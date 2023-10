“8Wonder” đưa Maroon 5 đến Phú Quốc United Center

Ban nhạc huyền thoại của mọi thời đại Maroon 5 sẽ là “ngôi sao chính” của siêu nhạc hội mùa thứ 2 - 8Wonder Winter Festival, diễn ra vào ngày 16/12/2023. Chủ nhân của các bản hit đình đám nhất thế giới sẽ có những màn trình diễn bùng nổ và bất ngờ trên sân khấu Phú Quốc United Center cùng với sự tham gia của các ngôi sao giải trí hàng đầu Việt Nam.

Đây chỉ là 1 trong 3 siêu đại nhạc hội đình đám, 2 lễ hội chủ đề với hàng trăm hoạt động, trải nghiệm, trình diễn rực rỡ sẽ diễn ra không ngừng nghỉ xuyên suốt Lễ hội mùa đông “Wake Up Festival 2023”.

Khởi động mùa lễ hội Wake Up Festival 2023 là Đại nhạc hội “Unlock The 5Way” tối ngày 30/10 tại Quảng trường Vũ điệu nhiệt đới, Grand World. Với sự tham gia của các ngôi sao Vbiz, âm nhạc Water EDM, sân khấu thuỷ lực đa tầng kết hợp những công nghệ trình diễn tối tân bậc nhất - “Unlock The 5Way” sẽ kích hoạt cảm xúc thăng hoa của chuỗi trải nghiệm liên hoàn: du lịch, nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí.

Tâm điểm tiếp theo của lễ hội mùa đông sẽ là hoạt động thắp sáng cây thông Noel khổng lồ tại trung tâm phía Bắc đảo Ngọc và tất cả các cơ sở Vinpearl – VinWonders từ ngày 9/12/2023 nhằm “đánh thức giác quan hội hè” cho du khách. Từ những ngày này, toàn bộ bắc đảo Phú Quốc sẽ tràn ngập không khí “lễ hội của lễ hội” với không gian đẳng cấp, trải nghiệm âm nhạc, nghệ thuật, giải trí, ẩm thực đa dạng và thiên nhiên, văn hóa độc đáo.

Đặc biệt, sự kiện đỉnh cao được mong chờ nhất của lễ hội mùa đông - siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival cũng sẽ diễn ra trong tuần lễ trước giáng sinh - ngày 16/12/2023. Dàn sao khuấy đảo sân khấu 8Wonder năm nay là ban nhạc pop – rock thành công nhất thế giới - Maroon 5 cùng những màn trình diễn đỉnh cao. Không chỉ tạo ra “kỳ quan cảm xúc không giới hạn” cho du khách – với sự hiện diện của của những tượng đài pop – rock đương đại cùng hàng loạt ca sĩ hàng đầu Vpop - 8Wonder tiếp tục khẳng định vị thế của một lễ hội âm nhạc tầm cỡ thế giới trên bản đồ công nghiệp giải trí toàn cầu.

Lễ hội mùa đông sẽ tiếp tục thăng hoa tại Đại nhạc hội thứ 3 - đêm tiệc Countdown đón chào năm mới 2024 “Wake Up New Year”, diễn ra ngày 31/12 tại Sân khấu Hồ Tình yêu, Grand World. Màn trình diễn rực rỡ của các ngôi sao Vbiz và pháo hoa từ 3 điểm bắn tại Bắc đảo sẽ tạo ra những khoảnh khắc viên mãn và trọn vẹn để hân hoan đón chào năm mới.

Ngoài các sự kiện chính, mỗi ngày trong 10 tuần Winter WonderFest 2023 tại Phú Quốc United Center đều là ngày hội hè tưng bừng với hàng trăm show diễn, hoạt động vui chơi, giải trí xuyên ngày đêm của các lễ hội đua thuyền quý tộc Gondola, lễ hội ẩm thực và hội chợ Copenhagen, dạ tiệc Giáng sinh, năm mới, lễ hội diễu hành Wake up Santa...

Đặc biệt, “Wake Up Festival” sẽ ghi còn dấu ấn của một “Lễ hội Xanh” với chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường như: Giải chạy Marathon vì môi trường, lễ hội Giáng sinh Eco Wonder Christmas - màn diễu hành tưng bừng cùng muôn loài hoang dã tại Vinpearl Safari, hoạt động trồng cây, sáng tạo mô hình động vật khổng lồ từ đồ tái chế… Trong đó, Lễ hội Giáng sinh Xanh sẽ có sự tham gia của 300 học sinh ưu tú đến từ các trường học trong khu vực, tham gia các hoạt động lễ hội, giáo trí, trồng cây, khám phá Safari…

Wake Up Festival với hành trình trải nghiệm “kỳ quan cảm xúc không giới hạn” tại siêu quần thể Phú Quốc United Center tiếp tục là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Vinpearl - VinWonders trong việc kiến tạo nên những “điểm đến” thu hút du khách, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới./.