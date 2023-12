Bùng nổ phong cách đón năm mới 2024 đồng loạt tại Phú Quốc United Center

Wake Up Countdown Party – đại nhạc hội đa giác quan

Diễn ra tại Hồ Tình Yêu – “trái tim” của Grand World, đại nhạc hội Wake Up Countdown Party chào đón du khách đến với không khí lễ hội hoàng gia châu Âu cổ điển và tráng lệ. Đại tiệc âm nhạc - ánh sáng đón năm mới 2024 hứa hẹn vô cùng mãn nhãn bao gồm 3 chương đặc sắc cùng hàng loạt màn trình diễn nghệ thuật, đánh thức mọi “giác quan hội hè” của hàng nghìn người tham dự.

Mở màn của Wake Up Countdown Party là chương “Bữa tiệc của những giác quan” đầy nhẹ nhàng và lãng mạn qua các ca khúc của “chàng hoàng tử nhạc tình” Hoàng Dũng cùng dàn vũ công của show thực cảnh “Sắc Màu Venice”. Du khách như lạc bước vào không gian của những giai điệu trong trẻo, du dương ngân vang giữa biển trời thơ mộng.

Chương tiếp nối “Phú Quốc bừng tỉnh” với màn “đổ bộ” của các nghệ sĩ gen Z đình đám, mang đến không khí náo nhiệt cao trào. Nếu Wren Evans – “tân binh khủng long” của Vpop - khuấy động sân khấu bằng chất giọng cuốn hút cùng những bản tình ca độc đáo từ giai điệu đến ca từ, thì Sofia – giọng ca "gây sốt" tại Sóng 23 – sẽ “đốt cháy” đêm nhạc hội bằng chất giọng gợi cảm kết hợp với lối trình diễn phóng khoáng, đầy năng lượng. Sân khấu nổi giữa Hồ Tình yêu sẽ cực kỳ mãn nhãn và ấn tượng với hiệu ứng futuristic (phong cách thuộc về tương lai/ chủ nghĩa vị lai) cực đỉnh.

Đại nhạc hội Wake Up Countdown Party khép lại đầy bùng nổ và mãn nhãn trong chương III “Hội vui tuyệt đỉnh”. Sự xuất hiện của các “chị đẹp” Phương Vy Idol và Trang Pháp sẽ là tâm điểm chú ý của mọi khán giả. Với vũ đạo sôi động, ấn tượng cùng những màn trình diễn bùng nổ và thăng hoa, cả hai hứa hẹn dẫn dắt hàng ngàn du khách đến với những cung bậc cao trào nhất của đại tiệc âm nhạc để cùng nhau đắm chìm trong đại tiệc pháo hoa rực rỡ chào đón 2024 tràn đầy niềm vui và hi vọng.

Wake Up New Year Countdown Party - dạ tiệc đón năm mới trên biển lớn nhất Việt Nam

Nếu đang tìm kiếm một đại nhạc hội countdown độc đáo, mới lạ và riêng tư, Wake Up New Year Countdown Party chính là lựa chọn lý tưởng bậc nhất giữa đảo ngọc. Du khách sẽ được tận hưởng hàng loạt trải nghiệm hội hè sôi động tại bãi biển Vinpearl Wonderworld Phú Quốc xuyên suốt từ 18g ngày 31/12 đến 00g30 sáng 1/1/2024 trong dạ tiệc đón năm mới trên biển lớn nhất Việt Nam.

Tâm điểm của Wake Up New Year Countdown Party là bữa tiệc âm nhạc ánh sáng hoành tráng, với sự tham gia của diva Thu Minh và chàng ca sĩ đa tài Trọng Hiếu. “Nữ hoàng nhạc dance” hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn cực “cháy” với loạt bản hit gắn liền với sự nghiệp đình đám của cô, góp phần làm nên một dạ tiệc đầy “máu lửa”. Giọng hát mạnh mẽ cùng phong cách biểu diễn nóng bỏng sẽ là điểm nhấn đẳng cấp của dạ tiệc Wake Up New Year. Trong khi đó, Trọng Hiếu – quán quân Việt Nam Idol năm 2015 sẽ dẫn dắt khán giả qua muôn vàn cung bậc cảm xúc với những màn trình diễn đỉnh cao. Với vũ đạo lôi cuốn và giọng hát đầy sức sống, Trọng Hiếu chắc chắn sẽ khuấy động và thổi bùng không khí của đêm tiệc. DJ King Lady, band Paradox và những vũ công tài năng cũng sẽ là nhân tố không thể thiếu của bữa tiệc âm nhạc đầy thăng hoa này.

Khi đồng hồ đếm ngược đến thời khắc chuyển sang năm mới cũng là lúc pháo hoa bừng sáng lung linh trên mặt biển, gửi gắm những ước mong về một năm mới thành công và viên mãn. Trong ngày cuối cùng của năm cũ, được đắm chìm trong cảnh sắc hoàng hôn ngũ sắc trứ danh của đảo ngọc, tận hưởng bữa tiệc finger food hấp dẫn, nhâm nhi ly cocktail đúng chuẩn, tận hưởng niềm vui hân hoan trong không khí rộn ràng của các vũ điệu Aloha và dạ tiệc mãn nhãn… tất cả làm nên một đêm countdown ngập tràn cảm xúc thăng hoa.

Corona Countdown Party - đại nhạc hội thường niên đỉnh cao

Đại nhạc hội thường niên Corona Countdown Party với chủ đề “Đêm may mắn” là một trong những đại nhạc hội countdown lớn nhất và được mong chờ nhất tại đảo ngọc. Sự kiện quy tụ hàng loạt nghệ sĩ trẻ đình đám như Wren Evans, quán quân Giọng hát Việt 2018 Ánh Pie, cùng hàng loạt nghệ sĩ tài năng OgeNus, Mr.B, Cara, Evy, DJ Cartoon, DJ Marina, Hyper MC Dualt… Những vũ điệu trẻ trung, cuồng nhiệt và âm nhạc EDM thời thượng hứa hẹn cùng hàng ngàn du khách “cháy hết mình” trong niềm hân hoan chờ đón giao thừa.

Bên cạnh đó, lễ hội ẩm thực đa quốc gia: Hàn, Trung, Thái, Việt… sẽ được phục vụ ngay tại quảng trường Corona với giá chỉ từ 20.000 VNĐ cùng hàng loạt các gian hàng trò chơi trúng thưởng vui nhộn.

Thời khắc đón chờ 2024, Quảng trường Corona chiêu đãi du khách màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, hòa cùng vũ điệu ánh sáng rực rỡ vùng trời bắc đảo.

Chuỗi “lễ hội của lễ hội” đánh thức “giác quan hội hè”

Bên cạnh 3 đại tiệc countdown chào 2024, du khách đến với Phú Quốc United Center tiếp tục bùng nổ từng khoảnh khắc “lễ hội của lễ hội” với hàng loạt động hoạt động hấp dẫn xuyên suốt “Wake Up Festival”.

Lễ hội đua thuyền Gondola đưa du khách lạc vào thế giới quý tộc trung cổ châu Âu, vừa thưởng thức bộ sưu tập rượu vang cao cấp, vừa “chill” theo từng ánh sáng lung linh rực rỡ sắc màu từ màn biểu diễn nghệ thuật trên đoàn thuyền Gondola trứ danh giữa Hồ tình yêu - Grand World.

Không gian tiệc tùng bất tận càng thêm hứng khởi với các lễ hội ẩm thực, lễ hội bia Đan Mạch, và hội chợ Copenhagen không chỉ mang đến mỹ vị 5 châu mà còn đưa du khách chu du đến các miền văn hóa đặc sắc, thưởng thức hương vị thức uống trứ danh và các điệu múa nổi tiếng đến từ “đất nước của những câu chuyện cổ tích”.

Du khách yêu thích vận động có thể khởi đầu một năm mới đầy năng động với lễ hội thể thao biển đầy mới lạ và hấp dẫn, kéo dài từ 18/12/2023 đến 7/1/2024. Hàng loạt hoạt động từ fly board, moto nước đến dù lượn... tạo thành chuỗi trải nghiệm đầy sức sống và lôi cuốn.

Mùa lễ hội cuối năm ở Phú Quốc United Center đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Không chỉ đưa du khách hòa mình vào thế giới âm nhạc – lễ hội – ẩm thực đỉnh cao… nơi đây còn kiến tạo những hành trình trải nghiệm độc đáo, tràn ngập niềm vui và sự hứng khởi đón chào năm mới 2024 đầy tươi sáng./.