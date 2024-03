Vinamilk 28 năm liên tiếp giữ danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Với chủ đề “Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao trước chặng đường phát triển mới”, Lễ công bố và trao chứng nhận HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn năm 2024 vừa được Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức vào tối 14/3 tại TPHCM. Ban tổ chức chương trình cho biết, cuộc khảo sát năm nay đã ghi nhận hơn 70.000 lượt bình chọn từ cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức, sau đó, tiến hành kiểm tra, xác minh, đối chiếu và tiếp nhận văn bản phản hồi từ 84 sở ngành thuộc 38 tỉnh thành trên toàn quốc cùng ý kiến từ giới truyền thông, người tiêu dùng… để hình thành danh sách 529 doanh nghiệp đạt chứng nhận HVNCLC 2024.

Luôn tiên phong bắt nhịp các tiêu chuẩn cao nhất thế giới cũng như không ngừng đầu tư cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng, Vinamilk tiếp tục là cái tên đáng chú ý trong danh sách HVNCLC năm nay. Đây cũng là một trong số ít doanh nghiệp giữ vững danh hiệu này sau 28 năm, tính từ khi chương trình được khởi xướng vào năm 1996.

Chia sẻ về hành trình ấn tượng này, ông Lê Hoàng Minh – Giám đốc điều hành Sản xuất kiêm Trưởng Dự án Net Zero Vinamilk - cho biết: “Không chỉ chất lượng hay an toàn, người tiêu dùng ngày càng ý thức hơn về tác động của quá trình sản xuất ra các sản phẩm mà họ lựa chọn sử dụng hàng ngày. Vì thế, danh hiệu HVNCLC không chỉ thể hiện sự yêu thích của người tiêu dùng về hương vị hay chất lượng sản phẩm, mà còn là niềm tin của họ với triết lý phát triển bền vững của công ty”.

Ông Lê Hoàng Minh – Giám đốc điều hành Sản xuất kiêm Trưởng Dự án Net Zero Vinamilk – đón nhận danh hiệu HVNCLC 2024.

Dịp này, hành trình phát triển bền vững của Vinamilk cũng được Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao dành sự vinh danh đặc biệt, truyền cảm hứng chuyển đổi xanh đến các doanh nghiệp thành viên. Bà Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hội – đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Vinamilk khi tiên phong đưa ra cam kết hướng đến Net Zero vào năm 2050, qua chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên của Hội và là doanh nghiệp sữa đầu tiên trong nước có cả nhà máy cùng trang trại đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS2060:2014.

“Vinamilk bao giờ cũng là doanh nghiệp dẫn đầu trong đội ngũ doanh nghiệp đạt chứng nhận HVNCLC suốt 28 năm qua. Trong công cuộc chuyển đổi phát triển bền vững, vai trò dẫn dắt của Vinamilk càng hết sức quan trọng để truyền cảm hứng và thúc đẩy các doanh nghiệp khác sớm tiến bước trên hành trình kinh doanh có trách nhiệm”, bà Hạnh bày tỏ.

Đại diện Vinamilk chia sẻ về triết lý phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đại diện Vinamilk nhận hoa vinh danh từ Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

Không chỉ là doanh nghiệp sữa dẫn đầu cả nước về thị phần và giá trị thương hiệu, Vinamilk đã sớm xây dựng được niềm tin với người tiêu dùng về triết lý kinh doanh bền vững, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hướng tới Net Zero vào năm 2050. Hành trình này đã được đặt nền móng từ những năm 2010, khi Vinamilk bắt đầu ứng dụng hơi biomass – loại năng lượng có mức phát thải khí nhà kính rất thấp – trong sản xuất. Đến nay, 86,8% năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch đã được thay thế bằng năng lượng xanh.

Đến năm 2012, Vinamilk đã công bố báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế, để ghi nhận và đánh giá một cách chính xác về các thực hành tiên tiến của mình. Vinamilk cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam chuẩn hóa phương pháp đo lường và kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064 cho hoạt động sản xuất và chăn nuôi.

Tại các nhà máy của Vinamilk, 86,8% năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch được thay thế bằng năng lượng xanh.

Đoàn lãnh đạo và nhân viên Vinamilk tham gia khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 25ha rừng ngập mặn tại Cà Mau hồi tháng 8/2023.

Song song với quá trình kiểm soát tối đa lượng phát thải, Vinamilk đang nỗ lực tạo ra những “bể chứa” carbon thông qua việc duy trì và phát triển quỹ cây xanh. Từ năm 2012, Vinamilk đã triển khai Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và đã hoàn thành trồng 1.121.000 cây vào cuối năm 2020. Năm 2023, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp cùng với Bộ Tài nguyên & Môi trường khởi động hoạt động trồng xây hướng đến Net Zero với ngân sách 15 tỷ đồng cũng như triển khai dự án khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 25 ha rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau với chi phí gần 4 tỷ đồng./.