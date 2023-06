Thảnh thơi giao dịch - Thỏa thích nhận quà cùng Bac A Bank

12 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sáng 28/6, Tại hội trường nhà A trường Đại học luật Hà Nội chính thức diễn ra Lễ khai mạc cuộc thi The ASEAN Moot (vòng thi Quốc gia) năm 2023. Là cuộc thi được đồng tổ chức bởi Hội luật gia Việt Nam (VLA) và Trường Đại học Luật Hà Nội, nhằm lựa chọn đội mạnh nhất đại diện Việt Nam để tham dự Cuộc thi The ASEAN Moot do (ALA) tổ chức tại Malaysia vào tháng 10/2023.