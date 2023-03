“Art of the Ocean” tại Đồi Rồng – Khi câu chuyện về đại dương được “kể” bằng thị giác

Thông tin về sự kiện Art Of the Ocean

Viết tiếp trên hành trình kiến tạo điểm đến 4 mùa và củng cố vị thế của Top 10 dự án BĐS du lịch, nghỉ dưỡng tiềm năng nhất 2023, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng tiếp tục “bấm nút” khởi động mùa lễ hội 2023 với sự kiện đầu tiên mang tên “Art of the Ocean”. Với những màu sắc nghệ thuật sinh động được thể hiện qua các bức hình, Art Of Ocean chính là món quà đặc biệt của Đồi Rồng trong ngày 25 tháng 3 này. Những câu chuyện sẽ được “kể” một cách trực quan nhất thông qua các tác phẩm nghệ thuật độc đáo trong không gian triển lãm sang trọng tại Dream Dragon Resort - Tổ hợp Khách sạn & Villa 5 sao đầu tiên tại Đồ Sơn.

Không gian bên ngoài Dream Dragon Resort – Địa điểm tổ chức sự kiện ngoài trời

Bộ ảnh nghệ thuật với hơn 50 bức hình được “vẽ” riêng cho “Art of the Ocean” sẽ kể khách hàng nghe về những câu chuyện của vùng đất cũ nhưng trong “hình hài” mới, về đại dương mới – nơi chỉ cách Hà Nội rất gần về phía Đông Nam, về những con số ấn tượng, về hành trình Đồ Sơn – “người anh cả” chuyển mình thành một Điểm đến 4 mùa hoàn hảo. Thông qua sự kiện, khách hàng sẽ được du lịch tới những điểm dừng chân độc đáo tại Đồ Sơn với những bức ảnh sống động nhất, thưởng thức trà chiều dưới ánh hoàng hôn bên biển và chiêm nghiệm về những tác phẩm đặc sắc. Tất cả sẽ khiến cho buổi chiều cuối tuần của khách hàng trở nên trọn vẹn.

Bên trong khách sạn Dream Dragon Resort – Địa điểm tổ chức sự kiện

Sự kiện sẽ có sự góp mặt của Giám đốc điều hành Khách sạn Dream Dragon Resort - Ông Cipriani Bruno, chia sẻ về kiến trúc đặc biệt của khách sạn Dream Dragon Resort, cũng như sự xuất hiện của khách sạn 5 sao đầu tiên tại Đồ Sơn sẽ thay đổi tiềm năng du lịch tại đây như thế nào.

Bên cạnh đó, các thương hiệu nổi tiếng như Mercedes-Benz An Du, Menard Việt Nam -Thương hiệu mỹ phẩm & Spa cao cấp đến từ Nhật Bản - cũng sẽ đồng hành cùng triển lãm để mang tới cho khách hàng cơ hội chiêm ngưỡng và trải nghiệm sản phẩm cao cấp ngay tại sự kiện. Nếu Mercedes-Benz An Du sẽ trưng bày những mẫu xe cao cấp mới nhất, thịnh hành nhất của thương hiệu thì Menard Việt Nam cũng đặc biệt dành tặng những món quà mỹ phẩm cao cấp cho những khách hàng tham dự sự kiện.

Dấu ấn cuối của sự kiện chính là khoảnh khắc chạm tới “tác phẩm thực” bằng hành trình sitetour dự án để khách hàng có trải nghiệm và cái nhìn chân thực nhất về một tác phẩm trên biển – Dragon Ocean Đồ Sơn.

Triển lãm nghệ thuật “Art of the Ocean” là sự tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch gắn liền với nghỉ dưỡng mà Dragon Ocean Đồ Sơn đã triển khai thành công năm 2022 như: Liên hoan du lịch Đồ Sơn Sắc màu của biển 2022, đêm nhạc Vũ điệu biển lần đầu tiên quy tụ 9 ngôi sao hải ngoại, Sao Mai 2022 và đặc biệt là chuỗi sự kiện xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam,.... Triển lãm đặt trọng tâm vào chủ đề Kiến tạo biểu tượng nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao với quy mô lớn tại quận Đồ Sơn, tạo điều kiện cho du khách được thăm quan, trải nghiệm suốt 365 ngày trong năm.

Hãy đón chờ “ART OF THE OCEAN” để khám phá những điểm chạm nghệ thuật đặc biệt - nơi cảm xúc thăng hoa chỉ có tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn!