Cleveland Clinic phá vỡ tiền lệ, xây dựng “từ vạch xuất phát” một bệnh viện quốc tế tiêu chuẩn cao nhất tại Việt Nam

Ngày 24/4/2025, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Hoàn thiện khung lý luận bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia”. Thượng tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chính phủ xây dựng bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia chủ trì Hội thảo.

