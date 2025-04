Hội nghị Trung ương 11: Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử

Tựa như một lát cắt Paris hoa lệ giữa lòng Hà Nội, The Royce ( phân khu The Paris, Vinhomes Ocean Park) mở ra phong cách sống quý tộc đầy mê hoặc. Không chỉ tái hiện trọn vẹn khí chất Pháp qua từng thiết kế kiến trúc, cảnh quan, The Royce còn mang đến một chuẩn mực sống mới, nơi từng tiện ích đều được “đo ni đóng giày” cho những chủ nhân danh giá, yêu cái đẹp và biết tận hưởng.

