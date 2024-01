Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thăm, làm việc tại THACO Chu Lai

Ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO tặng quà và chụp lưu niệm cùng đoàn công tác

Đây là hoạt động phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Cùng đi với đoàn có ông Hồ Quang Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO chủ trì đón tiếp đoàn.

Đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương - UVBCHTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tham quan KCN THACO Chu Lai

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển sản xuất kinh doanh của THACO, những thành quả đạt được sau 20 năm THACO đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam; đồng thời trực tiếp đi khảo sát các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí - công nghiệp hỗ trợ và cảng biển Chu Lai.

Đoàn công tác của đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương - UVBCHTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm và làm việc tại KCN THACO Chu Lai

Đoàn công tác đánh giá cao quy mô, năng lực sản xuất và chiến lược phát triển đa ngành của THACO; đặc biệt là những đóng góp thiết thực cho ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế xã hội địa phương, chăm lo đời sống người lao động, đồng hành cùng hàng trăm chương trình an sinh xã hội trên cả nước và góp phần củng cố an ninh, quốc phòng trên địa bàn miền Trung.

Từ tháng 6/2023, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và THACO đã có nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực sản xuất linh kiện phụ tùng. Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hy vọng trong thời gian tới, THACO sẽ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng về sản xuất cơ khí và linh kiện; đặc biệt là tiếp tục hợp tác với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất các dòng xe cơ sở phục vụ quân sự.

Ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO đồng tình với mục tiêu huy động các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tham gia, góp phần phát triển lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ngày càng vững mạnh. Đồng thời, ông bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp khi được Quốc hội thông qua sẽ thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng, an ninh Việt Nam phát triển, bảo đảm tự lực, tự cường, bảo vệ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế. Để luật bám sát với thực tiễn, ông đề nghị cần phân nhóm các doanh nghiệp tùy theo trình độ khoa học - công nghệ, năng lực sản xuất và mức độ tham gia vào hoạt động sản xuất công nghiệp quốc phòng, an ninh; từ đó xây dựng chế độ chính sách tương ứng để hỗ trợ, khuyến khích với từng nhóm doanh nghiệp. Với tinh thần “làm thật, tạo ra giá trị thật”, Tổng Giám đốc THACO khẳng định việc tham gia, đóng góp cho quốc phòng, phục vụ bảo vệ đất nước là nhiệm vụ quan trọng đối với THACO.

Đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương - UVBCHTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội - Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết: Đây là dự án luật nhận được sự quan tâm rất lớn của đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước, nhất là trong điều kiện tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp. Thực tế khảo sát cho thấy, những dây chuyền của THACO hiện đang áp dụng khá lưỡng dụng, có thể tận dụng trong hợp tác, sản xuất công nghiệp quốc phòng. Trên thế giới hiện nay, nhiều quốc gia cũng đã áp dụng cơ chế lưỡng dụng này trong phát triển kinh tế và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Ông đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với Ban soạn thảo Dự án luật nghiên cứu khả năng sản xuất của THACO, nhất là khả năng tham gia phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô, cơ khí.