VITW 2025: Cú hích thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ Việt Nam

12:09 13/11/2025
Không chỉ là triển lãm “5 trong 1” lần đầu trong lịch sử, Tuần lễ Công nghiệp - Công nghệ Việt Nam 2025 (VITW 2025) do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức còn mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp - công nghệ Việt Nam. Theo các chuyên gia, với sự ra đời của VEC, Việt Nam giờ đây đã có trong tay một nền tảng để kết nối doanh nghiệp, truyền cảm hứng sáng tạo và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ công nghiệp triển lãm toàn cầu.

Từ “niềm đau” hạ tầng đến niềm tự hào quốc gia

“Đây là lần đầu tiên Hiệp hội Cửa Việt Nam tổ chức được một triển lãm chuyên ngành đúng nghĩa”, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội, chia sẻ khi tham gia VITW 2025 tại VEC.

Thị trường cửa Việt Nam ước đạt 590 - 600 triệu USD/năm. Hiệp hội Cửa cũng quy tụ hàng trăm doanh nghiệp. Dù vậy, nhiều năm qua, các doanh nghiệp vẫn chỉ thu mình trong các kỳ trưng bày, giới thiệu sản phẩm quy mô nhỏ lẻ. 

“Đặc thù ngành cửa là cần mô phỏng được các công trình thực tế để phô diễn sản phẩm, nhưng hạ tầng triển lãm trước đây chưa bao giờ đáp ứng được điều đó”, ông Dũng lý giải. “Doanh nghiệp muốn đầu tư lớn cũng không có cơ hội.”

a1-1763010519.jpg
a2-1763010527.jpg

VITW 2025 là triển lãm “5 trong 1” lần đầu tiên trong lịch sử, mang tới bức tranh toàn cảnh về nền công nghiệp - công nghệ Việt Nam cũng như các xu hướng mới nhất của thế giới

Nhìn ra thế giới, ông Dũng cho biết không khỏi chạnh lòng khi các nước có thể tổ chức những triển lãm quy mô hoành tráng và đẳng cấp. Ông Dũng gọi khoảng trống về hạ tầng triển lãm suốt nhiều chục năm qua là một “niềm đau”, bóp nghẹt những giấc mơ lớn của doanh nghiệp. Một không gian triển lãm với quy mô hơn 80.000 m2 diện tích trưng bày như sự kiện do VEC tổ chức lần này là điều chưa từng có với các doanh nghiệp tham gia.

“Đây không chỉ là chuyện kinh doanh mà là thể diện quốc gia”, ông Dũng nói. “VEC ra đời vừa hóa giải ‘niềm đau’ kéo dài hàng thập kỷ, vừa khơi dậy niềm tự hào khi Việt Nam đã có thể tổ chức các sự kiện triển lãm chuyên ngành ngang tầm quốc tế.”

Đối với VietBuild, thương hiệu triển lãm xây dựng và vật liệu lớn nhất Việt Nam, VITW 2025 tại VEC cũng là một dấu mốc đáng nhớ.

a3-1763010527.jpg
a4-1763010527.jpg

VITW 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngành công nghiệp triển lãm Việt Nam

Sau hơn 20 năm gắn bó với ngành công nghiệp triển lãm, ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch VietBuild, vẫn luôn trăn trở khi phải “xé nhỏ” ngày hội lớn của ngành thành nhiều kỳ mỗi năm, do không có địa điểm nào đủ sức chứa hàng nghìn gian hàng đa lĩnh vực.

Theo ông Hùng, với VEC, các nhà triển lãm có thể yên tâm trưng bày trong một không gian tầm cỡ thế giới, được vận hành chuyên nghiệp, có hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích đầy đủ. Ở đây, doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn có cơ hội kết nối, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước

“Đây là mơ ước rất lâu của VietBuild mà chỉ VEC mới có thể hiện thực hóa được”, ông Hùng chia sẻ.

Không chỉ là bệ phóng cho doanh nghiệp trong nước, VITW 2025 còn chứng minh uy tín và năng lực kết nối xuyên biên giới của VEC khi đã chinh phục được CMES. Thương hiệu triển lãm quốc tế hàng đầu, quy tụ các nhà sản xuất thiết bị gốc từ các ngành công nghiệp máy công cụ và sản xuất thông minh toàn cầu, đã chọn VITW 2025 là điểm đến đầu tiên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.  

“Lần đầu tiên xuất ngoại, CMES chọn VEC là bởi chúng tôi nhìn thấy đây là một tổ hợp triển lãm hiện đại, năng lực vận hành chuẩn quốc tế, có thể nói là hàng đầu ở Đông Nam Á, và một nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ. Chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại”, ông Wang Guoping, Chủ tịch Tập đoàn Huamo - nhà tổ chức CMES, khẳng định.

a5-1763010527.jpg

Business Matching là một sáng kiến độc đáo của VEC, kết nối tại chỗ các doanh nghiệp và tạo nền tảng cho các mối quan hệ chiến lược lâu dài

Cú hích lớn cho công nghiệp - công nghệ Việt Nam

Từ kinh nghiệm của Trung Quốc - quốc gia đã vươn lên thành “công xưởng của thế giới” nhờ vào nền công nghiệp chế tạo và hệ thống triển lãm phát triển - ông Wang cho rằng Việt Nam đang có cơ hội lớn.   

“Với những mục tiêu phát triển đầy táo bạo, Việt Nam cần tiếp cận các công nghệ, máy móc công nghiệp hiện đại của thế giới. Những sự kiện như VITW 2025 do VEC tổ chức chính là nền tảng giao thương giúp điều đó trở thành hiện thực”, nhà tổ chức CMES tin tưởng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dũng nhận định sự góp mặt của gần 750 gian hàng đến từ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước tại VITW 2025 đã tái hiện một bức tranh sôi động của nền kinh tế Việt Nam. Bầu không khí tích cực này sẽ củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp vào sự vươn mình của đất nước. Khi doanh nghiệp có niềm tin và động lực, sự phát triển cộng hưởng sẽ lan tỏa khắp các ngành, thúc đẩy cả nền kinh tế.

“Đây không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà là nơi kiến tạo cơ hội, nuôi dưỡng khát vọng phát triển”, ông Dũng bổ sung.

Ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nhấn mạnh, ngành triển lãm có vai trò chiến lược đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một nền công nghiệp mạnh không thể thiếu một ngành triển lãm mạnh. Ở bất kỳ quốc gia nào, các triển lãm uy tín đều hấp dẫn những nhà sản xuất và nhà sáng tạo hàng đầu. Từ đây, tinh thần sáng tạo và đổi mới sẽ lan tỏa mạnh mẽ, cả trong các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu, trường đại học... 

2-1763000151.JPG

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham quan gian hàng của VinFast

a7-1763010527.JPG

Khách tham quan tìm hiểu và trải nghiệm các mẫu xe máy điện VinFast

Cũng theo nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân, sự ra đời của VEC và những sự kiện như VITW 2025 đã tạo ra một “địa chỉ hội tụ” giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ, đối tác và thị trường quốc tế ngay trên sân nhà. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp - công nghệ cao, từ bán dẫn, robot, đến đường sắt cao tốc và điện hạt nhân.

“Tại VITW 2025, nhiều doanh nghiệp nước ngoài mang đến các công nghệ mà Việt Nam đang cần tiếp cận và làm chủ cho các ngành mũi nhọn. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam không chỉ học hỏi nhằm phát triển nền công nghiệp - công nghệ, mà còn từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu”, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.   

PV

