Vì sao phân khu Quý Tộc vừa ra mắt đã khiến các gia đình trẻ đứng ngồi không yên?

Tuổi thơ sôi động với trải nghiệm đa dạng, cảm xúc đa tầng

Sau gần 3 tuần tìm hiểu thông tin, nghe tư vấn và đi thực địa tại dự án, vợ chồng chị Hoàng Hoa (An Dương, Hải Phòng) đã quyết định chốt một căn biệt thự tại phân khu Quý Tộc, một trong những phân khu đầu tiên ra mắt của Vinhomes Royal Island. Ngoài những yếu tố “độc bản” của dự án, từ không gian sống đẳng cấp cùng hệ tiện ích thượng lưu độc đáo, lý do vợ chồng chị lựa chọn an cư tại thành phố đảo này đến từ mong muốn để hai con được trưởng thành với một tuổi thơ đầy sôi động và giàu giá trị giáo dục.

“Nhà tôi có hai bé đều đang học cấp 1 nên chúng tôi luôn đau đáu tìm kiếm một không gian sống hoàn hảo cho sự phát triển toàn diện của các con, đặc biệt là để các con có một tuổi thơ thật đủ đầy và giàu trải nghiệm. Khi biết Vinhomes Royal Island sẽ có công viên giải trí VinWonders và Safari ngay trong dự án, vợ chồng tôi chốt ngay bởi đó sẽ là thế giới muôn màu nuôi dưỡng tâm hồn và tri thức cho con”, chị Hoa bộc bạch.

Đến nay, Vinhomes Royal Island là đại đô thị đầu tiên sở hữu “vũ trụ giải trí” VinWonders trong lòng dự án, đi kèm một Safari thú độc đáo bậc nhất miền Bắc. Điều này đặc biệt thu hút các gia đình trẻ như chị Hoa vì siêu tiện ích sẽ mở ra cho các cư dân nhí cơ hội khám phá, tương tác với thế giới tự nhiên muôn màu, muôn vẻ cho trẻ nhỏ, giúp bồi đắp ký ức tuổi thơ tươi đẹp - điều không thể tìm thấy trong những chiếc điện thoại thông minh. Lợi thế đắt giá này đã được chứng thực với những mô hình thành công tại VinWonders Phú Quốc, Nha Trang và Nam Hội An.

VinWonders Royal Park sẽ là mảnh ghép nổi bật của “vũ trụ giải trí” ở Vinhomes Royal Island

Tại VinWonders Royal Park, các gia đình sẽ tìm thấy một không gian gắn kết tràn đầy niềm vui, tiếng cười nơi vườn cổ tích, công viên vui chơi trẻ em với hàng loạt trò chơi như xe điện đụng, tàu trượt mạo hiểm, khu vui chơi vận động leo trèo, các trò chơi khám phá mạo hiểm… Các trò chơi được thiết kế vừa đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí giúp trẻ quên đi áp lực học hành lại vừa hướng tới trải nghiệm giáo dục, rèn luyện kỹ năng, sự nhanh nhẹn cho trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, VinWonders Royal Park tại Vinhomes Royal Island sẽ đưa các cư dân nhí bước chân vào “bộ phim” sinh động về thế giới động vật kỳ thú được ghi lại một cách trực quan bằng đôi mắt. Tại đây, các bé sẽ có cơ hội tương tác cùng thú lành tại khu Kid Zoo. Thông qua những hoạt động gắn kết với những người bạn rừng xanh, cư dân nhí sẽ được nuôi dưỡng tình yêu với thiên nhiên và muôn loài, từ đó hình thành nên những tố chất cần thiết của các công dân toàn cầu trong tương lai.

“Sự tích hợp nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, khám phá, mua sắm, nghỉ ngơi… trong cùng một tiện ích ngay kế bên nhà chính là lý do nhiều gia đình lựa chọn phân khu Quý Tộc tại Vinhomes Royal Island làm điểm an cư mới”, anh Hà Phạm, chuyên viên tư vấn một sàn BĐS, lý giải.

Hưởng trọn chất sống nghỉ dưỡng phong cách thượng lưu

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất kế cận thiên đường vui chơi - giải trí VinWonders Royal Park, phân khu Quý Tộc còn là nơi an cư lý tưởng khi kế thừa trọn vẹn chất sống nghỉ dưỡng sang trọng với hệ tiện ích thượng lưu đủ đầy của Thành phố Đảo Hoàng Gia. Đây là yếu tố mà nhiều gia đình trẻ đang kiếm tìm để cân bằng thân - tâm - trí giữa nhịp sống hối hả, bận rộn.

Kiến trúc Đông Dương, cảnh quan nhiệt đới tạo bên bản sắc khác biệt cho phân khu Quý Tộc

Gạt bỏ âu lo, áp lực công việc thường ngày, cư dân Quý Tộc sẽ được tận hưởng sự riêng tư tĩnh tại tuyệt đối khi hầu hết các căn biệt thự sở hữu tầm view đắt giá vào sân golf quy mô 160 ha, với cây xanh và mặt nước “hút tầm nhìn”. Còn phía sau nhà là sự hiện diện của bãi tắm biển riêng, tiện ích đặc quyền hiếm có, vừa là nhân tố tạo thêm sự trong lành, tinh khiết cho không gian sống, vừa là “chất kích thích” kéo cư dân lại gần biển xanh, cát trắng, nắng vàng bất cứ khi nào mong muốn để tận hưởng từng phút giây thư thái.

Để mỗi ngày đều ngập tràn năng lượng tích cực, các gia đình cũng có thể “nạp pin” bằng cách đắm mình trong không gian xanh mướt của bộ đôi công viên nội khu Tropical Park và Tonkin Park. Đúng như tên gọi, những “cánh rừng” nhiệt đới sẽ được tái hiện ngay giữa phân khu với các loại cây xanh tốt quanh năm, mùa nào, hoa ấy tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên ngập tràn sức sống. Các cụm cảnh quan đẹp mắt mang dấu ấn kiến trúc Đông Dương vừa lãng mạn hoài cổ, vừa sang trọng quý phái cũng là một nguồn cảm hứng bất tận cho các cư dân. Cùng với đó, sân chơi trẻ em, công viên gym, BBQ, đường dạo bộ, vườn trà… sẽ đóng vai trò là cầu nối gắn kết cộng đồng cư dân Quý Tộc với nhau.

Các biệt thự ở phân khu Quý Tộc đều sở hữu bãi tắm biển riêng sau nhà

Ngoài tiện ích nội khu và thiên đường giải trí VinWonders Royal Park kế cận, cư dân Quý Tộc còn dễ dàng tiếp cận các tiện ích độc đáo của Thành phố Đảo Hoàng Gia như Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia và Bến du thuyền cao cấp. Đồng thời, phân khu này nằm trải dài trên hai tuyến đường huyết mạch là Tương lai và Tia sáng nên việc lưu thông tới phòng khám Vinmec, trường học Vinschool, trường quốc tế Hàn Quốc trên đảo hay di chuyển vào trung tâm thành phố Hải Phòng đều nhanh chóng, tiện lợi.

Sự tiện nghi, đủ đầy này kết hợp cùng với những trải nghiệm vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng tại gia không thể tìm thấy ở đâu khác đã làm nên sự đắt giá của phân khu Quý Tộc nói riêng và Vinhomes Royal Island nói chung. Đây cũng là hấp lực mạnh mẽ thu hút nhiều gia đình chuyển khẩu về đây trong tương lai, tạo nên một thành phố đảo phồn hoa, sôi động.