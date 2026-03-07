Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri tỉnh Phú Thọ

11:49 07/03/2026
Ngày 6/3, tại UBND phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 05 đã tiếp xúc cử tri trực tiếp tại điểm cầu UBND phường Hòa Bình và trực tuyến tại một số điểm cầu của tỉnh Phú Thọ.
1-1773031920.jpg

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao đổi với các cử tri tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Đơn vị bầu cử số 5 gồm có 5 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Bà Bùi Thị Minh Hoài- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ; ông Ngô Minh Trọng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Trường Sơn, Uỷ viên BCH Hội doanh nhân tỉnh Phú Thọ; bà Bùi Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; bà Đoàn Thị Hồng Việt - Giảng viên chính, Khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ giới thiệu tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử, các ứng cử viên lần lượt trình bày dự kiến Chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng được gặp các cử tri để trình bày Chương trình hành động, đồng thời mong muốn được lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến những ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

2-1773031926.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Trăn trở khi địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn không ít khó khăn, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết sẽ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và đồng hành cùng tỉnh Phú Thọ kiến nghị với Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển; quan tâm xây dựng các chính sách phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần tạo điều kiện để tỉnh Phú Thọ phát huy tốt hơn lợi thế là trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, với trách nhiệm là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, "sẽ tham mưu cho Đảng, kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan nhà nước ban hành những chủ trương, chính sách cụ thể hóa quan điểm "dân là gốc", "dân là chủ thể", "dân là trung tâm" của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; mọi chủ trương, chính sách đều phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và hạnh phúc của nhân dân."

Bà cũng nhấn mạnh tới nhiệm vụ phối hợp tham mưu để vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

3-1773031926.jpg

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Chương trình hành động trước cử tri - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Sau khi lắng nghe chương trình hành động của các ứng viên, cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc và kỳ vọng vào đổi mới trong chương trình hành động của các ứng viên.

Nhiều ý kiến cử tri cũng bày tỏ mong muốn các ứng viên sau khi trở thành đại biểu Quốc hội sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, cử tri kỳ vọng vào việc đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; tăng cường đối thoại, lắng nghe và tổng hợp đầy đủ ý kiến để kịp thời kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng, tiếp tục trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI Bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031
