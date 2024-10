VinFast VF 7 thắng ngoạn mục tại Better Choice Awards 2024, dẫn đầu xu hướng trên thị trường ô tô Việt Nam

Với lượt bình chọn lớn từ người dùng cùng điểm số cao từ Hội đồng Thẩm định chung khảo, VinFast VF 7 đã giành chiến thắng thuyết phục ở hai hạng mục “Xe dẫn đầu xu hướng” và “Đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại” tại Better Choice Awards năm nay.

Trong 8 hạng mục giải thưởng Car Choice Awards thuộc Better Choice Awards 2024, VinFast xuất sắc giành chiến thắng ở 4 hạng mục. Trong đó, VinFast VF 7 được vinh danh ở hạng mục giải thưởng “Xe dẫn đầu xu hướng” danh giá nhất và hạng mục “Đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại” với điểm số cách biệt so với những cái tên khác cũng được đề cử trong cùng hạng mục.

Thiết kế đột phá, không thể trộn lẫn

“Chiếc xe này hội tụ đủ những yếu tố từ thiết kế, trang bị, sức mạnh và sự an toàn. Chi phí sử dụng VF 7 cũng thực sự rất ấn tượng”, ông Nguyễn Mạnh Thắng, thành viên Hội đồng Thẩm định chung khảo Better Choice Awards nhận xét về VF 7 sau chiến thắng xứng đáng tại giải thưởng năm nay.

Thực tế, riêng về thiết kế, VF 7 là xứng đáng là mẫu xe đẹp bậc nhất phân khúc C-SUV, thậm chí là cả thị trường xe hiện tại. Ngay từ khi xuất hiện dưới dạng concept, VinFast VF 7 đã nhận được “cơn mưa” lời khen về thiết kế từ giới chuyên gia thế giới và trong nước. Đến khi ra mắt bản thương mại, VF 7 tiếp tục gây bất ngờ và khiến cộng đồng yêu xe thích thú khi giữ lại phần lớn những đường nét thiết kế được đánh giá cao từ bản concept.

Ngôn ngữ thiết kế “Vũ trụ phi đối xứng” được VinFast và Torino Design - studio nổi tiếng đến từ Ý - khéo léo đưa vào VinFast VF 7. Thiết kế xe lấy cảm hứng từ ngành hàng không - vũ trụ đã khiến VF 7 giống như một mẫu xe tới từ tương lai. Kiểu dáng SUV lai Coupe hiện đại và thể thao, bộ mâm kích thước lên tới 20 inch cùng dải LED dạng cánh chim tạo nên nét đặc trưng không thể trộn lẫn cho VF 7.

Ở bên trong, khoảng cabin VF 7 cũng được thiết kế đậm chất tương lai với một màn hình trung tâm cảm ứng 12,9 inch hiển thị đa thông tin và HUD hiển thị kính lái. Vô-lăng D-cut cùng dãy phím bấm chuyển số dạng Piano góp phần tăng chất thể thao của xe.

PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc, một trong những thành viên Hội đồng Thẩm định chung khảo Better Choice Awards, chia sẻ: “Theo quan điểm của tôi, VF 7 là chiếc xe sở hữu phong cách hiện đại, tạo nên một xu thế xe mới cho người trẻ trên thị trường ô tô hiện nay”.

Khả năng vận hành vượt trội với công nghệ tiên tiến

Ngoài thiết kế, VF 7 còn chinh phục người dùng và hội đồng thẩm định nhờ khả năng vận hành vượt trội trong cả phân khúc và tầm giá. Động cơ điện với tổng công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian khiến VF 7 trở thành mẫu xe mạnh nhất trong tầm giá từ 1 tỷ đồng trở lại. Sức mạnh của VF 7 có thể so sánh với xe thể thao hiệu suất cao có mức giá gấp 3-4 lần. Đây cũng là một trong những yếu tố “dẫn đầu” mà khó đối thủ nào có thể bắt kịp.

Mặt khác, theo giới chuyên môn, VF 7 là mẫu xe được đánh giá là hài hòa về cả cảm giác lái và độ an toàn. Ngoài sức mạnh, chiếc xe đồng thời mang lại sự yên tâm tuyệt đối với rất nhiều tính năng ADAS như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảnh báo va chạm sớm và hỗ trợ phanh tự động khi nguy hiểm... Hệ thống camera 360 độ cũng giúp người lái dễ dàng điều khiển VF 7 trong phố đông.

Chi phí sở hữu và sử dụng hấp dẫn

Theo đánh giá, một trong những lý do VF 7 nhận được bình chọn lớn của người dùng và giới chuyên môn là sự phù hợp với nhu cầu của người dùng, từ những điểm chạm đầu tiên là chi phí sở hữu.

Nhờ có gói thuê pin linh hoạt, giá khởi điểm của VF 7S chỉ từ 850 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất VF 7 Plus có giá 999 triệu đồng. Với lựa chọn mua kèm pin, giá VF 7S và VF 7 Plus dao động từ 999 triệu đến 1,199 tỷ đồng. Đây là mức giá rất tốt nếu so sánh với các mẫu xe cùng phân khúc.

Tuy nhiên, hiện tại (tới hết ngày 30/11/2024), khách hàng khi mua VF 7 được linh hoạt quy đổi loạt ưu đãi rất lớn của hãng thành tiền mặt trị giá lên tới hơn 172 triệu đồng. Khi trừ vào giá bán, khách hàng chỉ cần chi trả từ 703 triệu đồng để sở hữu được một chiếc VF 7.

Nếu không muốn quy đối, người dùng VF 7 (và các dòng xe điện khác của VinFast) sẽ nhận được những đặc quyền như sạc xe miễn phí tại các trạm sạc V-GREEN đến ngày 1/7/2025, gửi xe miễn phí (dưới 5 tiếng) tại các địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup… Mẫu xe này hiện được Chính phủ hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ nên chủ sở hữu xe sẽ tiết kiệm được thêm tới cả trăm triệu đồng chi phí lăn bánh xe.

Đột phá và dẫn đầu cả về thiết kế, tiện nghi, công nghệ và khả năng tiếp cận, không khó hiểu khi VF 7 thuyết phục được cộng đồng người tiêu dùng và giới chuyên môn để giành chiến thắng tại giải thưởng năm nay. Mẫu C-SUV cũng đang “làm mưa làm gió” về doanh số trên thị trường bởi sự mức độ hoàn hảo hiếm thấy trên mọi phương diện.