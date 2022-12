Eximbank và tổ chức thẻ Visa Quốc tế ký kết hợp tác chiến lược và ra mắt dòng thẻ cao cấp Eximbank Priority Visa Signature

Ngày 24/11/2022 vừa qua, Eximbank đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược cùng tổ chức thẻ Visa Quốc tế. Bên cạnh sự cam kết về sự hợp tác toàn diện trong lĩnh vực thẻ, sự kiện này còn mở ra cơ hội phát triển về những ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trên thẻ.

Cũng trong sự kiện này, Eximbank đã cho ra mắt dòng thẻ cao cấp Eximbank Priority Visa Signature với tỉ lệ hoàn tiền trong và ngoài nước lên đến 10% (2 triệu đồng/tháng) cùng với đặc quyền sử dụng toàn bộ dịch vụ phòng chờ tại sân bay Quốc tế như: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc. Đối với khách hàng hay di chuyển thì đây thực sự là dòng thẻ “Siêu tiện ích” vì có rất nhiều chính sách ưu đãi từ các khách sạn 5 sao, xe đưa đón sân bay cùng gói bảo hiểm du lịch với quyền lợi hơn 10 tỉ đồng.

Tại buổi lễ ký kết, Bà Đinh Thị Thu Thảo – Phó Tổng Giám đốc Eximbank chia sẻ: “Từ năm 1994, Eximbank đã chính thức trở thành hội viên đầy đủ của tổ chức thẻ Visa Quốc tế - Đây là tổ chức thẻ Quốc tế hàng đầu trên thế giới. Sau gần 30 năm hợp tác, Eximbank và tổ chức thẻ Visa Quốc tế đã cùng đưa ra thị trường những dòng thẻ mang thương hiệu Eximbank – Visa với nhiều tiện ích hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu của các phân khúc khách hàng khác nhau. Chúng tôi muốn cùng đối tác của mình vươn xa hơn nữa trong chuỗi giá trị toàn cầu, mở ra một giai đoạn hợp tác hoàn toàn mới, trong đó, thúc đẩy mạnh mẽ hơn xu hướng thanh toán số và mang đến nhiều giải pháp hữu ích cho người tiêu dùng. Đặc biệt trong giai đoạn này Eximbank đang chuyển mình mạnh mẽ về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng”.

Bà Đinh Thị Thu Thảo – Phó Tổng Giám đốc Eximbank (bên trái) cùng ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với bà Đặng Tuyết Dung – Giám đốc Visa Việt Nam và Lào

Tại sự kiện, đại diện tổ chức thẻ Visa, bà Đặng Tuyết Dung – Giám đốc Visa Việt Nam và Lào chia sẻ: “Năm 2022 là một mốc quan trọng đánh dấu hành trình 5 năm tiếp theo của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Eximbank và Visa, mở ra cơ hội để hai tổ chức cùng phối hợp phát triển, sáng tạo, đưa ra thị trường những sản phẩm, giải pháp vượt trội và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Mở đầu cho dấu mốc quan trọng này là việc cho ra mắt thẻ tín dụng Eximbank Priority Visa Signature với những ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn và dịch vụ đẳng cấp trong du lịch – nhà hàng – khách sạn và giáo dục – đào tạo. Để đạt được những thành tựu này, chúng tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Eximbank, đã luôn chung tay cùng Visa phát triển nhiều giải pháp và danh mục sản phẩm hiện đại và đa dạng, nhằm giúp người tiêu dùng hòa vào xu hướng thanh toán “không tiền mặt” một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất”

Được biết, các nội dung chính hợp tác giữa hai đơn vị trong sự kiện lần này gồm các nội dung hoàn toàn mới như: Phát triển dòng Thẻ tín dụng dòng cao cấp nhất của Visa là Visa Infinite; Dịch vụ chuyển tiền nhanh quốc tế Visa Direct; Triển khai dịch vụ thanh toán Tap to phone; Phát hành dòng thẻ Digital Issuance,… sẽ được ra mắt và ứng dụng trong tương lai.

Ngoài ra, hai tổ chức còn hợp tác triển khai các dịch vụ digital marketing, các dịch vụ tư vấn đánh giá tổng thể portfolio của ngân hàng cũng như là các chương trình đào tạo khác.

Có thể nói, trong vòng 1 năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh của Eximbank đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Eximbank đang nỗ lực trở lại là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Cụ thể, các chỉ tiêu kinh doanh của Eximbank trong 9 tháng đầu năm đều có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2021. Cụ thể: Tổng tài sản đạt 183.674 tỉ đồng (tăng 10,8% so với đầu năm), huy động vốn từ khách hàng đạt 145.261 tỷ đồng (tăng 5,7% so với đầu năm), dư nợ tín dụng đạt 127.522 tỷ đồng (tăng trưởng 10,3% so với đầu năm, trong đó không phát sinh cấp tín dụng là các trái phiếu doanh nghiệp). Lợi nhuận trước thuế đạt 3.181 tỷ đồng, hoàn thành 127% kế hoạch lợi nhuận cả năm HĐQT đã giao. Tỷ lệ nợ xấu của Eximbank ghi nhận 1,86% (giảm so với mức 1,94% cuối năm 2021). Bên cạnh kết quả tăng trưởng tích cực đã đạt được, Eximbank cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển một cách an toàn và bền vững. Ngân hàng luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước như: Hệ số CAR theo thông tư 41 luôn đạt trên 13% (theo quy định của NHNN hiện nay tối thiểu là 8%), tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn dưới 20% (quy định của NHNN là dưới 34%).