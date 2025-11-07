Cần Giờ - Vùng đất tỷ đô mở màn chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

Sau nhiều thập kỷ phát triển đô thị tại khu Nam và Đông, TP.HCM đang bước vào chu kỳ tăng trưởng đột phá với động lực mới Cần Giờ - viên ngọc xanh vừa được đánh thức bởi loạt dự án hạ tầng tỷ đô và siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam - Vinhomes Green Paradise.

TP.HCM sẵn sàng bước vào “chu kỳ vàng” lần thứ ba

Ba thập kỷ qua, TP.HCM như một công trường khổng lồ của những giấc mơ đô thị. Mỗi công trình, mỗi khu đô thị mọc lên đều là viên gạch xây nên những “chu kỳ vàng” - nơi diện mạo và vị thế thành phố được thăng hạng qua từng giai đoạn.

Những năm đầu thập niên 90, khu Nam (Phú Mỹ Hưng) đánh dấu kỷ nguyên đô thị hóa đầu tiên. Sự xuất hiện của đại lộ Nguyễn Văn Linh tạo cú hích biến vùng đầm lầy hoang sơ thành khu đô thị đáng sống cho tầng lớp thượng lưu mới.

Hai thập niên sau, Thủ Thiêm tiếp nối hành trình ấy với tầm vóc của một đại đô thị tài chính, thương mại quốc tế. Áp dụng công thức cũ, khu Đông được đầu tư hạ tầng mạnh mẽ với loạt dự án lớn, như mở rộng Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, vành đai 3, metro số 1… Nhờ đó, Thủ Thiêm trở thành trung tâm kết nối mới, biểu tượng cho một TP.HCM năng động, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Từ “góc kẹt”, Cần Giờ đang trở thành trung tâm hạ tầng mới, nơi khởi đầu cho “chu kỳ vàng” thứ ba của TP.HCM.

Và nay, ở phía Đông Nam, Cần Giờ được gọi tên như “vùng đất tỷ đô thế hệ mới” - nơi khởi đầu cho chu kỳ thứ ba của TP.HCM. Đây cũng là lần đầu tiên một cực tăng trưởng của TP.HCM được định hình hướng ra đại dương, “mở toang” cửa ngõ kinh tế biển, kết nối du lịch, thương mại và công nghiệp sinh thái.

Chu kỳ đầu tư lớn nhất lịch sử gọi tên Cần Giờ

Từ vùng đất được ví như “nàng công chúa ngủ quên”, Cần Giờ đang được đánh thức nhờ nguồn lực hạ tầng chiến lược - công thức thành công của các đô thị trước đó, nhưng vượt xa về quy mô, tầm vóc.

Trong đó, năm 2026 một loạt dự án sẽ được khởi công, bao gồm: cầu Cần Giờ kết nối trung tâm TP.HCM, nút giao Rừng Sác kết nối trực tiếp cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cũng trong năm này, tuyến cao tốc dài 57,8 km dự kiến hoàn thiện, kết nối toàn vùng Nam Bộ - rút ngắn khoảng cách từ Cần Giờ đến sân bay Long Thành.

Đến năm 2028, tuyến đường sắt tốc độ cao trung tâm TP.HCM - Cần Giờ, với điểm ga đầu đang được đề xuất tại Bến Thành, dự kiến đi vào vận hành, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 13 phút. Và trong tương lai, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, được ví như “kỳ quan trên biển”, sẽ tiếp tục gia tăng khả năng kết nối cho khu vực từng là bị xem là “góc kẹt”.

Nếu thập niên 1990, Phú Mỹ Hưng thu hút dòng vốn hàng tỉ USD, khu Đông - Thủ Thiêm giai đoạn 2012 - 2020 đón hơn 250.000 tỷ đồng (khoảng 10 tỷ USD) vốn hạ tầng, thì Cần Giờ ngay ở “vạch xuất phát” đã chứng kiến mức đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD, đánh dấu bước nhảy vọt chưa từng có trong lịch sử quy hoạch TP.HCM.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ - mảnh ghép chiến lược hoàn thiện bức tranh “chu kỳ vàng” lần thứ ba của TP.HCM

Giữa làn sóng đầu tư hạ tầng mang tính lịch sử ấy, Vinhomes Green Paradise nổi lên như mảnh ghép chiến lược hoàn thiện bức tranh “chu kỳ vàng” lần thứ ba của TP.HCM. Với định hướng trở thành siêu đô thị ESG++ hàng đầu thế giới, dự án được phát triển theo mô hình toàn diện, kết hợp giữa phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo tồn và tái sinh hệ sinh thái.

Theo giới chuyên gia, dự án sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn vốn bị bỏ ngỏ suốt nhiều thập kỷ qua của TP.HCM. Cần Giờ - từ vùng đệm sinh thái sẽ trở thành đô thị kinh tế - dịch vụ - du lịch - logistics biển, tỏa sáng trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

“Ở nhiều nước, bất động sản xanh có thể cao hơn thị trường từ 8 - 30% về giá bán và giá cho thuê, và giá trị này có xu hướng tăng theo thời gian khi khung quy hoạch chính sách môi trường ngày càng siết chặt”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, nhận định.

Thực tế phát triển các đô thị ESG trên thế giới đã minh chứng cho điều này. King’s Cross (London), một khu được tái thiết từ ga tàu cũ thành đô thị ESG đã giúp giá thuê văn phòng và căn hộ tăng 20 - 25% so với trung tâm cũ.

Tại Porta Nuova (Milan), sau khi đạt chuẩn LEED Gold, giá bất động sản đã tăng 35 - 40%. Hay tại Civita (San Diego), một khu đô thị tái sinh theo mô hình năng lượng sạch đã ghi nhận giá nhà tăng 15 - 20% so với mức trung bình khu vực.

Giới chuyên gia đánh giá, Vinhomes Green Paradise hoàn toàn có tiềm năng để tái hiện những con số kỷ lục trên.

“ESG++ với 2 trụ cột tái sinh và thích ứng, hoàn toàn có thể trở thành một chuẩn mực thị trường mới trong đầu tư bất động sản - đô thị tại Việt Nam. Đây không chỉ là xu hướng nhất thời mà là sự dịch chuyển tất yếu của dòng vốn toàn cầu trong bối cảnh các quốc gia và thị trường buộc phải thích ứng với biển đổi khí hậu và các yêu cầu phát triển bền vững”, PGS.TS Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh, nhận định.

Không cần chờ tới tương lai, một chu kỳ phát triển mới của TP.HCM đã chính thức khởi động tại Cần Giờ. Ở đó, Vinhomes Green Paradise chính là tọa độ trung tâm, viết tiếp hành trình huy hoàng của Phú Mỹ Hưng và Thủ Thiêm.

Theo giới chuyên gia, khi hạ tầng đang dần hoàn thiện, quy hoạch được định hình và nền giá khu vực còn ở ngưỡng khởi đầu, những nhà đầu tư chọn Cần Giờ hôm nay chính là những người có tầm nhìn đi trước thời đại để sở hữu phần thưởng vô giá trong tương lai.