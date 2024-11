Nhiều công trình và điểm đến của Sun Group được trao giải World Travel Awards 2024

Tối 24/11, tại Bồ Đào Nha, Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards (WTA) lần thứ 31 đã vinh danh Sun Group tại 3 hạng mục giải thưởng danh giá, và 2 trong số đó được trao tặng cho các công trình của tập đoàn này ở Phú Quốc.

Theo đó, Giải thưởng “Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2024”- World's Leading Iconic Tourist Attraction 2024- được trao cho Sunset Town -Thị trấn Hoàng Hôn- mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp Sun Paradise Land do Sun Group đầu tư tại Phú Quốc.

Đây cũng là quần thể vui chơi giải trí có tổng mức đầu tư lớn bậc nhất Việt Nam, lên tới nhiều ngàn tỷ đồng, và quy tụ những công trình biểu tượng mới như Cầu Hôn được vinh danh bởi CNN là điểm đến của nụ hôn và những show diễn đẳng cấp quốc tế như Nụ hôn của biển cả (Kiss of the sea) – Show diễn đa phương tiện có quy mô hàng đầu thế giới kết hợp trình diễn pháo hoa nghệ thuật 365 ngày trong năm; Bản giao hưởng đại dương (Symphony of the sea) – Show trình diễn nghệ thuật thể thao kết hợp trình diễn pháo hoa hàng đêm…

Giải thưởng cho công trình thứ hai của Sun Group tại Phú Quốc là Cầu Hôn- với danh hiệu World's Leading Iconic Tourist Bridge 2024 - Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2024. Trước đó, liên tục trong các năm từ 2020-2023, Cầu Vàng thuộc KDL Sun World Ba Na Hills của Sun Group cũng đã được WTA xướng danh ở hạng mục này.

Ra mắt năm 2021, Cầu Hôn là cây cầu đi bộ trên biển được kiến tạo bởi tập đoàn Sun Group và Archea Associati - đơn vị thiết kế nổi tiếng từ nước Ý và do kiến trúc sư tài năng Marco Casamonti - nhà sáng lập Archea Associati, Đại sứ Italian Design Day 2020 thiết kế. Được xem là biểu tượng của sự kết nối, cây cầu có thiết kế độc đáo gồm 2 nhánh với 2 mũi cầu cách nhau 30 cm, một khoảng cách vừa đủ cho một cái ôm, cái bắt tay hay nụ hôn và là nơi lý tưởng để các cặp đôi ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của tình yêu.

Được biết, ngoài 02 công trình của Sun Group tại đảo Ngọc, Phú Quốc còn được vinh danh ở hạng mục giải thưởng dành cho điểm đến, đó là: World's Leading Nature Island Destination 2024- Điểm đến biển, đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2024. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, “hòn đảo hấp dẫn thứ hai thế giới” cho tạp chí Travel & Leisure của Mỹ bình chọn đạt giải thưởng danh giá này.

Ngoài ra, khu du lịch Sun World Fansipan Legend do Sun Group kiến tạo tại Sa Pa (Lào Cai) cũng được WTA vinh danh ở hạng mục giải thưởng World's Leading Natural Landscape Tourist Attraction - Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới 2024. Đây là lần thứ 5 khu du lịch trên đỉnh Fansipan cũng đã được WTA vinh danh ở hạng mục này. Những nỗ lực không mệt mỏi trong việc phát triển du lịch hài hòa với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa của Sun Group tại Sun World Fansipan Legend chính là lý do khiến khu du lịch được WTA vinh danh liên tiếp.

Chia sẻ về những giải thưởng cao quý mà Sun Group đạt được tại WTA năm nay, ông Graham Cooke- Chủ tịch Tổ chức Giải thưởng World Travel Awards bày tỏ: "Qua mỗi mùa giải thưởng, chúng tôi lại thấy vô cùng tự hào khi được vinh danh các tên tuổi xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Trong số các ứng viên được WTA vinh danh năm nay, Tập đoàn Sun Group luôn đem đến cho chúng tôi niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự đẳng cấp và khác biệt khó có thể thay thế trong các công trình, sản phẩm của mình. Đó không chỉ là những công trình đã có từ trước, mà những cái tên mới mẻ xuất hiện cũng đem đến những bất ngờ và sự choáng ngợp về sự hoành tráng, chất lượng vượt trội và những cảm xúc tuyệt vời cho du khách. Đó là lý do Sun Group luôn trở thành cái tên quen thuộc tại mỗi kỳ trao giải của World Travel Awards. Chúng tôi tin rằng sự ghi nhận và vinh danh này sẽ góp phần giúp du khách có thêm niềm tin khi lựa chọn các điểm đến tại Việt Nam cho hành trình du ngoạn thú vị của mình".

World Travel Awards (WTA) ra đời vào năm 1993 là giải thưởng uy tín được công nhận trên toàn thế giới và được ví như “Giải Oscar của ngành Du lịch”. Giải thưởng được tổ chức thường niên, nhằm vinh danh những điểm đến nổi bật, những nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng, bao gồm nhiều hạng mục như: hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty lữ hành, điểm đến du lịch.

Liên tục trong nhiều năm qua, Sun Group là tập đoàn có nhiều công trình và điểm đến được vinh danh bởi WTA, không ngừng khẳng định vị thế và chất lượng, đẳng cấp của những công trình do tập đoàn xây dựng và vận hành trên khắp ba miền Việt Nam.