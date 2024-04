Việt kiều và người nước ngoài chuộng chất sống ở “thành phố Tây” phía Tây Thủ đô

Cơ hội mới cho người Việt xa xứ hồi hương an cư

Nhu cầu mua nhà an cư tại quê hương của bà con Việt kiều luôn hiện hữu, thậm chí càng ngày càng gia tăng. Ông Peter Hồng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho biết, hiện có khoảng 5,5 triệu người Việt ở nước ngoài và hơn 1 triệu người thế hệ F2, F3 có bố, mẹ hoặc ông, bà là người Việt Nam. Trong số này, hơn 20% đến tuổi nghỉ hưu, đa số muốn trở về quê hương sinh sống, đầu tư, gắn bó với nguồn cội trong những năm cuối đời.

Thời gian sắp tới, cơ hội sở hữu BĐS, an cư lạc nghiệp tại quê nhà sẽ rộng mở hơn đối với những người Việt xa xứ khi Luật Đất đai sửa đổi chính thức có hiệu lực, dự kiến từ ngày 1/7/2024. Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam thì có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ liên quan đến đất đai như công dân Việt Nam ở trong nước.

Nhiều chuyên gia nhận định, Luật đất đai sửa đổi đi vào cuộc sống sớm hơn nửa năm sẽ thúc đẩy làn sóng Việt kiều chuyển tiền về đầu tư, mua nhà ở Việt Nam. Điều này tăng thêm đầu ra cho thị trường BĐS, đặc biệt phân khúc nhà ở cao cấp.

Phía Tây Hà Nội ghi nhận sự “thay da đổi thịt” ngoạn mục về hạ tầng giao thông và xã hội

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng ngày càng thu hút lực lượng lao động, chuyên gia cao cấp người nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Theo CBRE Việt Nam, có đến 90% khách hàng nước ngoài mua căn hộ chung cư, đặc biệt là phân khúc chung cư cao cấp tại TP.HCM và Hà Nội. Các dự án có vị trí đẹp và mức giá phù hợp, có tiềm năng tăng giá mạnh mẽ trong tương lai cũng là “gu” của nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Vinhomes Smart City trở thành đại đô thị chuẩn quốc tế giữa trung tâm mới của Thủ đô

Được định hướng trở thành trung tâm mới của Thủ đô, phía Tây Hà Nội đang dẫn đầu về nguồn cung chất lượng cùng hạ tầng giao thông hoàn thiện từng ngày. Đặc biệt, sự xuất hiện của Vinhomes Smart City đã đem đến chuẩn mực mới về sản phẩm căn hộ trong một đại đô thị với đầy đủ các tiện ích, trở thành bến đỗ lý tưởng cho nhiều công dân Việt Nam cũng như quốc tế.

GS6 The Miami - Bến đỗ cho cư dân toàn cầu

Tại “thành phố quốc tế” Vinhomes Smart City, phân khu GS6 The Miami đang là một trong những địa chỉ “lọt vào tầm ngắm” của nhiều Việt kiều và người nước ngoài nhất khi mở ra chất sống thời thượng phương Tây độc đáo.

Là một trong số ít những tòa căn hộ tiên phong bắt trọn xu hướng sống tầm cao tại các quốc gia phát triển, GS6 The Miami sở hữu chuỗi “tiện ích tầng không” thời thượng đầu tiên tại Vinhomes Smart City. Chiếm trọn diện tích mặt sàn tại tầng 20, chuỗi “tiện ích tầng không” mở ra không gian thể thao, giải trí và kết nối với tầm view khoáng đạt cùng các tiện ích như khu Fitness Center với các bộ môn gym, yoga; khu vui chơi trẻ em Kid Corner; khu vui chơi gia đình Family Game và đặc biệt là khu Game Playstation hiện đại.

GS6 The Miami sở hữu chuỗi tiện ích tầng không độc đáo tại Vinhomes Smart City

Cùng với đó, chất sống “Fit & Fabulous” lành mạnh được cư dân quốc tế ưa chuộng chỉ có tại GS6 The Miami với tổ hợp tiện ích thể thao từ nhà ra phố. The Miami là phân khu duy nhất sở hữu bể bơi ngoài trời Tropical Palm khổng lồ gần 1.000 m2 sánh ngang tiêu chuẩn resort 5 sao và chuỗi 9 sân thể thao liên hoàn bao gồm: tennis, bóng đá, bóng rổ,... Cư dân tại đây có thể ngày ngày rèn luyện sức khỏe với các môn thể thao thời thượng mà không cần phải đi xa.

“Tổ hợp hơn 25 tiện ích nghỉ dưỡng đậm chất nhiệt đới Mỹ ngay dưới chân nhà đã thuyết phục tôi hoàn toàn. Sống tại đây mang đến cho tôi cảm giác gần gũi như đang ở thành phố Miami thu nhỏ”, anh Nathan Nguyễn, Việt kiều Mỹ và hiện là cư dân The Miami, chia sẻ.

GS6 The Miami còn ghi điểm với cộng đồng người nước ngoài và Việt kiều bởi phiên bản căn hộ được nâng cấp tiêu chuẩn bàn giao so với các tòa cùng phân khu, với khóa cửa vân tay nhập khẩu, hệ thống Smarthome thông minh, tủ phòng ngủ master cao cấp... Đáng chú ý, 100% các căn hộ GS6 đều sở hữu ban công “side by side” mang lại tầm view rộng mở, giúp không gian căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng và gió trời. Đồng thời, toàn khu đô thị Vinhomes Smart City còn được chú trọng nâng cấp hệ thống an toàn - an ninh, đảm bảo không gian sống riêng tư và an toàn vượt trội, bắt kịp xu hướng đô thị thông minh trên thế giới.

Bên cạnh đó, tiềm năng tăng giá BĐS bền vững cũng là một trong những yếu tố thu hút nhiều Việt kiều và người nước ngoài chuyển khẩu về “thành phố Tây”. Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate, nhờ sở hữu vị trí tâm điểm tại trung tâm mới phía Tây với hạ tầng siêu kết nối cùng hệ tiện ích toàn diện, đủ đầy, mức giá bình quân căn hộ Vinhomes Smart City tăng trưởng ổn định 28%/năm ở cả phân khúc trung cấp và cao cấp. Những con số tăng trưởng ấn tượng này dự báo cũng sẽ bùng nổ với các căn hộ cao cấp tại GS6.

Thực tế, Vinhomes Smart City đã chứng minh sức hút với cộng đồng hơn 50.000 cư dân đến từ hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó phần lớn là giới trí thức, chuyên gia cao cấp… Cộng đồng này hứa hẹn sẽ tăng dần đều trong tương lai khi sự giao thoa các phong cách quốc tế trong một chỉnh thể, với những nhân tố đột phá như GS6, đã tạo ra cuộc sống toàn cầu đa sắc, hấp dẫn trong lòng “thành phố Tây”.