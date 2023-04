Điều chỉnh phí trông xe ô tô tại chung cư: Làm sao để hài hòa lợi ích?

Dịch vụ gián đoạn vì chủ xe chưa đóng phí

Chiều ngày 19/4, một số cư dân tại TNR GoldSeason không vào được khu vực hầm để xe ô tô của tòa nhà. Nguyên nhân do những cư dân này chưa nộp phí tháng 4 nên thông tin chưa được cập nhật lên hệ thống trông giữ xe thông minh, từ đó dẫn đến gián đoạn việc gửi xe tại tòa nhà.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mức phí gửi xe ô tô mới được áp dụng tại dự án này là 1.500.000 đồng/tháng với xe ô tô thứ nhất; 1.800.000 đồng với xe ô tô thứ hai; phí gửi xe ô tô theo lượt là 30.000 đồng block 2 giờ (tương đương với 15.000 đồng/giờ).

Khảo sát về mức phí gửi xe ô tô ở một số chung cư, tòa nhà thương mại trên địa bàn Hà Nội thì ngay đầu năm 2023, đã có một số đơn vị tăng giá trông giữ ô tô tới mức từ 1.350.000 -1.500.000 đồng với xe ô tô thứ nhất, 1.700.000 - 2.200.000 đồng với xe ô tô thứ hai.

Hầm xe tại tòa nhà TNR GoldSeason hiện đang sử dụng hệ thống trông giữ xe thông minh Car Paking. Hệ thống này có camera giám sát và phần mềm ghi vé tự động giúp quản lý xe tốt hơn với số lượng nhiều hơn, tránh việc thất thoát tài sản.

Trước đó, đơn vị vận hành tại dự án đã thông báo về thời hạn cuối nộp phí tháng 4 là ngày 18/4. Thông báo này đã được gửi tới cư dân và ban quản trị qua email, fanpage, đặt standee tại sảnh chung cư. Sau 3 lần nhắc, đến ngày 18/4, hệ thống trông giữ xe thông minh sẽ tự động nhận diện xe chưa đóng phí và tạm dừng kết nối dịch vụ.

Đại diện chủ đầu tư TNR GoldSeason cho biết, việc điều chỉnh mức phí trông giữ ô tô tại dự án tuân thủ đúng nguyên tắc xây dựng phí gửi xe ô tô cho chung cư được UBND TP Hà Nội quy định tại Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017.

Trong buổi làm việc ngày 8/4/2023, đại diện chính quyền địa phương cũng đã khẳng định, việc chủ đầu tư điều chỉnh phí trông giữ xe ô tô nằm trong khung giá phù hợp với quy định của Nhà nước.

Đã thông báo lộ trình điều chỉnh phí, nỗ lực đối thoại

Theo nội dung trong hợp đồng mua bán giữa chủ đầu tư và cư dân, bên mua được đỗ xe đạp, xe cho người tàn tật, xe động cơ hai bánh với tổng số lượng không quá 02 xe mỗi căn hộ, có trả phí trông giữ xe; được đỗ xe ô tô không quá 01 xe mỗi căn hộ, có trả phí trông giữ xe tại khu vực để xe của tòa nhà khi tòa nhà đi vào vận hành. Trong trường hợp khu vực để xe ô tô không đủ 01 xe/căn hộ thì thực hiện theo hướng dẫn trong các văn bản sửa đổi, bổ sung đính kèm. Như vậy, theo quy định của hợp đồng, cư dân được chủ đầu tư sắp xếp nơi đỗ xe, được quyền đỗ xe tại tòa nhà có căn hộ nhưng là dịch vụ có trả phí.

Tại Hà Nội, căn cứ để thu phí gửi xe được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017. Điều 3.3 của Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND cũng nêu rõ, Chủ đầu tư căn cứ chi phí thực tế tại từng điểm trông giữ phương tiện giao thông để xây dựng mức giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính và quyết định lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông nhưng không được cao hơn mức giá quy định tại mục I phụ lục đính kèm, tránh gây tác động ảnh hưởng đời sống người dân.

Trước khi áp dụng đơn giá mới, chủ đầu tư đã gửi công văn cho đơn vị vận hành để thông báo tới ban quản trị, cư dân theo nhiều kênh. Sau đó, thông tin phí trông giữ xe tô tô điều chỉnh từ tháng tư đã được cập nhật tới toàn bộ cư dân qua email, fanpage, standee đặt tại sảnh tòa nhà.

Trước các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của cư dân, đại diện chính quyền khu vực, chủ đầu tư, ban quản lý, ban quản trị và cư dân đã có buổi làm việc, trao đổi để làm rõ thông tin. Trong buổi làm việc ngày 08/04/2023 và thông báo gửi ngày 13/04, ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung đề nghị các bên liên quan nên đối thoại với nhau để tìm tiếng nói chung.

Đại diện chủ đầu tư, ban quản lý, ban quản trị/cư dân đã tiếp tục đối thoại để tìm hướng thống nhất nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Tại những buổi họp sau đó, đại diện chủ đầu tư chia sẻ với ban quản trị/cư dân về những khó khăn gặp phải khi đơn giá của 5 năm trước không đủ để đảm bảo chất lượng vận hành, nâng cấp dịch vụ trong bối cảnh chi phí nhân công và nhiều chi phí khác đã tăng vọt. Đây là lần đầu tiên TNR GoldSeason điều chỉnh phí dịch vụ trông giữ ô tô sau 5 năm giữ giá cũ.

Việc một số ít người dân căng băng rôn, khẩu hiệu và kêu gọi tụ tập đám đông sẽ gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, gây xáo trộn sinh hoạt của hàng ngàn cư dân khác. Đại diện cơ quan công an khu vực cho biết, việc căng băng rôn, khẩu hiệu để phản đối của cư dân ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, đề nghị chủ đầu tư, ban quản trị tiếp tục đối thoại với nhau để thống nhất các nội dung với nhau.