Xe điện VinFast thiết lập chuẩn mực mới cho thị trường ô tô Việt Nam

VinFast không chỉ đơn thuần là một thương hiệu sản xuất ô tô điện, hãng xe Việt đang định hình lại thị trường ô tô bằng cách thiết lập các chuẩn mực mới về an toàn, tiện nghi và công nghệ.

Chỉ sau vài năm, những mẫu xe thuần điện VinFast mang đến cho khách hàng trong nước những tiêu chuẩn hoàn toàn mới về trang bị và công nghệ cho từng phân khúc. Những bước đột phá này không chỉ nâng tầm trải nghiệm lái mà còn mang tới sự yên tâm cho khách hàng.

Chuẩn mới về an toàn: Bước tiến vượt tầm phân khúc

Từ khi xuất hiện trên thị trường, xe điện VinFast được người dùng đánh giá là hình mẫu về an toàn bởi những trang bị vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Một trong những điểm nổi bật là hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) giúp giảm thiểu tai nạn và hỗ trợ tài xế trong nhiều tình huống khác nhau. Đặc biệt, trong dải sản phẩm của VinFast, những mẫu xe phân khúc A như VF 5 Plus đã có những trang bị an toàn này. Với những mẫu phân khúc cao hơn như VF 6, VF 7, VF 8 hay VF 9, số lượng tính năng ADAS lên tới hàng chục – gấp khoảng 5-6 lần so với các đối thủ.

Anh Đỗ Minh Hồ Hải, một chuyên gia đánh giá xe có tiếng tại Việt Nam nhận định VinFast VF 9 sở hữu nhiều tính năng an toàn ấn tượng, nổi bật có thể kể đến như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc hay hỗ trợ lái trên cao tốc.

Không chỉ an toàn trên các hành trình, những tính năng tiên tiến giúp chủ xe có thêm trải nghiệm thú vị. “Các tính năng an toàn trên xe rất hữu dụng khi sử dụng hàng ngày. Phanh khẩn cấp, trợ lái, các tính năng tự động… tất cả đều là điểm thú vị trong vận hành xe. Đây cũng là điểm khác biệt so với các mẫu xe khác”, anh Thịnh Văn Hạnh - chủ xe VinFast VF 9 chia sẻ sau hơn 1 năm sử dụng xe.

Ngoài ADAS, dàn xe điện của VinFast cũng nổi tiếng vì thiết lập tiêu chuẩn mới về an toàn trong nhiều trang bị. Đơn cử, VF 5 Plus, dù là mẫu xe nằm trong phân khúc A nhưng được trang bị đến 6 túi khí – vượt xa mặt bằng chung thường chỉ 2-4 túi khí của các mẫu xe cùng hạng. Hay với VF 8 và VF 9 – hai dòng SUV hạng D và E của VinFast có tới 11 túi khí, vượt khá xa các đối thủ cùng phân khúc chỉ có khoảng 6-8 túi khí.

Chuẩn mới về tiện nghi: Mang tới trải nghiệm thoải mái và hiện đại

VinFast cũng định hình lại tiêu chuẩn về sự tiện nghi trong khoang nội thất. Hãng theo đuổi thiết kế tối giản nhưng hiện đại, với mục tiêu tạo ra một không gian lái xe rộng rãi và dễ dàng sử dụng. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc loại bỏ các nút bấm vật lý truyền thống, thay thế bằng màn hình cảm ứng trung tâm, giúp người dùng dễ dàng điều khiển các chức năng của xe chỉ với một vài thao tác chạm.

Mẫu xe VF 6 và VF 7 là ví dụ điển hình cho sự hiện đại trong thiết kế nội thất. Cả hai mẫu này không chỉ tích hợp màn hình cảm ứng lớn mà còn được trang bị màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), một tính năng thường thấy ở các xe hạng sang. HUD giúp người lái không phải rời mắt khỏi đường nhưng vẫn dễ dàng theo dõi những thông tin quan trọng như tốc độ, dẫn đường ngay trên kính lái, mang lại sự tiện lợi và an toàn hơn.

Ngoài ra, các chủ xe VinFast thường nhấn mạnh rằng không gian xe được thiết kế rộng rãi, thoải mái hơn hẳn các mẫu xe xăng cùng phân khúc. Đây là ưu điểm chỉ có trên xe điện VinFast nhờ chiều dài cơ sở vượt khá xa các dòng xe cùng tầm giá. Anh Trần Thanh Tuấn, một chủ xe VF 6 Plus tại Hà Nội lấy ví dụ về mẫu B-SUV của anh có kích thước tương đương các xe cùng phân khúc nhưng chiều dài cơ sở lên tới 2.730mm. So với các mẫu xe xăng trong phân khúc như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Kia Seltos, chiếc VF 6 Plus của anh trội hơn tới 120mm.

Chuẩn mới về công nghệ: Tái định nghĩa “xe thông minh”

VinFast không chỉ dừng lại ở việc nâng cao an toàn và tiện nghi, mà còn đi đầu trong việc tích hợp các công nghệ tiên tiến, thiết lập chuẩn mực mới cho xe điện tại Việt Nam. Các mẫu xe của hãng được trang bị hệ thống điều khiển thông minh, cho phép người dùng điều khiển các chức năng xe từ xa thông qua ứng dụng VF Connect. Với ứng dụng này, người dùng có thể giám sát tình trạng xe từ xa, kiểm tra mức pin, hoặc định vị xe thông qua điện thoại di động - những tính năng vốn trước đây chỉ có ở các mẫu xe siêu sang.

Ngoài ra, trợ lý ảo tiếng Việt ViVi được tích hợp sâu vào hệ thống xe, hỗ trợ người lái trong các tác vụ hàng ngày, từ tìm kiếm thông tin, điều khiển các tác vụ trong xe, cho đến định vị dẫn đường… Đặc biệt, trợ lý ảo Vivi 2.0 tích hợp AI tạo sinh mới được VinFast giới thiệu còn có khả năng chủ động tìm kiếm thông tin, học hỏi từ thói quen người dùng và ngày càng thông minh hơn theo thời gian. Điều này giúp người lái xe có trải nghiệm cá nhân hóa hơn, khi trợ lý ảo đóng vai là người đồng hành để trò chuyện, tâm sự hay một chuyên gia giúp tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc cho chủ xe.

Từ an toàn chủ động và bị động, đến thiết kế tiện nghi tối giản, và đặc biệt là công nghệ hiện đại vượt tầm phân khúc, VinFast đã và đang chứng tỏ khả năng cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ. Đó cũng là lý do xe điện VinFast đã chính thức vượt qua các hãng xe trên thị trường, vươn lên số 1 tại Việt Nam trong tháng 9 vừa qua và nhiều khả năng là cả năm 2024 cũng như thời gian sau đó.

PV