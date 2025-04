Ngày 24/4/2025, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Hoàn thiện khung lý luận bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia”. Thượng tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chính phủ xây dựng bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các thành viên Ban Chỉ đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Bộ Công an và đại diện các bộ, ngành liên quan; đại diện Công an các đơn vị, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND)…

Quang cảnh Hội thảo



Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Trung tướng, PGS. TS. Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhấn mạnh, ngày 05/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 51-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lần đầu tiên đề ra nhiệm vụ "xây dựng bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia nhằm bảo đảm phát triển bền vững", với mục tiêu xây dựng một công cụ đánh giá, đo lường khách quan, hiện đại, thực chất hơn về các trạng thái an ninh, an toàn của quốc gia; thực trạng tình hình, kết quả thực hiện các chiến lược, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn; cảm nhận của nhân dân về môi trường sống, qua đó giúp nhận diện rõ hơn những vấn đề, thách thức đặt ra cần ưu tiên giải quyết để giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh con người vì mục tiêu phát triến bền vững đất nước.



Ngày 28/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành xây dựng bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia. Ngày 20/8/2024, Trưởng Ban Chỉ đạo Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai, trong đó phân công: Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng 01 chỉ số (an ninh biên giới, biển, đảo); Bộ Y tế chủ trì xây dựng 02 chỉ số (an toàn về dịch bệnh; an toàn thực phẩm); Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì xây dựng 01 chỉ số (an toàn môi trường không khí); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) chủ trì xây dựng 01 chỉ số (an toàn kinh doanh); Bộ Công an chủ trì xây dựng 17/22 chỉ số còn lại.

Trung tướng, PGS. TS. Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phát biểu khai mạc, đề dẫn Hội thảo



Do tính chất, mức độ phức tạp, liên ngành của bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia, để đảm bảo tính chính xác, khoa học, khả thi, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học nhằm đánh giá, góp ý về dự thảo các sản phẩm khung lý luận; trao đổi kinh nghiệm, tư vấn giúp Bộ Công an bổ sung, hoàn thiện khung lý luận chung của bộ chỉ số. Trung tướng Trần Vi Dân đề nghị các đại biểu tập trung nhận xét, đánh giá về dự thảo khung lý luận của các chỉ số an ninh, chỉ số an toàn, chỉ ra ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa; thảo luận về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng các nguyên tắc, phương pháp xây dựng bộ chỉ số; trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng các bộ chỉ số chuyên ngành trên các lĩnh vực và đưa ra các đề xuất đối với việc xây dựng bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia.



Hội thảo đã nhận được 36 báo cáo khoa học từ các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lượng CAND… nhằm làm rõ các vấn đề cơ bản về hoàn thiện khung lý luận bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia; nhận xét, đánh giá kỹ lưỡng về dự thảo khung lý thuyết các chỉ số an ninh, an toàn quốc gia.



Tại Hội thảo, dưới sự điều hành của Trung tướng, PGS. TS. Trần Vi Dân, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung về khung lý luận chung của bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn, làm rõ các vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng bộ chỉ số.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao những nghiên cứu, đóng góp của các nhà khoa học, lãnh đạo các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo về nội dung chủ đề Hội thảo.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, việc xây dựng bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa lâm nguy; xây dựng nền móng cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, Hội thảo đã kết nối các chuyên gia, nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực; tham góp nhiều ý kiến có trọng tâm góp phần bổ sung, hoàn thiện khung lý luận của từng chỉ số, để từ đó sẽ tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa về khái niệm, làm rõ nội hàm, xác định các tiêu chí đánh giá phù hợp, đảm bảo yêu cầu đề ra, giúp các đơn vị có cơ sở khoa học đúng đắn, toàn diện để hoàn thiện các chỉ số được phân công chủ trì.

Hội thảo đã trao đổi về những vấn đề cơ bản, trọng tâm liên quan đến Tài liệu hướng dẫn chung, từ đó có sự thống nhất hơn về mục đích, yêu cầu, quy trình, cách thức, phương pháp xây dựng chỉ số; tham khảo được kinh nghiệm, kết quả xây dựng các bộ chỉ số chuyên ngành; tránh lặp lại những khó khăn, vướng mắc để xây dựng bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia có giá trị, khả thi, khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kết luận Hội thảo



Nhấn mạnh thời gian để các đơn vị liên quan xây dựng bộ chỉ số an ninh, an toàn quốc gia không còn nhiều, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các các bộ, ngành liên quan, nhất là đơn vị được giao chủ trì xây dựng chỉ số tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực vì nhiệm vụ chung của Bộ Chính trị, Chính phủ giao; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai để theo kịp và đảm bảo yêu cầu chung của Ban Chỉ đạo về tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, với vai trò bộ phận giúp việc Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát, thẩm định, nghiệm thu mang tính cuốn chiếu đối với sản phẩm của các đơn vị được giao xây dựng các bộ chỉ số; tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức đánh giá, thẩm định đối với sản phẩm của các đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng, tính khả thi của bộ chỉ số để có thể áp dụng trong thực tiễn.



Đối với các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân được giao nghiên cứu, xây dựng các bộ chỉ số, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; bám sát tiến độ theo kế hoạch đề ra để hoàn thiện các phần việc được giao theo tinh thần “làm việc gì xong việc đó, làm việc gì hiệu quả việc đó”…