Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025

Chiều 31/12, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.

Báo cáo kết quả công tác năm 2025, đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam đánh giá năm 2025 là năm có bối cảnh đặc biệt với công tác Đảng tại Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Theo đó, từ chỗ Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam trực thuộc Ban Bí thư chấm dứt hoạt động, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam được thành lập trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Hội cũng có ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, trong năm có nhiều nhiệm vụ đột xuất, khó, phức tạp phát sinh, đặc biệt là việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Quang cảnh hội nghị

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Vị trí, vai trò của Đảng bộ, các chi bộ tiếp tục được củng cố và phát triển, số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên.

Đảng ủy đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, các định hướng, giải pháp được đề ra trong các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên, chủ động đề ra các chủ trương, quan điểm, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Đảng bộ, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhất là trước những thông tin tiêu cực.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã có những chủ trương, quan điểm và giải pháp kịp thời, đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc đều phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Đảng ủy, chi ủy các chi bộ có sự chuyển biến rõ nét, đi vào nề nếp, tiếp tục đổi mới; chất lượng, hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quy trình công tác Đảng được bảo đảm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, phát huy được năng lực, trình độ của mỗi tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Kết quả năm 2025, trong Đảng bộ có 2/11 Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc và Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam trao quyết định công nhận với 2 Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc và Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam trao quyết định công nhận với các đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các chi bộ, đảng viên đã đạt được trong năm qua.

Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, những kết quả đạt được là sự nỗ lực rất đáng trân trọng của toàn Đảng bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ.

Nhấn mạnh bối cảnh, yêu cầu mới trong năm 2026, ông Ngọc đề nghị toàn Đảng bộ tổ chức quán triệt và thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng chuẩn bị được thông qua cũng như các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác như: tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật; mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tê và thực hiện đường lối đối ngoại nhân dân.

Ông Ngọc cũng đề nghị các chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời gắn nhiệm vụ công tác Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm hiệu quả thực chất.