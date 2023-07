Vietcombank chính thức làm ngân hàng thanh toán cho hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

5 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Thời gian vừa qua, các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số. Theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 37,82 % so với 6 tháng cuối năm 2022.