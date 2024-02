Bệnh viện Kiến An luôn nỗ lực, tận tâm phục vụ , giữ trọn niềm tin nơi người bệnh

Năm 2008, Bệnh viện được UBND thành phố Hải Phòng công nhận là bệnh viện đa khoa hạng I

Trao đổi với phóng viên của Tạp chí điện tử Pháp lý, Giám đốc Bệnh viện Kiến An ông Nguyễn Bá Phước chia sẻ: Bệnh viện được xây dựng trên tổng số diện tích 23.273,2 m2, gồm 22 khu nhà và các công trình phụ trợ, sân, vườn hoa. Cơ sở vật chất hiện tại của Bệnh viện có quy mô 550 giường kế hoạch; 738 giường thực kê bao gồm 39 khoa phòng. Trong đó có 10 phòng chức năng, 22 khoa lâm sàng, 07 khoa cận lâm sàng với đầy đủ các chuyên khoa. Mỗi khoa lâm sàng đều có hệ thống buồng bệnh được thiết kế khang trang, tiện nghi đáp ứng tốt dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh nhân. Năm 2008, bệnh viện được UBND thành phố Hải Phòng công nhận là bệnh viện đa khoa hạng I.

Bệnh viện có hơn 600 cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và y đức, trong đó có: 18 Tiến sĩ và BS CKII; 50 BS CKI; 18 thạc sĩ, gần 400 Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ Thuật viên. Tỷ lệ có bằng sau đại học chiếm hơn 60%.

Bệnh viện Kiến An luôn chú trọng việc nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Y – Bác sĩ. Hằng tháng, Bệnh viện đều tổ chức hội chẩn định kì hoặc hội chẩn cấp cứu trực tuyến với các Bệnh viện tuyến trung ương như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, … nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị.

Hoạt động khám, chữa bệnh diễn ra hàng ngày tại bệnh viện

Trong những năm qua Bệnh viện đã không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị để triển khai nhiều kỹ thuật thuộc tuyến trung ương, các kỹ thuật mới, hiện đại:

Về lĩnh vực tiêu hóa như: Cắt khối tá tụy, cắt gan lớn, cắt toàn bộ dạ dày, cắt toàn bộ đại tràng, đại trực tràng, các phẫu thuật nội soi cắt túi mật, phẫu thuật nội soi tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr.

Về chuyên ngành tiết niệu như: Tán sỏi thận qua da, nội soi tán sỏi thận ống mềm, cắt thận nội soi, phẫu thuật tiền liệt tuyến Holep, tán sỏi niệu quản laser, nội soi cắt tiền liệt tuyến bằng điện lưỡng cực, đặt Steint trong điều trị hẹp niệu quản.

Về chuyên ngành chấn thương chỉnh hình như: Thay khớp vai, khớp gối, khớp háng, phẫu thuật nội soi khớp gối, khớp vai,…

Về chuyên ngành thần kinh như: Tạo hình thân đốt sống bằng bơm xi măng qua cuống; mổ cố định cột sống bằng bắt vis qua da; điều trị thoát vị đĩa đệm bằng sóng cao tần.

Về chuyên ngành nội khoa: Điều trị nhồi máu não cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết, laser nội mạch, lọc máu liên tục, thay huyết tương; nội soi khí phế quản.

Về chuyên ngành ung bướu: Đốt ung thư gan, u tuyến giáp bằng vi sóng Microvawe, cắt tuyến giáp lành tính bằng dao siêu âm, sinh thiết u phổi xuyên thành.

Về Sản phụ khoa có phẫu thuật nội soi cắt tử cung, chửa ngoài tử cung, u nang buồng trứng.

Phẫu thuật thuộc các chuyên khoa khác như: Thay thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco; phẫu thuật thẩm mỹ vùng mắt, vùng hàm mặt.

Đội ngũ y bác sỹ luôn ân cần chăm sóc người bệnh

Bên cạnh đó, các hoạt động về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, công tác thu gom và xử ký rác thải y tế, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại căng tin, phục vụ nước uống miễn phí cho người đến thăm, khám, chữa bệnh... được Bệnh viện làm tốt và diễn ra thường quy, thường niên giúp người bệnh yên tâm điều trị và sử dụng dịch vụ an toàn.

Theo Giám đốc bệnh viện Nguyễn Bá Phước, ngoài việc phát triển chuyên môn kỹ thuật, Bệnh viện luôn chú trọng đến công tác thiện nguyện như: Kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ viện phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, những chuyến xe 0 đồng đầy ắp yêu thương, hàng trăm suất cháo miễn phí được trao tận tay người bệnh hàng ngày. Các hoạt động mang đầy ý nghĩa nhân văn, góp phần chung tay cùng cộng đồng lan tỏa tình yêu thương, tiếp thêm nghị lực, niềm tin, cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn an tâm điều trị vượt lên nỗi đau để chiến thắng bệnh tật. Bệnh viện còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua hoạt động khám bệnh nhân đạo tại các xã, phường và hiến máu tình nguyện được duy trì thường xuyên. Không ngừng cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược phát triển, xây dựng thương hiệu của Bệnh viện.

Bằng sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện, trong những năm qua, bệnh viện Kiến An đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua của Bộ Y tế, Công đoàn Ngành y tế, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Trong thời gian tới, với sự quyết tâm của Đảng bộ, cùng toàn thể cán bộ nhân viên, Bệnh viện Kiến An phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao, luôn đề cao y đức, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển chuyên khoa sâu, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong công tác khám, chữa bệnh nhằm cung cấp các dịch vụ y tế an toàn, chất lượng để giữ trọn niềm tin nơi người bệnh.