Xu hướng bảo hiểm trực tuyến tăng mạnh

Mua bảo hiểm trực tuyến: Hiệu lực tức thì, bồi thường nhanh chóng

Bảo hiểm trực tuyến là xu hướng tất yếu trong nền kinh tế 4.0 bởi sự nhanh gọn và tiện lợi mà chúng đem lại. Chỉ cần có mạng internet truy cập trang web hay các ứng dụng, người dùng có thể dễ dàng chọn gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và thanh toán với nhiều hình thức khác nhau. Một số loại bảo hiểm thường được mua trực tuyến phải kể đến như: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà ở…

Xu hướng này tiếp tục gia tăng bởi những “điểm cộng” mà hình thức mua bảo hiểm truyền thống không có. Tiện ích dễ nhìn thấy nhất là tính thuận tiện trong việc sử dụng. Từ việc tìm hiểu thông tin, đăng ký, thanh toán…tất cả đều được thao tác trực quan trên điện thoại hoặc máy tính, tiết kiệm thời gian hơn.

Bên cạnh đó, khi đời sống của con người ngày càng được nâng cao, đặc biệt trải qua những biến cố sau đại dịch Covid-19, nhu cầu mua bảo hiểm càng nhiều. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thiếu thiện cảm với bảo hiểm vì e ngại, thậm chí khó chịu với những cuộc gọi tư vấn không đúng lúc. Dù biết đây là cách để nắm bắt thông tin và được tư vấn kỹ lưỡng hơn nhưng không phải lúc nào khách hàng cũng sẵn sàng nghe máy. Trong khi đó với bảo hiểm trực tuyến, khách hàng vẫn hoàn toàn cập nhật được thông tin về các gói bảo hiểm vào bất cứ thời điểm nào.

Hơn nữa, khi mua trực tuyến, người dùng có thể chủ động so sánh chi phí, quyền lợi giữa các gói bảo hiểm khác nhau để lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu và điều kiện của bản thân.

Nên mua bảo hiểm trực tuyến uy tín ở đâu?

Nhờ những lợi ích đó, nhiều doanh nghiệp đã nắm bắt và tham gia vào thị trường bảo hiểm trực tuyến. Để đảm bảo quyền lợi, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn những đơn vị uy tín. MobiFone hợp tác cùng Bảo hiểm PVI - đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu cho ra mắt nhiều sản phẩm bảo hiểm thiết thực như: Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm tài sản, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm xe. Đại diện MobiFone cho biết việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh là để hướng tới mục đích mang tới quyền lợi tối ưu cho khách hàng dựa trên trải nghiệm số hóa: “Không nằm ngoài xu thế, MobiFone đã hợp tác với đơn vị bảo hiểm hàng đầu PVI để thiết kế các gói bảo hiểm đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng. Đến nay đã có gần 150.0000 khách hàng mua thành công bảo hiểm PVI online qua MobiFone, số lượng lớn nhất là Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy chiếm hơn 85%, kế tiếp là Bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện và Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô tô, còn lại là các loại bảo hiểm An tâm toàn diện, Viện phí Toàn diện, Bảo hiểm nhà tư nhân, chung cư....Chúng tôi cho rằng sự hợp tác này sẽ mang lại trải nghiệm nhanh chóng, an toàn cho người tiêu dùng trong việc mua bảo hiểm”

Chia sẻ về trải nghiệm mua bảo hiểm trực tuyến qua ứng dụng My MobiFone, anh Hoàng Văn T., Hà Nội cho biết “Tôi đã có ý định mua bảo hiểm sức khỏe từ lâu vì gia đình có hai cháu nhỏ, bố mẹ hai bên cũng cao tuổi nên cũng thường xuyên phải đi viện, rất tốn kém nhưng chưa có thời gian tìm hiểu. Lúc thấy tính năng mua bảo hiểm PVI trên app My MobiFone, tôi tò mò bấm vào thì thấy thông tin rất rõ ràng, minh bạch và dễ dàng so sánh quyền lợi giữa các gói nên tôi đăng ký luôn, rất tiện”.

Được biết, mọi quy trình từ việc đăng ký, quản lý hợp đồng và chứng nhận bảo hiểm đến yêu cầu bồi thường, nhận tiền chi trả bồi thường đều có thể thao tác trên điện thoại qua ứng dụng My MobiFone. Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử được phát hành và dễ dàng tra cứu ngay trên tính năng Bảo hiểm điện tử sau khi thanh toán thành công, đồng thời được gửi trực tiếp qua email và SMS tới khách hàng. Thêm vào đó, với mục đích tiết kiệm thời gian và đem lại trải nghiệm tốt cho người dùng, MobiFone cho phép khách hàng mua sản phẩm thông qua nhiều hình thức thanh toán khác nhau.

Đồng tình với anh Hoàng Văn T., chị Vũ Xuân M., Hải Phòng còn cho biết lý do chị chọn mua bảo hiểm trực tuyến qua ứng dụng My MobiFone bởi “Mua bảo hiểm ngại nhất vấn đề an toàn, đây mua online nhưng qua ứng dụng được định danh của MobiFone là đơn vị uy tín như vậy thì tôi hoàn toàn yên tâm”.

Đại diện của MobiFone cũng cho biết thêm ứng dụng My MobiFone hiện nay đã được cải tiến không chỉ đơn thuần để quản lý các dịch vụ về viễn thông mà tích hợp thêm nhiều tính năng khác, mang tới sự tiện lợi cho khách hàng.

Thời gian tới, My MobiFone sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm số hơn nữa mang tới những trải nghiệm thú vị cho người dùng, góp phần thực hiện sứ mệnh xây dựng một xã hội số kết nối bằng công nghệ và cộng hưởng các nguồn lực để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như nhu cầu mua hàng, quý khách vui lòng truy cập ứng dụng My MobiFone.