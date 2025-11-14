Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Pháp lý và Kinh doanh

Hội thảo khoa học quốc gia về gian lận, thất thu thuế trong giao dịch bất động sản

08:56 14/11/2025
(Pháp lý) - Ngày 13/11/2025, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Gian lận, thất thu thuế trong giao dịch bất động sản ở Việt Nam: Nhận diện và giải pháp phòng chống”. Sự kiện quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, luật sư, giảng viên đến từ nhiều cơ sở đào tạo và cơ quan chuyên môn nhằm phân tích thực trạng, nhận diện hành vi gian lận thuế và đề xuất những giải pháp thiết thực cho giai đoạn tới.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng nhấn mạnh rằng thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản là vấn đề dài hạn, mang tính hệ thống và đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu ngân sách. Ông cho rằng một trong những nguyên nhân lớn nhất nằm ở sự thiếu minh bạch của thị trường và sự chênh lệch quá lớn giữa giá chuyển nhượng thực tế với giá ghi trong hợp đồng. Đây là điều kiện thúc đẩy hành vi kê khai “hai giá”, hợp đồng giả tạo hoặc các phương thức né thuế tinh vi khác. Từ bối cảnh đó, ông đề nghị hội thảo tập trung vào các luận cứ khoa học để xây dựng chính sách bền vững.

1-1763106983.jpg

PGS. TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM phát biểu khai mạc hội thảo

Mở đầu phiên tham luận, PGS.TS. Viên Thế Giang (Phó trưởng khoa, Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM) đề cập sâu đến vấn đề gian lận và trốn thuế trong giao dịch bất động sản, phân tích từ quy định pháp luật đến thực tiễn thi hành. Ông chỉ rõ rằng các hành vi gian lận hiện nay chủ yếu phát sinh từ sự thiếu đồng bộ của hệ thống dữ liệu đất đai, cũng như hạn chế trong khâu kiểm tra – giám sát giá trị thật của các giao dịch. Theo ông, việc tăng cường minh bạch thông tin, đẩy mạnh hậu kiểm và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt sẽ góp phần giảm thất thu thuế đáng kể.

2-1763106983.jpg

PGS. TS Viên Thế Giang (người đứng) trình bày tham luận tại hội thảo

Tiếp nối mạch phân tích, Bà Huỳnh Giao và bà Văn Thị Phương Thảo (Công ty Luật Supreme Việt Nam) tập trung chỉ ra các thủ đoạn gian lận phổ biến mà cơ quan thuế và cơ quan công chứng thường xuyên gặp phải. Hai tác giả cho biết hành vi kê khai “hai giá” vẫn đang chiếm tỷ lệ áp đảo, trong đó giá thực tế cao hơn nhiều lần so với giá hợp đồng nhằm giảm thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Ngoài ra, việc lợi dụng hợp đồng ủy quyền toàn phần, thanh toán bằng tiền mặt hoặc giả tạo tình trạng “nhà, đất duy nhất” cũng là những thủ đoạn phức tạp, đòi hỏi phải siết chặt quy trình và tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng.

Ở góc độ nghiên cứu hành vi, tác giả Nguyễn Hoàng Mai phân tích sâu mối quan hệ giữa cơ chế hai giá và tình trạng né thuế trong giao dịch bất động sản. Tác giả cho rằng sự lệch pha quá lớn giữa giá thị trường và bảng giá đất do Nhà nước ban hành chính là nguyên nhân hình thành động cơ né thuế. Trong bối cảnh Luật Đất đai 2024 sẽ áp dụng bảng giá đất hằng năm, tác giả nhận định đây là bước tiến quan trọng, giúp giá trị tính thuế tiệm cận hơn với giá thực tế, từ đó giảm khả năng gian lận. Đồng thời bà cũng đề xuất tăng cường hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, ứng dụng AI, GIS và Blockchain để bảo đảm tính chính xác và minh bạch.

Từ góc độ thực tiễn xét xử, TS. Thái Trung Kiên (Công ty Luật LAWPRO), người từng có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác thẩm tra án hình sự tại TAND Tối cao chia sẻ một số bản án hình sự liên quan đến hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng bất động sản. Theo phân tích của ông, nhiều trường hợp bị xử lý hình sự vì cố ý kê khai giá thấp, sử dụng hợp đồng giả tạo hoặc chuyển nhượng thông qua hình thức tặng cho nhằm trốn thuế. Những ví dụ này cho thấy trốn thuế bất động sản không còn là vi phạm hành chính đơn thuần, mà đã cấu thành tội phạm với mức độ tinh vi ngày càng tăng. Ông đề nghị tăng cường hậu kiểm, đối chiếu dữ liệu giữa các hệ thống và mở rộng quyền tiếp cận thông tin cho cơ quan thuế nhằm xử lý triệt để hành vi vi phạm.

3-1763106983.jpg

TS. Thái Trung Kiên trình bày tham luận tại hội thảo

Khép lại chuỗi các nội dung nghiên cứu, ông Phạm Anh Thông (Đại học Kinh tế TP.HCM – Phân hiệu Vĩnh Long) phân tích cơ chế bảng giá đất hằng năm theo Luật Đất đai 2024 như một giải pháp gián tiếp nhưng có khả năng tác động mạnh đến việc giảm gian lận thuế. Ông cho rằng khi bảng giá đất được cập nhật thường xuyên và sát với giá thị trường, động lực hạ giá trong hợp đồng để né thuế sẽ giảm đáng kể. Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất đầy đủ và khách quan, cũng như sự tham gia của các tổ chức thẩm định giá độc lập.

Trong phần thảo luận, các chuyên gia thống nhất rằng muốn chống thất thu thuế hiệu quả cần kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp: thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn bộ giao dịch bất động sản; hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa thuế – công chứng – ngân hàng – địa chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào quản lý; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Một thị trường minh bạch cùng hệ thống pháp lý đầy đủ sẽ là tiền đề quan trọng để giảm thiểu gian lận thuế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

4-1763106975.jpg

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Kết luận hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Đức Trung đánh giá cao các phân tích, giải pháp được đề xuất và cho rằng những kết quả nghiên cứu tại hội thảo sẽ góp phần thiết thực vào quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách thuế, pháp luật đất đai và xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, bền vững hơn trong giai đoạn tới. 

Trần Dương

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị Pháp lý và Kinh doanh
Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá...

Đề xuất quy định về Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng và Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ Pháp lý và Kinh doanh
Đề xuất quy định về Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng và Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng...

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư Pháp lý và Kinh doanh
Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 11/11, dưới sự chủ trì của Chủ...

Cắt giảm tối đa danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên cơ sở ý kiến các đại biểu Pháp lý và Kinh doanh
Cắt giảm tối đa danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên cơ sở ý kiến các đại biểu

Cho ý kiến tại Tổ về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn...

Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Vingroup: 'Đấu tranh tới cùng với tin giả vì trách nhiệm xã hội' Pháp lý và Kinh doanh
Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Vingroup: 'Đấu tranh tới cùng với tin giả vì trách nhiệm xã hội'

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh với fakenews...

Cần sớm gỡ bỏ nút thắt trong thi hành phán quyết trọng tài Pháp lý và Kinh doanh
Cần sớm gỡ bỏ nút thắt trong thi hành phán quyết trọng tài

(Pháp lý). Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại từ lâu đã được xem là phương thức hiệu...

Mới cập nhật
Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025: “Sàn diễn” của thế hệ doanh nghiệp công nghiệp mới

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025: “Sàn diễn” của thế hệ doanh nghiệp công nghiệp mới

Quy tụ gần 750 doanh nghiệp trong và ngoài nước, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 trở thành sàn diễn hội tụ của thế hệ máy móc và công nghệ sản xuất hiện đại. Diễn ra từ 12 – 15/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh – Hà Nội, sự kiện đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của ngành triển lãm, khi các lĩnh vực mũi nhọn lần đầu tiên cùng hội tụ trên một sân khấu, kết nối để định hình tương lai sản xuất Việt Nam.

15 giờ trước Thông tin kinh doanh

Đặc quyền SeABank tại Live concert Mỹ Tâm: Chủ thẻ nhận ưu đãi vượt trội, mở rộng phương thức thanh toán

Đặc quyền SeABank tại Live concert Mỹ Tâm: Chủ thẻ nhận ưu đãi vượt trội, mở rộng phương thức thanh toán

Live Concert 2025 See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm chính thức công bố giai đoạn mở bán vé rộng rãi cho công chúng với nhiều ưu đãi vượt trội và phương thức thanh toán đa dạng. Sự kiện đánh dấu bước tiếp theo trong chuỗi đồng hành chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank (HOSE: SSB) và nữ ca sĩ, mang đến cho khán giả cơ hội tiếp cận vé một cách dễ dàng, thuận tiện, cùng ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ SeABank.

15 giờ trước Thông tin kinh doanh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát động Chương trình ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phát động Chương trình ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13

(Pháp lý) - Ngay tại buổi lễ phát động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức vào chiều 13/11, đã tiếp nhận hơn 41 tỉ đồng của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm đóng góp. Sự chung tay mạnh mẽ từ cộng đồng đang mở ra nguồn lực quan trọng để địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau thiên tai…

15 giờ trước Thông tin cần biết

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

15 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Đoàn kết vì tương lai phồn vinh của đất nước

Đoàn kết vì tương lai phồn vinh của đất nước

Trong bài viết “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

15 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Pháp luật về giám sát thị trường chứng khoán trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

Pháp luật về giám sát thị trường chứng khoán trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Pháp lý) – Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vừa qua phát hiện những vụ thao túng, làm giá. Không chỉ vậy, lợi dụng mạng xã hội, một số đối tượng đã phát tán những thông tin chưa có kiểm chứng, tin giả mạo gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của TTCK và gây thiệt hại cho nhà đầu tư, đồng thời gây khó khăn cho các cơ quan quản lý trong việc phát hiện và xử lý. Điều này đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng cần tiếp tục nghiên cứu và triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn để giám sát TTCK và nâng cao tính minh bạch của thị trường chứng khoán. 

15 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Thêm một cổ phiếu quốc dân rục rịch chào sàn HoSE

Thêm một cổ phiếu quốc dân rục rịch chào sàn HoSE

Cổ phiếu MCH của Masan Consumer đang “rộng đường” trở thành một đại diện tiêu biểu mới của ngành hàng tiêu dùng thiết yếu trên sàn HoSE và xa hơn là trở thành một “cổ phiếu quốc dân” mới.

15 giờ trước Thông tin kinh doanh

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

VITW 2025: Cú hích thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ Việt Nam

VITW 2025: Cú hích thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ Việt Nam

Không chỉ là triển lãm “5 trong 1” lần đầu trong lịch sử, Tuần lễ Công nghiệp - Công nghệ Việt Nam 2025 (VITW 2025) do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức còn mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp - công nghệ Việt Nam. Theo các chuyên gia, với sự ra đời của VEC, Việt Nam giờ đây đã có trong tay một nền tảng để kết nối doanh nghiệp, truyền cảm hứng sáng tạo và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ công nghiệp triển lãm toàn cầu.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay