Thị trường trầm lắng, căn hộ chung cư sắp bàn giao vẫn được ưa chuộng

Theo dự đoán xu hướng bất động sản quý I/2023 của Viện nghiên cứu kinh tế – tài chính – bất động sản Dat Xanh Services (FERI), dòng bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực chiếm tới 92,3% nhu cầu tìm kiếm bất động sản.

Trong khi đó, nhận định về thị trường, các chuyên gia đều cho rằng nguồn cung căn hộ trong năm 2023 sẽ giảm tốc, do có một lượng lớn căn hộ bị chậm tiến độ, quỹ đất nội đô suy giảm, đồng thời số lượng dự án được cấp phép triển khai mới cũng hạn chế.

Áp lực nguồn cung tác động trực tiếp lên giá nhà ở. Theo báo cáo thị trường của FERI, mặc dù thị trường bất động sản trầm lắng, giá bán căn hộ sơ cấp tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vẫn tăng bình quân 5% - 10% theo năm. Về dài hạn, giá bất động sản trong năm 2023 được dự đoán khó giảm, và xu hướng vẫn tiếp tục tăng do nguồn cung khan hiếm. Do vậy, đầu năm sẽ là cơ hội tốt để người dân lựa chọn mua những sản phẩm giá hợp lý. Đây cũng là lí do những dự án sắp bàn giao như Rose Town được khách hàng vẫn quan tâm và tìm mua.

Dự án hiếm hoi đúng tiến độ giữa thời “bão giá”

Trước nhiều biến động của nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng, hầu hết các doanh nghiệp địa ốc đều đang gặp khó khăn trong việc triển khai xây dựng các dự án. Tuy nhiên, tại dự án Rose Town, quận Hoàng Mai chủ đầu tư vẫn luôn nỗ lực để giữ vững lời hứa với khách hàng về tiến độ thi công.

Cuối năm 2022 vừa qua, dự án đã cất nóc tòa căn hộ DV01 – Tòa căn hộ cao cấp nhất tại dự án. Hiện tại, tòa nhà đang trong quá trình hoàn thiện mặt ngoài và nội thất bên trong căn hộ, dự kiến sẽ bàn giao cho cư dân trong Quý III năm 2023 theo đúng cam kết ban đầu. Trước đó, các tòa căn hộ DV02, DV03, DV04 cũng đều được chủ đầu tư mở bán khi đã xây dựng tới phần thân của tòa nhà, và luôn bàn giao căn hộ tới cư dân theo đúng hoặc vượt tiến độ dự kiến.

Tòa căn hộ DV01 đã cất nóc, dự kiến sẽ bàn giao cho cư dân vào Quý III/2023

Dù bị ảnh hưởng không nhỏ từ các vấn đề chung của thị trường, tuy nhiên liên danh chủ đầu tư Xuân Mai Corp. và Promexco cho biết, đơn vị vẫn nỗ lực ưu tiên mọi nguồn lực để đảm bảo tiến độ xây dựng, giữ vững lời hứa với khách hàng. Tận dụng lợi thế vừa là chủ đầu tư, vừa là tổng thầu thi công, đơn vị này luôn ứng dụng những công nghệ thi công tiên tiến nhất trên thế giới để cắt giảm nhân công, tiết kiệm chi phí đồng thời vẫn có thể duy trì tốc độ và đảm bào chất lượng tốt nhất cho công trình. Do đó, trái với cảnh đìu hiu của nhiều dự án đang “đắp chiếu”, công trường tại Rose Town vẫn luôn tấp nập nhân công, máy móc và cấp tập triển khai để sớm hiện thực hóa giấc mơ an cư của hàng trăm gia đình.

Căn hộ tiện nghi cho cuộc sống hiện đại

Nằm trong quần thể của dự án “tâm điểm” khu vực phía nam của Thủ đô, tòa DV01 là tòa căn hộ cao cấp nhất tại dự án khi được dành nhiều tâm huyết đầu tư cả về chất lượng căn hộ và tiện ích nội khu.

Các căn hộ tại tòa DV01 có diện tích từ 70,7m2 đến 104,4m2, bao gồm các loại hình căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ + 1, 3 phòng ngủ, đem đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Với những ý tưởng thiết kế thông minh và đắt giá, các căn hộ tại đây được bài trí vô cùng sang trọng, thoáng rộng nhưng vẫn đảm bảo không gian riêng tư cho từng khu vực chức năng, mang đến sự hài lòng cho bất kỳ gia chủ nào.

So với các tòa căn hộ đã ra mắt trước đó, tòa DV01 được nâng cấp hơn về chất lượng với hệ thống trang thiết bị nội thất được lựa chọn tỉ mỉ từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cao cho căn hộ, vừa bền đẹp với thời gian.

Căn hộ cao cấp tại tòa DV01 dự án Rose Town tiện nghi, sang trọng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên

Đồng thời, cư dân tại tòa DV01 cũng được hưởng hệ thống tiện ích cao cấp với 06 tầng đỗ xe – cung cấp đủ chỗ đỗ ô tô cho từng căn hộ, bể bơi cao cấp cùng nhiều dịch vụ tiện nghi ngay tại khối đế của tòa nhà.

Chính sách bán hàng lợi đơn, lợi kép cho người mua nhà

Thấu hiểu nhu cầu và những khó khăn của người mua nhà, mới đây, chủ đầu tư dự án Rose Town đã đưa ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn, mang cơ hội sở hữu tổ ấm nội đô đến gần hơn với các khách hàng.

Cụ thể,khách hàng chỉ cần đóng 20% giá trị căn hộ đã có thể ký hợp đồng sở hữu một căn hộ cao cấp tại dự án. Số tiền còn lại, khách hàng có thể lựa chọn chương trình hỗ trợ của Chủ đầu tư với lãi suất ưu đãi 0% trong 15 tháng và ân hạn nợ gốc trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Với tiến độ bàn giao dự kiến vào Quý III tới, khách hàng mua nhà tại thời điểm này sẽ rất “hời” khi có thể nhận nhà về ở tới cả năm không cần trả lãi và trả gốc, cũng không cần lo lắng vấn đề “bão giá”, lãi suất tăng cao…

Các căn hộ tại Rose Town được bàn giao với đầy đủ hệ thống trần, sàn, cửa, thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh….

Trường hợp khách hàng không nhận chương trình hỗ trợ lãi suất, chủ đầu tư dành tặng chiết khấu khủng lên tới 12% giá trị căn hộ. Đồng thời, tiến độ thanh toán thông thường được chia nhỏ làm 07 kỳ thanh toán, giúp giảm tối đa áp lực chi trả hàng tháng. Đây là một chính sách rất thiết thực đối với những khách hàng trẻ chưa dư dả về tài chính nhưng vẫn muốn sở hữu một tổ ấm để an cư lạc nghiệp.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn tặng thêm các khách hàng mua nhà voucher nội thất trị giá 50 triệu đồng. Với căn hộ bàn giao đầy đủ nội thất, cùng voucher mua sắm đồ rời, chủ đầu tư đã giúp các chủ nhân tương lai giải bài toàn nội thất để có thể hoàn toàn yên tâm “xách vali về ở”.

