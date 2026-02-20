Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Việt Nam và Hoa Kỳ ký nhiều hợp đồng, thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm ngay đầu Năm mới

07:29 20/02/2026
Tổng giá trị của các văn kiện được trao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lên tới 37,2 tỷ USD, thể hiện những cam kết mạnh mẽ và quyết liệt của các đối tác trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào thời kỳ phát triển mới.
1-1771547340.png

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ ký và trao các hợp đồng và thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. (Nguồn: TTXVN)

Chiều tối 18/2 theo giờ địa phương, tại Washington D.C. (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế.

Cùng chứng kiến có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng.

Phía Hoa Kỳ có Ngài Michael George DeSombre, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương; Ngài David Fogel, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại, Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Hoa Kỳ.

Phát biểu chào mừng tại buổi Lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, sau 30 năm bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hai nước đã cùng nhau biến những khoảng cách lịch sử thành chiếc cầu hợp tác bền vững, trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết và cùng hướng tới tương lai. Trong đó, các thỏa thuận và văn kiện hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước góp phần lớn cho quá trình xây dựng mối quan hệ phát triển mạnh mẽ, thực chất và cân bằng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục là cầu nối tích cực, thúc đẩy đối thoại chính sách, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác doanh nghiệp hai nước.

Các văn bản được ký kết và trao giữa hai bên gồm nhiều thỏa thuận quan trọng trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông cố định vệ tinh) cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam.

2-1771547347.png

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký Hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 MAX giữa Vietnam Airlines và Tập đoàn Boeing.(Nguồn: TTXVN)

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn Boeing ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 MAX. Vietnam Airlines và Tập đoàn Boeing đang tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài thông qua đơn đặt hàng đầu tiên của hãng đối với dòng máy bay thân hẹp của Tập đoàn Boeing. Đơn đặt hàng lần này của Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ chiến lược tăng trưởng hiệu quả và bền vững của hãng, góp phần tăng cường kết nối trong nước và khu vực.

Hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways cũng ký hợp đồng mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với Tập đoàn Boeing. Hợp đồng giúp hãng hoàn thiện năng lực khai thác xuyên lục địa và góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương bền vững giữa doanh nghiệp hai nước. Từ nền tảng này, năng lực kết nối mở rộng sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách du lịch, đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia.

Bên cạnh đó, Vietjet ký hợp đồng lựa chọn, mua động cơ và dịch vụ bảo dưỡng với Pratt & Whitney (thuộc RTX Corporation) cho 44 tàu bay A321NEO và A321XLR sử dụng động cơ GTF. Hãng cũng ký thỏa thuận với Griffin Global Asset Management về cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8.

Ở lĩnh vực y tế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Công ty Mevion Medical Systems ký hợp đồng mua hệ thống xạ trị proton Mevion S250-FIT, hệ thống xạ trị ung thư proton hiện đại nhất tại Mỹ. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á sở hữu hệ thống thiết bị hiện đại này, mở ra hy vọng điều trị ung thư an toàn hiệu quả hơn.

Theo baoquocte.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baoquocte.vn/viet-nam-va-hoa-ky-ky-nhieu-hop-dong-thoa-thuan-hop-tac-duoi-su-chung-kien-cua-tong-bi-thu-to-lam-ngay-dau-nam-moi-361057.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Xuân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc và khát vọng vươn mình Sự kiện - Chính sách
Xuân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc và khát vọng vươn mình

Mùa Xuân ở vùng Đất Mũi (Cà Mau) không chỉ có sắc mai vàng mà còn mang hương vị...

“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ Sự kiện - Chính sách
“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

(Pháp lý) - Mùa xuân mới – xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt...

Mục tiêu, thông điệp trong chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm Sự kiện - Chính sách
Mục tiêu, thông điệp trong chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định Việt Nam...

Chào xuân mới Bính Ngọ: Thế và lực cho kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Chào xuân mới Bính Ngọ: Thế và lực cho kỷ nguyên mới

Năm mới Bính Ngọ hứa hẹn mở ra trong dòng chảy bất tận của thời gian và lịch sử. Với...

Chào 2026 - Năm khai mở đột phá thể chế, để Việt Nam “cất cánh” ! Sự kiện - Chính sách
Chào 2026 - Năm khai mở đột phá thể chế, để Việt Nam “cất cánh” !

(TCPL). Mùa xuân mới- xuân Bính Ngọ 2026 đang về với khí thế căng tràn niềm tin mãnh liệt vào...

Nguồn gốc, ý nghĩa Tết Nguyên đán Sự kiện - Chính sách
Nguồn gốc, ý nghĩa Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán (hay còn được gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết Cổ truyền hay đơn...

Mới cập nhật
Xuân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc và khát vọng vươn mình

Xuân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc và khát vọng vươn mình

Mùa Xuân ở vùng Đất Mũi (Cà Mau) không chỉ có sắc mai vàng mà còn mang hương vị mặn mòi của biển cả, mùi thơm của những mẻ cá khô và niềm hy vọng mãnh liệt về sự khởi sắc của quê hương.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Các điểm đến miền Bắc hút khách đột biến dịp đầu năm Bính Ngọ

Các điểm đến miền Bắc hút khách đột biến dịp đầu năm Bính Ngọ

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, nhiều điểm đến tại miền Bắc như: Hà Nội, Sa Pa, Hạ Long, Hà Nam thu hút đông đảo du khách đến du xuân, vãn cảnh nhờ đa dạng trải nghiệm thú vị.

18 giờ trước Thông tin cần biết

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

21 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Sách Tết: Lắng đọng cảm xúc ngày Xuân trong không gian thơ, ca, nhạc, họa

Sách Tết: Lắng đọng cảm xúc ngày Xuân trong không gian thơ, ca, nhạc, họa

Trong những năm gần đây, sách và các ấn phẩm Tết đã dần trở thành món quà tinh thần quen thuộc, truyền tải những giá trị truyền thống bằng cách diễn đạt gần gũi với nhiều thế hệ.

23 giờ trước Đọc chuyên sâu

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc gia, đồng thời cũng tạo ra những tác động đối với doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số. Do đó, việc nghiên cứu Luật giúp đưa ra những định hướng, chính sách chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế số.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

(Pháp lý) - Trong kỷ nguyên kinh tế số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản trí tuệ (TSTT) không còn đơn thuần là công cụ bảo hộ quyền lợi sáng tạo mà đã trở thành nguồn vốn chiến lược, quyết định giá trị vốn hóa và lợi thế cạnh tranh sinh tồn của doanh nghiệp. Luật Sở hữu trí tuệ 2025 đã có những sửa đổi mang tính đột phá, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại hóa và định giá tài sản trí tuệ.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

(Pháp lý) - Mùa xuân mới – xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Xuân Bính Ngọ 2026 với khí thế căng tràn và niềm tin mãnh liệt vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Mộc Châu rực rỡ sắc Xuân, thu hút du khách thập phương

Mộc Châu rực rỡ sắc Xuân, thu hút du khách thập phương

Sắc hoa mận trắng tinh khôi, hoa anh đào rực rỡ, những vườn hồng, vườn dâu trĩu quả và đồi chè xanh mướt mang đến cho cao nguyên Mộc Châu vẻ đẹp mê hồn của mùa Xuân, thu hút du khách đến thưởng ngoạn.

2 ngày trước Thông tin cần biết

Mục tiêu, thông điệp trong chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm

Mục tiêu, thông điệp trong chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định Việt Nam sẽ “tham gia chủ động, có trách nhiệm hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực”. Việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình phản ánh tinh thần đó, là việc nhất quán triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, là nỗ lực nâng cao uy tín, hình ảnh đất nước.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Chào xuân mới Bính Ngọ: Thế và lực cho kỷ nguyên mới

Chào xuân mới Bính Ngọ: Thế và lực cho kỷ nguyên mới

Năm mới Bính Ngọ hứa hẹn mở ra trong dòng chảy bất tận của thời gian và lịch sử. Với người Việt, năm mới không chỉ là một mốc của lịch trời, mà là một sự chuyển vận của thiên-địa-nhân: Trời sang chu kỳ mới, đất bước vào mùa xuân mới, lòng người hướng về những ước nguyện tốt lành. Trong nhịp giao hòa ấy, dân tộc ta từ bao đời vẫn tìm thấy điểm tựa tinh thần để bắt đầu lại, để nuôi dưỡng niềm tin và để thắp lên khát vọng.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay