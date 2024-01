Trường Linh Phát khẳng định thương hiệu “tóp đầu” trong lĩnh vực ván ghép cao su

Với diện tích nhà máy trên 1ha, nguồn nguyên liệu dồi dào, đa dạng, đội ngũ lao động đông đảo – hơn 300 công nhân viên ưu tú, giàu kinh nghiệm, tay nghề cao. Kết hợp cùng dây chuyền tiên tiến, cơ sở vật chất hiện đại đã tạo ra nguồn sản phẩm nội – ngoại thất uy tín, chất lượng. Bằng nguyên liệu gỗ cao su đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ra các nước lớn như: EU, Úc, Mỹ, Singapore, Nhật Bản…

Không dừng lại ở đó, Công Ty Trường Linh Phát còn tiếp tục khẳng định vị thế trên thương trường nội địa khi ra mắt nhà máy sản xuất đầu tiên năm 2015 tại 1/57, KP Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Và đánh dấu sự lớn mạnh khi đưa vào vận hành Nhà máy số 2 tại 1569/ D4(DC-15), KP. Bình Phước, P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam và Nhà máy số 3 tại Thửa đất số 59, tờ bản đồ số D2(DC13-2), đường Bình Chuẩn 62, Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Công Ty Trường Linh Phát là địa chỉ tin cậy, quen thuộc của khách hàng khi sở hữu đội ngũ tư vấn thiết kế và kỹ sư chuyên nghiệp, tận tâm và có kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực ván ghép cao su.

Ngoài ra, mong muốn mang đến người tiêu dùng trong nước các mẫu sản phẩm mới lạ, chất lương cao do chính người Việt thiết kế và sản xuất với tiêu chuẩn quốc tế, Công Ty Trường Linh Phát luôn quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề.

Thẩm mỹ và chất lượng luôn là hai yếu tố song hành và kiên quyết trong các sản phẩm của công ty, mong muốn mang tới cho khách hàng những sản phẩm đầy chất lượng trở thành thương hiệu Việt quen thuộc uy tín và chất lượng tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Để làm được điều đó, Tập thể nhân viên công ty cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa vì sự tín nhiệm của khách hàng.