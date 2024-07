Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

Chiều 16/7/2024, tại Hà Nội, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng 06 dự án luật để trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 7; trong đó, thông qua 04 luật, gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; cho ý kiến 02 dự án luật, gồm: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tham mưu lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Căn cước.

Tham mưu, trình lãnh đạo Bộ ký ban hành và triển khai thực hiện 03 Quyết định và 02 Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân; 01 quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân năm 2024. Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn “Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân”. Tiếp tục tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh, cấp huyện.

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Công tác rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên, kịp thời, nhất là phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và thực hiện chức năng cơ quan đầu mối về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù được tăng cường...

Với những thành tích, kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, có 07 tập thể, cá nhân thuộc Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 06 cá nhân được tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thiếu tướng Vũ Ngọc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Cục bám sát các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ Công an. Tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện có hiệu quả các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, trong đó tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đối với các dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, cần tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng theo chương trình của Quốc hội, Chính phủ và của Bộ Công an.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Phát huy vai trò cơ quan chủ trì tham mưu với lãnh đạo Bộ trong việc đảm bảo cho hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, hợp hiến, hợp pháp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kịp thời phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành triển khai thực hiện Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Trong đó, tập trung củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế tại Công an các cấp; thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác pháp chế; đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể về chế độ, điều kiện đảm bảo cho hoạt động của tổ chức pháp chế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của tổ chức pháp chế, động viên, khuyến khích cán bộ pháp chế hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

* Chiều cùng ngày, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí Trung tá Đào Anh Tới, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Đào Anh Tới, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp