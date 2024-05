Thị trường BĐS sôi sục khi người mua “càn quét” các giỏ hàng có chính sách đột phá

Căn hộ khan hiếm, quyết định mua được đưa ra nhanh hơn

Báo cáo thị trường BĐS quý I/2024 của Batdongsan.com.vn cho thấy, tính từ đầu năm 2018 cho đến đầu năm 2024, tốc độ tăng giá trung bình của căn hộ tại Hà Nội đạt mức 70%, tại TP.HCM là 55%. Riêng trong năm 2024, CBRE Việt Nam nhận định, giá chung cư có thể còn dư địa tăng thêm 10%.

Chung cư còn chứng minh là một khoản đầu tư hấp dẫn nhờ khả năng sinh lời đa dạng, bền vững khi tỷ suất lợi nhuận từ cho thuê chung cư ở Hà Nội và TP.HCM từ đầu năm 2023 đến nay dao động từ 4,5 - 4,9%.

Cộng hưởng cùng chính sách chưa từng có tiền lệ, người mua nhanh chóng “càn quét” các giỏ hàng chất lượng, tạo nên khí thế sôi sục cho thị trường

Bên cạnh khả năng tăng giá trong dài hạn và thu lợi thuận đều đặn từ cho thuê, tính khan hiếm cũng là lý do để người mua, giới đầu tư xếp căn hộ vào một trong những loại tài sản tích trữ có giá trị cao. Đơn cử, trong năm 2023, nguồn cung sơ cấp đối với thị trường căn hộ tại TP.HCM chỉ đạt 10.700 căn, mức thấp nhất trong 10 năm qua, theo Savills.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao Savills Hà Nội cho rằng, quan điểm căn hộ là tiêu sản dường như đã là câu chuyện của ngày xưa, hiện nay người mua nhận thấy rằng dòng sản phẩm căn hộ tại các đô thị lớn cũng là một tài sản đầu tư sinh lời.

Giới chuyên gia cũng cho rằng người mua lúc này nắm bắt thị trường rất nhanh và lựa chọn chủ đầu tư rất kỹ càng, bởi nhà ở là tài sản cất giữ an toàn và giúp tiền đẻ ra tiền nhanh chóng. Do dó, quyết định mua hiện được đưa ra nhanh hơn và việc đặt cọc cũng diễn ra nhanh hơn.

“Các dự án thu hút sự quan tâm của thị trường đều là những dự án từ chủ đầu tư uy tín với sản phẩm một khi được tung ra thị trường đều có sự đảm bảo về chất lượng cũng như các yếu tố pháp lý khác. Những dự án tốt, chủ đầu tư uy tín, pháp lý đảm bảo và chính sách đột phá là những dự án ghi nhận lượng giao dịch khả quan”, bà Đỗ Thu Hằng đánh giá.

Trong số các giỏ hàng “lọt mắt xanh” của khách hàng và giới đầu tư, những dự án căn hộ như The Zenpark (Vinhomes Ocean Park 1, Hà Nội) hay The Beverly (Vinhomes Grand Park, TP.HCM) được đánh giá là nổi bật hơn cả. Đây cũng chính là 2 dự án được chủ đầu tư Vinhomes ưu ái “thiết kế” riêng chính sách trả góp cố định lãi suất 15 năm “Mua nhà sang - An tâm tài chính” độc nhất vô nhị trên thị trường.

Chính sách đột phá khuấy đảo thị trường BĐS

Từ đầu năm 2024, lượng giao dịch các BĐS của Vinhomes, bao gồm cả cao tầng và thấp tầng, đều tăng mạnh khi nhà phát triển hàng đầu này tung ra chính sách kích cầu đặc biệt, trả góp 15 năm kèm lãi suất trần cố định. Nhiều giỏ hàng ghi nhận tốc độ “càn quét” nhanh chóng của người mua.

Theo đó, với phân khúc căn hộ tại dự án The Beverly và The Zenpark, người mua được áp dụng mức lãi vay trong 2 năm đầu là 7%/năm. Sau 2 năm, bước vào giai đoạn thả nổi, lãi suất sẽ theo thị trường nhưng không vượt 9,5%/năm. Còn với sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 2, mức lãi suất lần lượt là 6,5%/năm cho 2 năm đầu và 8,5%/năm cho các năm còn lại.

Trong những giai đoạn thị trường gặp khó, những chính sách đột phá như “Mua nhà sang - An tâm tài chính” có ý nghĩa rất lớn khi giúp giải bài toán dòng tiền cho cả người mua lẫn nhà đầu tư

Vinhomes còn tạo điều kiện tối đa khi hỗ trợ vay mua lên tới 70%, tương đương với số vốn trong tay từ khoảng 1,7 tỷ đồng người mua đã có thể sở hữu biệt thự hay với mức tài chính từ 800 triệu đồng khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ cao cấp sang trọng bậc nhất tại các đại đô thị.

Số vốn ban đầu “nhẹ gánh”, thời gian trả góp linh hoạt và đặc biệt là lãi suất trả góp cố định suốt thời gian vay đã giúp nhiều gia đình, người mua với số vốn tích lũy vừa phải mạnh dạn vay vốn để chớp thời cơ sở hữu nhà.

Ông Quang Tuấn, chuyên viên môi giới của một sàn giao dịch tại An Phú (TP.Thủ Đức) cho hay, rất nhiều gia đình đã nhanh tay sở hữu căn hộ The Beverly nhờ chính sách này. Với số vốn ban đầu khoảng 900 triệu, trong 2 năm đầu khách được hưởng lãi suất 7% nên số tiền phải trả chỉ gần 10 triệu đồng/tháng, tương đương tiền thuê nhà. Sau 24 tháng, tổng số tiền trả góp cả gốc lẫn lãi chưa tới 21 triệu đồng/tháng là phù hợp với gia đình có tổng thu nhập ổn định từ 30 - 40 triệu đồng.

“Rõ ràng chính sách này mang rất nhiều lợi ích cho người mua, trong khi cả giá bán lẫn giá thuê căn hộ tăng vùn vụt thì mức trả góp được cố định, vừa tầm, đặc biệt nỗi lo lãi suất thả nổi hoàn toàn được xóa tan, đã mở ra nhiều cơ hội cho các gia đình”, ông Tuấn phân tích.

Giới đầu tư cho rằng, đây là chính sách “bạo chi” của Vinhomes khi sẵn sàng áp dụng trần lãi suất cố định trong thời gian dài lên tới 15 năm. Chính sách này rất hiếm khi xuất hiện và có lẽ sẽ không tồn tại dài, nhất là khi thị trường đã dần trở lại với quỹ đạo tăng trưởng ổn định.

“Tranh thủ đòn bẩy tài chính hiếm có này, nhà đầu tư có thể cơ cấu lại dòng tiền cũng như đa dạng giỏ hàng để tối đa lợi nhuận. Ngay cả nhà đầu tư nhỏ lẻ với tiềm lực khiêm tốn vẫn dễ dàng tham gia thị trường nhờ có thêm động lực thúc đẩy từ chính sách trả góp hấp dẫn và an toàn”, ông Đại Dương, nhà đầu tư tại Q.3, TP.HCM đánh giá.

Theo nhà đầu tư kỳ cựu này, trong những giai đoạn thị trường gặp khó, những chính sách đột phá như “Mua nhà sang - An tâm tài chính” có ý nghĩa rất lớn khi giúp giải bài toán dòng tiền cho cả người mua lẫn nhà đầu tư. Động thái mạnh tay và quyết đoán của nhà phát triển hàng đầu còn củng cố thêm niềm tin cho cả thị trường. Chính sự chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong chiến lược bán hàng của Vinhomes đã thu hút những người mua sành sỏi nắm bắt cơ hội, tạo cú hích cho thị trường BĐS bật tăng mạnh mẽ.