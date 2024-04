Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế hợp tác toàn diện với Nguyen Do Lawyers: Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt vững kiến thức pháp lý trong kinh doanh quốc tế

Thỏa thuận hợp tác giữa Viện IBLA và Nguyen Do Layers nhấn mạnh vào việc trao đổi hợp tác chia sẻ về kiến thức pháp lý, môi trường kinh tế, xã hội của Australia, trao đổi về nhu cầu giáo dục đào tạo và kinh doanh xuất nhập khẩu giữa hai thị trường Úc và Việt Nam.

Hai bên thống nhất sẽ hợp tác hỗ trợ kiến thức pháp lý trong lĩnh vực thông tin thị trường, tư vấn kiến thức pháp lý đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam và Úc. Hai tổ chức sẽ cùng nhau thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng cao, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp trong quá trình hoạt động kinh doanh trong nước nói riêng và trên thế giới nói chung.

Đại diện Ban Lãnh đạo Viện IBLA và Nguyen Do Layers họp bàn về thỏa thuận hợp tác toàn diện (ảnh chụp tại trụ sở Viện IBLA tại TP.HCM)

Luật gia, Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện IBLA cho biết: “Trong bối cảnh thị trường kinh doanh đang ngày càng được quan tâm, hội nhập kinh tế và quan hệ quốc tế ngày càng phát triển, việc tìm kiếm các đối tác hợp tác chiến lược là một phần quan trọng của sự phát triển của các doanh nghiệp và các tổ chức, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, uy tín. Việc hợp tác giữa Viện IBLA và Nguyen Do Lawyers hứa hẹn sẽ mang lại những lợi ích to lớn không chỉ cho hai tổ chức mà còn hỗ trợ kiến thức pháp lý cho cộng đồng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực di trú, du học Úc’’

Đại diện Ban Lãnh đạo Viện IBLA và Nguyen Do Layers trao đổi cởi mở, thân hữu và chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Viện IBLA tại TP.HCM

Luật gia, Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn bày tỏ niềm vui và hy vọng về tương lai của hợp tác này "Tôi hy vọng, thông qua việc kết hợp kiến thức và tài nguyên của hai bên, chúng ta sẽ đưa ra những giải pháp sáng tạo và hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề pháp lý và kinh doanh quốc tế cho cộng đồng doanh nghiệp , và các vấn đề về di trú, du học Úc”.

Luật sư Nguyễn Mạnh Thăng, chuyên gia pháp lý Luật Công pháp Quốc tế, người có nhiều năm công tác tại Tòa tối cao Úc, Tòa Thượng thẩm bang Victoria (Úc), đại diện cho Nguyen Do Lawyers tại Úc cho biết “Nguyen Do Lawyers là một tổ hợp luật sư đa quốc gia chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, giải quyết các tranh chấp hợp đồng, hòa giải thương mại, tham gia tố tụng tại tòa án và cơ quan trọng tài trong nước và quốc tế. Với đội ngũ luật sư và các chuyên gia pháp lý hàng đầu Việt Nam và Úc hiện nay, Nguyen Do Lawyers tư vấn trong nhiều lĩnh vực như: đầu tư, kinh doanh thương mại, mua bán và sáp nhập bất động sản, khai khoáng và năng lượng, di trú Úc... Với việc không ngừng mở rộng thêm mạng lưới đối tác là các hãng luật hàng đầu trên thế giới, mong muốn mang đến cho doanh nghiệp nước ngoài cái nhìn sâu sắc về môi trường kinh doanh địa phương, cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam vững bước trong quan hệ thương mại quốc tế.”

Luật gia, Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn, Luật sư Nguyễn Mạnh Thăng cùng các luật gia, luật sư tham quan VPĐD Tạp chí Pháp lý tại TP.HCM

Nói về việc hợp tác của Viện IBLA và Nguyen Do Lawyers, ông Thăng chia sẻ "Chúng tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được hợp tác cùng Viện IBLA. Đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi học hỏi và phát triển từ sức mạnh của Viện IBLA. Chúng tôi cam kết mang lại những giải pháp pháp lý trong kinh doanh quốc tế hàng đầu, đồng thời tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước".