Công bố Top 20 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam: Kỷ lục mới với hơn 95.400 tỷ đồng đóng góp

Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt nổi bật trong sự phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam khi tổng số tiền nộp ngân sách vượt ngưỡng 95.400 tỷ đồng, tăng mạnh 19% so với năm trước và cao hơn 68% so với năm 2022. Đây là con số kỷ lục được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông qua bảng xếp hạng Top 20 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, một phần quan trọng trong chuỗi sự kiện vinh danh uy tín PRIVATE 100 và VNTAX 200.

Công bố Top 20 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam là hoạt động nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp tài chính của ngành ngân hàng đối với ngân sách quốc gia. Danh sách này bao gồm các ngân hàng thương mại nhà nước, tư nhân và ngân hàng có vốn nước ngoài, phản ánh vai trò trụ cột không chỉ trong hệ thống tài chính mà còn trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Năm 2024, tổng số tiền nộp ngân sách từ nhóm 20 ngân hàng đứng đầu đạt hơn 95.400 tỷ đồng, tăng tới 15.200 tỷ đồng (tương đương 19%) so với con số 80.200 tỷ đồng năm 2023. So với năm 2022, mức đóng góp này thậm chí tăng đến 68%, từ mức 56.800 tỷ đồng.

Ngành ngân hàng – “xương sống” của nền kinh tế

Ngành ngân hàng Việt Nam từ lâu được xem là "xương sống" của nền kinh tế quốc dân, vừa cung cấp nguồn vốn quan trọng, tạo việc làm chất lượng cao, vừa đóng vai trò là kênh huy động tài chính cho các dự án phát triển quốc gia. Các khoản đóng góp ngân sách từ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (VAT) cùng nhiều loại phí khác đã trở thành nguồn lực thiết yếu để tài trợ cho giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông – năng lượng, an ninh quốc phòng cũng như các chương trình phát triển xã hội.

Năm 2024 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19, với mức tăng trưởng GDP vượt kỳ vọng và chính sách tiền tệ linh hoạt từ NHNN. Các ngân hàng tận dụng cơ hội này để mở rộng hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và quản lý rủi ro, qua đó gia tăng lợi nhuận và đóng góp ngân sách một cách ngoạn mục.

Dựa trên dữ liệu thực nộp trong năm tài chính 2024 được thu thập từ các nguồn công khai và xác thực, danh sách Top 20 được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về mức đóng góp ngân sách. Điểm nhấn rõ nét nằm ở sự thống trị của nhóm "Big4" ngân hàng thương mại nhà nước cùng sự bứt phá mạnh mẽ của các ngân hàng tư nhân.

Vietcombank tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức nộp ngân sách lên tới 12.045 tỷ đồng, khẳng định vị thế đầu tàu nhờ mạng lưới rộng khắp và lợi nhuận ổn định. Tiếp sau là BIDV (10.074 tỷ đồng), Agribank (9.178 tỷ đồng) và VietinBank (8.973 tỷ đồng). Tổng cộng nhóm Big4 đóng góp 40.270 tỷ đồng, chiếm hơn 42% tổng số tiền nộp của Top 20, với mức tăng trưởng trung bình lên tới 30,5%. Điều này minh chứng cho vai trò then chốt của khối ngân hàng nhà nước trong hỗ trợ nguồn lực cho ngân sách quốc gia.

Ngân hàng quân đội (MB) xếp thứ năm với số tiền đóng góp đạt 8.625 tỷ đồng. Trong nhóm tư nhân, Techcombank đứng đầu với mức nộp 6.775 tỷ đồng – vị trí dẫn đầu nhóm tư nhân ba năm liên tiếp. Theo sát là HDBank (6.021 tỷ đồng), ghi nhận mức tăng gấp đôi so với năm trước; tiếp đến là VPBank (5.846 tỷ đồng) và ACB (5.507 tỷ đồng).

Các ngân hàng còn lại trong Top 20 có mức đóng góp dao động từ 1.000 đến 4.000 tỷ đồng, gồm: Sacombank, LPBank, VIB, SHB, TPBank, MSB, SeABank, Nam A Bank, OCB, Eximbank và HSBC. Trong đó Sacombank và LPBank ghi nhận tốc độ tăng trưởng ngoạn mục lần lượt là 80% và 79,5%.

Thách thức và cơ hội trong năm 2024

Ngành ngân hàng Việt Nam không tránh khỏi tác động từ biến động tài chính toàn cầu do căng thẳng địa chính trị, áp lực tỷ giá và nguy cơ nợ xấu gia tăng. Tuy nhiên, nhờ chiến lược kinh doanh linh hoạt và sự hỗ trợ từ chính sách Nhà nước, các ngân hàng đã biến khó khăn thành cơ hội để tăng trưởng lợi nhuận và nâng cao đóng góp vào ngân sách quốc gia.

Việc công bố danh sách Top 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất không chỉ là minh chứng cho hiệu quả hoạt động mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), thúc đẩy các tổ chức tài chính tiếp tục đầu tư vào công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và đóng góp cho cộng đồng.

Năm 2024 cũng chứng kiến xu hướng chuyển đổi số toàn diện trong ngành ngân hàng với khoản đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng vào trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và nền tảng thanh toán di động. Những cái tên như TPBank, VIB và VPBank đi đầu trong việc phát triển các sản phẩm thẻ thanh toán số và mô hình ngân hàng không chi nhánh, mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Bên cạnh đó, nhiều nhà băng chú trọng xử lý nợ xấu hiệu quả và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như quản trị rủi ro.

Triển vọng ngành ngân hàng năm 2025

Theo các chuyên gia phân tích, ngành ngân hàng Việt Nam đang hướng tới một năm 2025 đầy triển vọng với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%, chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì linh hoạt và nhu cầu tín dụng dự kiến tăng khoảng 18-20%. Các ngân hàng được kỳ vọng sẽ tập trung mở rộng tín dụng xanh – thân thiện môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tài chính hiện đại nhằm phục vụ đa dạng khách hàng thuộc nhiều thế hệ khác nhau.

Tuy nhiên, thách thức từ rủi ro toàn cầu như xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và an ninh mạng vẫn đòi hỏi ngành phải nâng cao khả năng quản trị rủi ro chặt chẽ, duy trì chất lượng tài sản tốt và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài.

Danh sách Top 20 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước công bố không chỉ thể hiện bức tranh toàn cảnh về sức mạnh tài chính và sự đóng góp quan trọng của ngành ngân hàng đối với nguồn lực quốc gia mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm xã hội ngày càng sâu sắc của các tổ chức tín dụng.

Những con số kỷ lục trong năm nay minh chứng cho khả năng thích ứng nhanh nhạy với biến động thị trường cùng chiến lược kinh doanh vượt trội của các nhà băng lớn nhỏ trên cả nước. Đây cũng là cơ sở vững chắc để ngành ngân hàng Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng trong nền kinh tế khu vực và toàn cầu trong tương lai gần.