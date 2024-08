Sắp diễn ra ngày hội Yoga & Pilates lớn bậc nhất xứ Nghệ

“Vietnam Fit Fest Vinh 2024 - Ngày hội Yoga & Pilates xứ Nghệ” được tổ chức tại đại đô thị Eco Central Park (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) trong hai ngày 31/8 và 1/9/2024. Ngày hội dự kiến thu hút sự tham gia của hàng nghìn cư dân và cộng đồng yêu thích bộ môn Yoga & Pilates tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành lân cận.

Sự kiện “Vietnam Fit Fest Vinh 2024 - Ngày hội Yoga & Pilates xứ Nghệ” do Nhà sáng lập Ecopark, chủ đầu tư dự án Eco Central Park và Vietnam Fitness Lifestyle đồng tổ chức ngày 31/8 và 1/9/2024 tại đại công viên xanh Eco Central Park quy mô gần 200ha tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Với số lượng người tham dự dự kiến lên đến hàng nghìn người, đây được coi là ngày hội Yoga & Pilates có quy mô lớn bậc nhất tại Nghệ An cho đến thời điểm hiện tại.

Những chuyên gia hàng đầu, những huấn luyện viên nổi tiếng với hàng chục năm kinh nghiệm trong giảng dạy Yoga & Pilates trong nước và quốc tế sẽ cùng hội ngộ tại “Vietnam Fit Fest Vinh 2024 - Ngày hội Yoga & Pilates xứ Nghệ”.

“Vietnam Fit Fest Vinh 2024 - Ngày hội Yoga & Pilates xứ Nghệ” - sự kiện không thể bỏ qua dành cho cư dân Eco Central Park và các tín đồ Yoga & Pilates Nghệ An

Đội ngũ chuyên gia uy tín trong và ngoài nước sẽ triển khai các chương trình trải nghiệm, chia sẻ, huấn luyện độc đáo, phù hợp với điều kiện thể chất và thói quen làm việc, sinh hoạt của người Việt Nam. Đây là cơ hội tuyệt vời để cư dân, cộng đồng yêu thích 2 bộ môn Yoga & Pilates được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu; cũng như được truyền cảm hứng theo đuổi lối sống vui khỏe, căng tràn sức sống.

Một sự kiện đồng diễn yoga từng diễn ra tại khu vực gần Hồ Thiên Nga, đại công viên xanh Eco Central Park

Nhiều hoạt động hấp dẫn với sự hướng dẫn của các chuyên gia uy tín trong ngành sẽ được tổ chức tại đại công viên xanh lớn bậc nhất miền Trung, đơn cử bài tập “Thực hành 5 suối nguồn tươi trẻ" giúp giữ gìn tuổi thanh xuân với 5 thức tập đơn giản của người Tây Tạng xưa, giúp người tập giữ mãi nét thanh xuân và hệ cơ xương khớp khỏe mạnh; “Thiền chuông” - phương pháp chữa lành bằng âm thanh, nhẹ nhàng và sâu lắng nhưng có tác dụng rất tốt trong giảm căng thẳng, lo lắng và bệnh tật là các dạng năng lượng không lành mạnh trong cơ thể; “Piyo với ván cong" - bài tập kết hợp giữa những lợi ích, sự tập trung vào các nhóm cơ trọng tâm - sức mạnh cốt lõi của Pilates và tính linh hoạt của Yoga; “Acro Yoga” - bộ môn kết hợp hoàn hảo giữa sự dẻo dai và thư giãn của Yoga với tính thể thao năng động của nhào lộn…

Các tín đồ Yoga có không gian lý tưởng để thực hành tập luyện tại Eco Central Park

Ngoài các buổi tập thực hành, những buổi workshop, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu về Yoga & Pilates với sự chia sẻ của các chuyên gia hàng đầu, cũng sẽ mang đến những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích cho người tham dự.

Đặc biệt, tối 31/8 sẽ diễn ra sự kiện Gala Night - Khơi nguồn dòng chảy Bình an tại Khu vực sân khấu chính - Hồ Thiên Nga, với những màn biểu diễn mãn nhãn của các huấn luyện viên Yoga và các VĐV quốc gia; cũng như các tiết mục Yoga nghệ thuật của các CLB Yoga đến từ khu vực miền Bắc và miền Trung…

Sân khấu hồ Thiên Nga Eco Central Park – nơi diễn ra nhiều sự kiện bùng nổ, là địa điểm tổ chức Gala Night diễn ra 31/8

Dịp này, chủ đầu tư Eco Central Park cũng chính thức ra mắt cộng đồng “Sống Xanh, sống Khỏe, sống Hạnh phúc tại Eco Central Park; nhằm mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho các cư dân của đại công viên xanh lớn bậc nhất miền Trung.

Các tiện ích tại Eco Central Park là không gian lý tưởng cho cư dân theo đuổi lối sống lành mạnh, tăng cường luyện tập thể dục thể thao

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - đại diện Nhà sáng lập Ecopark - chủ đầu tư dự án Eco Central Park, môi trường xanh hoàn chỉnh như nguyên sinh, phong cách sống xanh chăm sóc sức khỏe chủ động trong từng bình minh và hoàng hôn, cộng đồng sống xanh sống khỏe sống hạnh phúc... là 3 yếu tố chủ đầu tư Eco Central Park dành trọn tâm huyết kiến tạo, phát triển.

Không gian xanh trong lành lý tưởng khích lệ cư dân theo đuổi lối sống lành mạnh tại Eco Central Park

Kế thừa ý tưởng đó, sự kiện “Vietnam Fit Fest Vinh 2024 - Ngày hội Yoga & Pilates xứ Nghệ” sẽ đem đến những điều kiện tốt đẹp nhất cho cộng đồng Sống Xanh - Sống khỏe - Sống Hạnh phúc tại thành Phố Vinh.

“Đội ngũ chuyên gia uy tín cộng đồng quốc tế sẽ trực tiếp triển khai các chương trình trải nghiệm, chia sẻ, huấn luyện độc đáo, phù hợp với điều kiện thể chất và thói quen làm việc, sinh hoạt của người Việt Nam. Sự kiện mang đến những nền tảng hiện đại, khoa học và tinh tế để chăm sóc cho trí dũng mãnh, tâm an bình, thân dẻo dai. Đây là sự kiện quy mô rộng mở và chất lượng chuyên môn sâu sắc hàng đầu dành cho cộng đồng yêu mến Yoga & Pilates, cũng như các giải pháp tập luyện, cải thiện sức khỏe, giúp vượt qua các trở ngại và khơi nguồn dòng chảy bình an cho mỗi người tham dự”, ông Nguyễn Văn Sơn nói.