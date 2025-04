Mỗi ngày là một bản giao hưởng sống thượng lưu tại The Royce

Tựa như một lát cắt Paris hoa lệ giữa lòng Hà Nội, The Royce ( phân khu The Paris, Vinhomes Ocean Park) mở ra phong cách sống quý tộc đầy mê hoặc. Không chỉ tái hiện trọn vẹn khí chất Pháp qua từng thiết kế kiến trúc, cảnh quan, The Royce còn mang đến một chuẩn mực sống mới, nơi từng tiện ích đều được “đo ni đóng giày” cho những chủ nhân danh giá, yêu cái đẹp và biết tận hưởng.

Biểu tượng phong cách sống quý tộc

Paris từ lâu được xem là nơi khởi nguồn của lối sống quý tộc. Tại đây, phong cách sống quyền quý được thể hiện không chỉ qua thời trang, ẩm thực hay nghệ thuật, mà còn hiện hữu trong từng chi tiết của không gian, như bàn trà chiều đặt bên khung cửa sổ rộng mở, tiếng nhạc nhẹ vang lên bên ly rượu vang, hay sự chắt lọc tinh tế trong cách bài trí từng vật dụng.

Ấn tượng sâu sắc đó khiến doanh nhân Tuấn Nguyễn, giám đốc một công ty công nghệ, không ngừng tìm kiếm một không gian sống tại Việt Nam mang tinh thần Pháp tương tự.

“Paris là nơi tôi học được rằng, sống đẳng cấp không phải là phô trương vật chất, mà là tận hưởng từng khoảnh khắc đời sống theo cách riêng, đầy trân trọng và nghệ thuật”, anh Tuấn Nguyễn chia sẻ.

Tinh thần ấy cũng trở thành nguồn cảm hứng để Vinhomes kiến tạo The Royce - tòa tháp mang dấu ấn vương giả thuộc phân khu The Paris. The Royce không chỉ tái hiện lại vẻ đẹp kiến trúc châu Âu hoa lệ, mà còn thổi hồn trong đó phong cách sống quý tộc - nơi từng tiện ích, góc nhỏ đều phục vụ mục tiêu duy nhất: tôn vinh trải nghiệm sống cho các gia chủ thượng lưu.

Toà tháp The Royce nằm ngay biểu tượng San Hô Đỏ dẫn vào Vinhomes Ocean Park

Từ vị trí “kim cương” - giao lộ giữa hai trục huyết mạch Lý Thánh Tông và Đại Dương, The Royce hiện lên như một biểu tượng kiêu hãnh giữa trung tâm “quận Ocean” - nơi được định vị là tâm điểm kinh tế - giáo dục mới phía Đông Hà Nội. Vị trí đắc địa này của The Royce đã khiến khách hàng “đổ gục” ngay lần đầu tiếp cận.

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi cảm nhận được khí chất quý tộc mà The Royce sở hữu, từ thiết kế vương giả đến trải nghiệm sống khép kín, đẳng cấp đi kèm những tiện ích đặc quyền”, anh Tuấn Nguyễn cho biết.

Hưởng thụ những đặc quyền sang trọng tại The Royce

Bước chân tới sảnh căn hộ, The Royce để lại ấn tượng mạnh mẽ với hệ tiện ích sang trọng. Tại The Royal Banquet - phòng tiệc hoàng gia mô phỏng cung điện Pháp tráng lệ, các chủ nhân có thể tổ chức những buổi tụ họp gia đình ấm cúng, tiếp đón đối tác hay dạ tiệc riêng. Cùng với đó, The Imperial Tea Lounge - phòng trà thượng lưu, là nơi để thư thái thưởng trà, trò chuyện hay thậm chí ký kết những thương vụ bạc tỷ trong không gian riêng tư.

Để hoàn thiện chuỗi trải nghiệm sống sang cho các chủ nhân tinh hoa, The Royce còn mang đến The Prestige Gym - phòng gym cao cấp, tầm nhìn rộng mở về hồ San Hô, gia tăng nguồn cảm hứng tập luyện, chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Các gia đình có con nhỏ sẽ tìm thấy sự an tâm tại The Little Kingdom với thiết kế thông minh, đảm bảo không gian an toàn cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

“Tại những dự án thực sự cao cấp, chuỗi tiện ích không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn là tấm gương soi phản chiếu đẳng cấp chủ sở hữu. The Royce đã làm điều đó một cách bài bản và độc đáo”, anh Tuấn Nguyễn đánh giá.

Phòng tập gym hiện đại nằm ngay trong toà tháp The Royce

Không chỉ dừng lại ở hệ tiện ích riêng, cư dân The Royce còn được thụ hưởng hệ sinh thái đa dạng của The Paris, nơi được mệnh danh là “trái tim thượng lưu” của Vinhomes Ocean Park. Tại đây, mỗi ngày đều có thể là một kỳ nghỉ 5 sao nhờ bộ sưu tập tiện ích hoa lệ: hồ bơi resort, vườn BBQ phong cách châu Âu, đài cảnh quan hoàng gia, sân chơi trẻ em đa năng…

Từ The Royce, cư dân chỉ vài bước chân đã có thể kết nối với những biểu tượng giáo dục, công nghệ như Đại học VinUni, trường quốc tế Brighton College Vietnam, hay tòa văn phòng TechnoPark 45 tầng, hình thành hệ sinh thái “sống - làm việc - học tập” hoàn chỉnh.

Một điểm cộng không thể bỏ qua tại The Royce là dòng sản phẩm độc đáo - căn hộ Royal Suite. 100% các căn hộ đều sở hữu tầm nhìn kép: một bên hướng về thành phố sôi động, một bên ôm trọn không gian xanh của hồ San Hô và biểu tượng San Hô Đỏ. Đây là không gian nghỉ dưỡng mỗi ngày cho các chủ nhân tinh hoa, khi mở ban công kính là có thể thu vào tầm mắt bức tranh thiên nhiên, kiến trúc tuyệt mỹ.

Căn hộ mang phong cách hoàng gia tại The Royce

Đặc biệt, các căn hộ tại The Royce còn được trang bị hệ thống Smart Home hiện đại cho phép gia chủ điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, thiết bị an ninh chỉ bằng một chạm. Với những chủ nhân đề cao sự riêng tư, tính cá nhân hoá và trải nghiệm sống toàn diện này tại The Royce chính là điểm cộng vượt trội.

Giới đầu tư nhận định, với những chuẩn mực sống cao cấp, The Royce không đơn thuần là một nơi để ở, mà còn là một “tuyên ngôn sống” dành cho những người đã thành công và đang tìm kiếm một không gian xứng tầm. Mỗi trải nghiệm tại The Royce đều được “chế tác” như một tuyệt phẩm dành cho số ít người hiểu rõ giá trị của sự tinh tế, riêng tư và biết tận hưởng.