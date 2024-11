Trường Tiểu học Mễ Trì (Nam Từ Liêm – Hà Nội): Nỗ lực xây dựng “Trường học hạnh phúc”

Có thể nhận thấy rằng trước khi mô hình Trường học hạnh phúc được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, triển khai năm 2019 thì tại Trường tiểu học Mễ Trì (Nam Từ Liêm - Hà Nội) đã hình thành và phát triển nhà trường theo hướng: thân thiện, lành mạnh và an toàn. Và hướng đi đó; theo thời gian, nhà trường còn tạo dựng cho mình một môi trường sống, học tập: Xanh, sạch, đẹp.

Đến Trường Tiểu học Mễ Trì, ai ai cũng có thể dễ bị cuốn hút bởi không gian trường học xanh – sạch – đẹp, những học sinh lễ phép, chăm ngoan. Dưới đôi tay khéo léo, cần mẫn của các thầy cô, ngôi trường luôn rực rỡ sắc màu thu hút học sinh đến trường. Cùng với đó, thư viện của trường rất rộng rãi, bố trí nhiều bàn ghế cùng với số lượng lớn sách, truyện để học sinh thỏa sức đọc. Cô giáo Nguyễn Thị Mai Hoa – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường học hạnh phúc” là nơi không có bạo lực học đường, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, không có những hành xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể nhà giáo và học sinh. “Trường học hạnh phúc” là nơi thầy cô và học sinh vui sống trong sẻ chia, cảm thông và yêu thương nhau. Đồng thời, nơi đó cũng là mái nhà chung mà mỗi ngày giáo viên cũng như học trò đến trường là một niềm vui và có động lực. Để xây dựng được “Trường học hạnh phúc”, nhà trường đã quán triệt để các thầy cô nắm rõ khái niệm, ý nghĩa của cụm từ này; đồng thời đưa ra các giải pháp để giáo viên và học sinh trong trường cùng thực hiện.

Theo đó, Ban giám hiệu đã cùng tập thể cán bộ, giáo viên cùng nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn để học sinh hứng thú đến trường, phụ huynh yên tâm cho con em đi học; luôn quan tâm đầu tư, xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng, tránh tại nạn, thương tích; quản lý tốt công tác phòng, chóng dịch bệnh trong nhà trường. Cùng với đó, tất cả các giáo viên trong trường kiểm soát cảm xúc, điều chỉnh những cảm xúc tiêu cực, lan tỏa những cảm xúc tích cực nhằm xây dựng mối quan hệ thần thiết, gần gũi với học sinh. Trong các tiết học, giáo viên tạo điều kiện, cởi mở để học sinh phát huy thế mạnh, sáng tạo; khích lệ động viên, khen thưởng để các em có động lực vươn lên trong học tập. Đặc biệt, các em được thảo luận nhóm, tham gia trò chơi hào hứng và được lên trình bày tương tác đặt và trả lời câu hỏi với các bạn trong lớp. Các em được chủ động, tích cực phát huy năng lực tìm hiểu tri thức, vận dụng và sáng tạo các hoạt động học tập. Sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học của cô giáo đã giúp các em tích cực, tự tin hoàn thành tốt mục tiêu của bài học và phát huy được năng lực của mỗi học sinh theo đúng mục tiêu của Chương trình GDPT 2018.

Một trong những giải pháp quan trọng là tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục liên quan đến nội dung “Trường học hạnh phúc”. Theo đó, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động trải ngiệm, sáng tạo; các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động xã hội từ thiện vì cộng đồng; tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, văn hóa an toàn, lành mạnh, bình đẳng thân thiện phù hợp độ tuổi, đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học. Em Nguyễn Thu Phương – học sinh lớp 5H cho biết: Em rất thích đi học, đến trường các thầy cô rất gần gũi, bạn bè hòa đồng. Ở trường các em được học tập, vui chơi lành mạnh, an toàn, được đọc nhiều sách truyện để nâng cao vốn từ, hiểu biết. Năm sau em lên lớp 6, không còn được học dưới mái trường này, em mong rằng ở các trường khác các thầy cô cũng thần thiện, gần gũi, chăm lo cho học sinh”. Với những giải pháp cụ thế cùng sự đồng lòng quyết tâm của các thầy cô trong Trường Tiểu học Mễ Trì có thể thấy mô hình “Trường học hạnh phúc” đã mang lại những thay đồi, chuyển biến tích cực trong giáo dục và dần thay đổi thói quen, nếp nghĩ, cách làm của giáo viên, học sinh để cùng xây dựng môi trường học tập lành mạnh, thân thiện, an toàn, hiệu quả.