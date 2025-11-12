Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cận cảnh “kinh đô triển lãm” VEC trước “giờ G” mở cửa Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025

08:54 12/11/2025
Ít giờ trước thời khắc khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025, toàn bộ 80.000m² diện tích của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã được lấp đầy bởi hàng trăm gian hàng đồ sộ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, 5 triển lãm chuyên ngành lớn nhất cùng hội tụ, minh chứng cho năng lực kết nối vượt trội của VEC và tầm vóc của tổ hợp triển lãm Top 10 thế giới, đồng thời phác họa toàn cảnh nền công nghiệp Việt Nam hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

5 phân khu đặc sắc và màn trình diễn chưa từng có tại Việt Nam

Sảnh 1, 2 và 3 của Nhà Triển lãm Kim Quy là nơi hội tụ của Hội chợ Hàng Công nghiệp Quốc tế (VIIF) và Triển lãm Máy công cụ (CMES).  

 

a1-1762912366.png

Không gian trưng bày những cỗ máy mạnh mẽ của XCMG

Bước vào phân khu này, khách tham quan sẽ choáng ngợp bởi quy mô của các "gã khổng lồ". Những cỗ máy công trình hạng nặng của Hyundai, XCMG và các dòng xe lu Ammann/Hitachi án ngữ tại vị trí trung tâm, phô diễn “sức mạnh cơ bắp”.

Dưới mái vòm khổng lồ của VEC, gian hàng của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XNK Thiên Trường nổi bật với sự bề thế của dàn máy móc công trình hạng nặng.

a2-1762912367.png

Những cỗ máy khổng lồ quen thuộc với ngành xây dựng của Hyundai

Ở vị trí trung tâm, chiếc máy xúc mini được đặt trang trọng, cho thấy dải sản phẩm đa dạng của nhà phân phối. Toàn bộ gian hàng được bố trí mở, tận dụng tối đa không gian rộng lớn của sảnh triển lãm, tạo nên một bức tranh toàn cảnh về sức mạnh cơ khí và công nghiệp.

a3-1762912367.png

Ngành vận tải cũng không kém cạnh với dàn xe đầu kéo Howo và rơ-moóc chuyên dụng của Hatico

Tại Sảnh 2, gian hàng của VinFast đang trong những khâu hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng trưng bày toàn bộ dải sản phẩm ô tô điện chủ lực của hãng.

Trong khi đó, nhà đầu tư cần xây dựng nhà xưởng sẽ không thể bỏ qua Sảnh 7 & 8 - khu vực của VIETBUILD. Không gian này mang một diện mạo hoàn toàn khác, tập trung vào công nghệ xây dựng và xu hướng "Sống xanh".

Nổi bật là gian hàng của VRO Group với các giải pháp bê tông đúc sẵn, giúp công nghiệp hóa ngành xây dựng.

a4-1762912367.png

Một mô hình nhà mẫu ấn tượng, giới thiệu "Bê tông xanh CLT" và các giải pháp "Net Zero", thể hiện rõ xu hướng kiến trúc bền vững.

Cũng tại Sảnh 7 & 8, khu vực "Leader - Lighting zone" quy tụ các thương hiệu chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, như Kingled, Kawasan – Kawaled và Nx Lighting.

Điểm nhấn nghệ thuật độc đáo nhất chính là không gian TOPIARY do BachoFactory thiết kế. Một khu vườn tạo hình từ cỏ nhân tạo với gấu trúc và hươu cao cổ trở thành điểm check-in không thể bỏ qua tại triển lãm, đồng thời, mang lại mảng xanh thư giãn giữa lòng sự kiện công nghiệp.

a5-1762912367.png

Không gian TOPIARY tạo thành điểm check-in thú vị tại Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025

Gian hàng của Roboworld là một điểm nhấn công nghệ cao, gắn liền với chủ đề "Nhà thông minh" và tự động hóa vận hành tòa nhà. Tại “sân khấu” này, Roboworld trình diễn trực tiếp các giải pháp cốt lõi của mình, gồm Robot vệ sinh tự động, robot dịch vụ, robot vận chuyển (AMR).

Sảnh 4 là khu vực của Hiệp hội Cửa Việt Nam (VFDA). Đây là nơi cung cấp các giải pháp hoàn thiện công trình với sự góp mặt của các thương hiệu hàng đầu.

a6-1762912354.png

Gian hàng của TOP VIEW Aluminium Systems trưng bày hàng loạt mẫu cửa nhôm, vách kính và các giải pháp cửa ra vào hiện đại, sẵn sàng đón khách.

Cuối cùng, tại Sảnh Trung tâm, Vietnam Cafe Show sẽ cho thấy công nghiệp đã len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống. Đây không chỉ là nơi du khách có thể thưởng lãm cà phê, mà là một triển lãm về công nghiệp F&B với các dây chuyền rang xay, đóng gói tự động.

WingsFurni mang đến "phần cứng" thẩm mỹ là các dòng ghế chuyên biệt dành cho khách hàng mảng F&B. MAXKO Việt Nam cung cấp "phần mềm" là hệ thống nguyên liệu pha chế. Jinxi Technology đại diện cho phân khúc cao cấp với các bộ ấm trà Tử Sa tinh tế.

Không khí tại đây sẽ "nóng" hơn bao giờ hết với Cuộc thi Barista Quốc gia (VNBC) 2025, nơi quy tụ các giám khảo quốc tế và nhà đương kim vô địch Hồng Ánh, hứa hẹn tìm ra nhà vô địch đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế.

Trải nghiệm toàn bộ nền sản xuất công nghiệp tại một điểm đến: Cơ hội độc nhất tại VEC

Trong các năm trước, những người quan tâm ngành công nghiệp sẽ phải tham dự Vietbuild để tìm hiểu về nhà thầu, vật liệu xây dựng nhà xưởng. Vài tháng sau, họ đến VIIF để tham quan về máy móc cơ khí, hệ thống điện. Tiếp tục vòng lặp như vậy với triển lãm tự động hóa như CMES để tìm robot và phần mềm hay triển lãm chuyên ngành F&B để xem công nghệ chế biến.

a7-1762912365.jpg

Một kỹ sư đang lắp đặt thiết bị in 3D tại không gian trưng bày Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025

Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025 tại VEC, diễn ra từ 12 - 15/11, là lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp - công nghệ với 5 triển lãm chuyên ngành hàng đầu Việt Nam cùng xuất hiện trong một tuần lễ, tại một địa điểm. Bởi thế, giá trị lớn nhất của sự kiện không nằm ở con số 2.000 gian hàng, mà nằm ở chính sự hội tụ, tạo ra một nền tảng "tất cả trong một" (all-in-one), nơi một chuỗi giá trị sản xuất hoàn chỉnh được tái hiện trực quan.

Tới VEC, du khách và các doanh nghiệp sẽ không chỉ "thấy" máy móc mà còn "thấy" toàn bộ chuỗi cung ứng. Nhờ đó, họ có thể tiết kiệm thời gian, chi phí, và có cơ hội so sánh, đối chiếu và kết hợp các giải pháp liên ngành ngay lập tức. Đây chính là trải nghiệm độc nhất mà chỉ VEC - tổ hợp triển lãm quy mô Top 10 thế giới - mới có thể kết nối và mang lại.

PV

