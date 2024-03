Bình Định đã sẵn sàng cho Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế mạo hiểm, hấp dẫn bậc nhất

F1H2O là giải đua Thuyền máy nhà nghề quốc tế đầy mạo hiểm, hấp dẫn bậc nhất trên mặt nước sẽ diễn ra trên đầm Thị Nại vào cuối tháng 3/2024

Giải đua vô địch thuyền máy thế giới công thức 1 (thường được gọi tắt là F1H2O) là giải đua quốc tế do Union Internationale Motonautique (UIM - Liên đoàn Thuyền máy quốc tế) tổ chức và được H2O Racing quảng bá. Bên cạnh giải đua này được diễn ra đồng thời nhưng trước đó 5 ngày là Giải vô địch mô-tô nước ABP Aquabike là hạng mục đua mô-tô nước cao cấp nhất thế giới. Vì vậy, F1H2O là giải đua thuyền ven bờ tốc độ cao nhất trên thế giới, tương tự như giải đua xe công thức 1. Qua 39 năm hoạt động, đến nay, giải đua đã tổ chức được 295 giải Grand Prix tại hơn 33 quốc gia trên khắp các châu lục, gồm: Hungary, xứ Wales, Phần Lan, Đức, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, Áo, Pháp , các nước Trung Đông… Ở khu vực Đông Nam Á đã có Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore. Tiếp theo là Việt Nam mà Bình Định là địa phương đầu tiên đăng ký tổ chức sự kiện thể thao này.

Theo Ban Tổ chức, hệ thống giải đua bao gồm: (i) Giải vô địch mô-tô nước ABP Aquabike, diễn ra sớm hơn từ ngày 22/3-24/3; (ii) và Giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 UIM F1H2O, diễn ra từ ngày 29/3-31/3. Dự kiến, sự kiện gắn liền với thu hút phát triển kinh tế lớn nhất trong năm 2024 của địa phương sẽ thu hút khoảng 50.000 khách du lịch trong nước và quốc tế, trong đó có khoảng 5.000 khách quốc tế. Người yêu thích sự kiện thể thao dưới nước chắc chắn sẽ ấn tượng với Giải đua mới mẻ lần đầu có mặt tại Việt Nam, bởi nó giống với đua xe công thức 1 (tiếng Anh là Formula One) nhằm để chỉ một loạt những quy định mà tất cả người đua ô-tô, thuyền máy phải tuân thủ.

Đầm Thị Nại, nơi sắp diễn ra sự kiện thể thao UIM F1H2O

Thuyền máy được sử dụng trong giải là thuyền hai thân tốc độ cao, độ linh hoạt cực tốt. Thân thuyền có kích thước, chiều dài 6m, chiều rộng 2m. Tổng trọng lượng của thuyền máy nặng khoảng 390 kg nhưng động cơ đã chiếm gần 120 kg. Động cơ thuyền máy mà giải đua sử dụng là loại V6 hai thì, đốt 120 lít nhiên liệu mỗi giờ để trả về công suất hơn 400 mã lực ở 10.500 vòng tua máy/phút. Trong quá trình đua, tốc độ của thuyền có thể đạt tới hơn 250 km/giờ và trong vòng chưa đầy 2 phút, vận động viên có thể tăng tốc độ lên 100 km/giờ. Chặng đua được lựa chọn thường có tổng chiều dài 350 m với nhiều khúc cua đa dạng và mỗi cuộc đua kéo dài khoảng 45 phút.

Vì vậy có thể nói giải thi đấu có tính mạo hiểm, sự cạnh tranh, thách thức cao, mang đến sức hấp dẫn, tính giải trí cho người theo dõi. Đây được coi như là một trong những bộ môn thể thao ngoạn mục và thú vị nhất thế giới. Vì vậy, với việc trao cờ luân lưu để tổ chức giải đua này ở Bình Định - Việt Nam, sẽ là cơ hội lớn cho khán giả nước nhà có thêm một bộ môn thể thao giải trí đầy tốc độ, mạnh mẽ, vừa là cơ hội để tỉnh Bình Định xây dựng “thủ phủ” các bộ môn thi đấu dưới nước, là điểm đến lý tưởng của những người yêu thích thể thao.

Cũng giống như đua xe công thức 1, UIM F1H2O sẽ thi đấu từ 6 - 8 chặng Grand Prix với khoảng 10 đội đua đến từ các nước, mỗi đội sẽ gồm 2 thành viên. Mỗi chặng Grand Prix sẽ được diễn ra ở các khu vực Châu Âu, Châu Á và Trung Đông. Các chặng sẽ có 3 ngày thi đấu, trong ngày đầu tiên sẽ thi đấu dành Pole, hay còn gọi là dành vị trí xuất phát, ngày thứ 2 là đua nước rút tính điểm (Sprint Race), và ngày cuối cùng là thi đấu tìm ra quán quân chặng đua. Trong năm 2024, Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế (UIM F1H2O) sẽ diễn ra có 8 chặng đấu. Tỉnh Bình Định (Việt Nam) là chặng thứ 2, sau chặng Grand Prix of Indonesia vừa kết thúc vào ngày 3/3. Các đội sẽ hội quân ở chặng Grand Prix of Bình Định, kế đến là Grand Prix of Italia; EUROPE; Grand Prix of China 1 &2; Asia; Road to Sharah - Grand Prix of Sharjah.

Grand Prix Bình Ðịnh 2024 là cơ hội để quảng bá hình ảnh Bình Định ra thế giới

Để tham gia sân chơi lớn này trong bối cảnh đến nay Việt Nam vẫn chưa có vận động viên và đội đua, mặc dù chủ nhà Grand Prix of Binh Dinh 2024, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Công ty Fleur de Lys Hospitality (Việt Nam) đàm phán, ký kết với đội đua thuyền Thụy Điển để trở thành đội đua thuyền máy công thức 1 Bình Định - Việt Nam. Theo đó, vào ngày 18/1, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty Fleur de Lys Hospitality Việt Nam đã ra mắt đội đua thuyền máy F1H2O Việt Nam - Bình Định. Đội có hai thành viên gồm nhà đương kim vô địch thế giới Jonas Andersson (Thụy Điển) và đồng đội là Stefan Arand (Estonia) đồng hành, hứa hẹn sẽ trở thành bộ đôi đáng gờm trên đường đua mặt nước.

Giải UIM F1H2O, Grand Prix of Binh Dinh 2024 cũng sẽ là một trong những hoạt động hấp dẫn nằm trong sự kiện lớn Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest diễn ra từ 22/3 – 31/3. Đây là sự kiện lớn nhất năm 2024 của tỉnh Bình Định, mở đầu cho hàng loạt các sự kiện, lễ hội đặc sắc trong năm nay nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh nhà. Cũng theo Ban Tố chức, trong thời gian trước và trong diễn ra Giải UIM F1H2O, địa phương còn tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn khác khác như: (i) Diễn đàn xúc tiến đầu tư quốc tế và gala gặp gỡ nhà đầu tư; (ii) Giải đua thuyền truyền thống, ván chèo đứng tỉnh Bình Định mở rộng; (iii) Lễ hội ẩm thực Bình Định lần thứ I; (iiii) Lễ hội âm nhạc quốc tế và thời trang biển… Ngoài ra, trong ngày khai mạc, Ban tổ chức sẽ mời các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam, các nhóm nhạc, nhóm nhảy nước ngoài về tham dự và sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian diễn ra các hoạt động kéo dài từ 15 đến 31/3.

Đội F1H2O Bình Định - Việt Nam (gồm 2 vận động viên), sau khi ra mắt đã tham gia chặng đua vô địch Thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Indonesia, vừa được tổ chức vào ngày 1 – 3/3 tại Indonesia đạt kết quả dẫn đầu bảng đua đồng đội

Với việc giành quyền đăng cai tổ chức sự kiện thể thao mang tính quốc tế này, đánh dấu một cột mốc quan trọng của thể thao Việt Nam, tỉnh Bình Định ghi tên mình vào danh sách các quốc gia Châu Á giành được quyền đăng cai tổ chức một trong những giải đua thể thao dưới nước đầy màu sắc và hấp dẫn nhất trên thế giới.

Phát biểu tại buổi họp báo mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cho biết, đầm Thị Nại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về mặt nước, sức gió, tự nhiên và văn hóa để trở thành địa điểm tổ chức môn thể thao dưới nước hàng đầu thế giới.“Đây không chỉ là một giải thi đấu thể thao đơn thuần, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Bình Định nói riêng, Việt Nam nói chung đến với đông đảo bạn bè quốc tế, thành công của sự kiện cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Vì vậy lãnh đạo tỉnh Bình Định quyết tâm tổ chức thành công sự kiện thể thao danh giá này để tạo dấu ấn, lan tỏa”, ông Giang nói.