Nhà đầu tư theo trường phái trading, quản lý tiền như thế nào để hiệu suất tốt nhất

Với những nhà đầu tư theo trường phái trading, thành công không chỉ nằm ở khả năng dự đoán thị trường, mà còn phụ thuộc rất lớn vào cách quản lý tiền hiệu quả. Với công cụ Super Sinh Lời của VPBank, việc quản lý tài chính trong giai đoạn “chờ thời” chưa bao giờ trở nên dễ dàng hơn.

Khác với các xu hướng đầu tư dài hạn, “trading” là phong cách đầu tư ngắn hạn, phụ thuộc vào biến động của thị trường. Trong cuốn sách "The New Trading for a Living", tác giả Alexander Elder nhấn mạnh: "Để thành công trong trading, bạn cần làm tốt 3 việc: phân tích thị trường, tâm lý giao dịch và quản lý tiền. Trong đó, quản lý tiền là yếu tố sống còn quyết định liệu bạn có thể tồn tại lâu dài trên thị trường hay không".

Quản lý tiền trong các chiến lược đầu tư ngắn hạn gồm việc kiểm soát tỷ lệ vốn cho mỗi giao dịch, đặt mức cắt lỗ (stop-loss) hợp lý, và đặc biệt là phân bổ vốn sao cho phù hợp. Nhưng nếu chỉ để tiền “nằm im” trên tài khoản, nhà đầu tư đang vô tình bỏ lỡ cơ hội gia tăng lợi nhuận. Giải pháp phù hợp nhất chính là sử dụng những công cụ sinh lời với lợi suất hấp dẫn, nhưng vẫn đảm bảo tính thanh khoản cao.

VPBank ra mắt công cụ sinh lời tự động với lợi suất 3,5%/năm

Thấu hiểu nhu cầu này của khách hàng, đặc biệt là những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã cho ra mắt công cụ "Super Sinh lời". Công cụ này được nghiên cứu và xây dựng dựa trên ba giá trị cốt lõi, gồm: Super thông minh - lợi suất cạnh tranh 3,5% cho tất cả các ngưỡng tiền; Super tự động - lãi trả hàng ngày, minh bạch tuyệt đối và Super nhanh - chỉ cần đăng ký 1 lần trên ứng dụng VPBank NEO là có thể sinh lời trên tài khoản hiện hữu.

Cách tối ưu lợi suất của nhà đầu tư “lướt sóng”

Với nhiều chứng sĩ theo trường phái “lướt sóng”, số tiền trong tài khoản chứng khoán không chỉ ở mức vài chục triệu để chi trả các nhu cầu hàng ngày, mà đôi khi nhiều hơn, hoặc có thể lên tới nhiều tỷ đồng.

Là nhà đầu tư chứng khoán theo trường phái “trading” tại TP HCM, Minh Thành, 32 tuổi, thường giao dịch trong khung thời gian ngắn, chốt lời sau 3-5 phiên kể từ lúc mua. Khi chưa thấy điểm mua mới đủ hấp dẫn để xuống tiền, Thành có khi để vài tỷ đồng nhàn rỗi trong tài khoản chứng khoán.

Sau khi VPBank ra mắt công cụ mới “Super Sinh lời”, Thành ngay lập tức bị thuyết phục. Thay vì để hơn 5 tỷ đồng “nằm im” trong tài khoản chứng khoán qua đêm, khoản tiền vừa chốt lời được chuyển sang tài khoản VPBank sau khi thị trường đóng cửa, giúp anh tận dụng tối đa thời gian để sinh lời.

Công cụ này dễ dàng thao tác ngay trên VPBank NEO, được nhiều khách hàng lựa chọn

Với lợi suất hấp dẫn và cạnh tranh ở mức 3,5%/năm của công cụ này, mỗi ngày Thành nhận tiền lời gần 500.000 đồng, tương đương gần 15 triệu đồng mỗi tháng. Khoản này giúp “cover” (chi trả) phần lớn chi phí giao dịch, lãi margin cho nhà đầu tư ưa lướt sóng này.

Hơn thế nữa, nhà đầu tư theo trường phái trading đôi khi có xu hướng vội vã giao dịch bởi áp lực tiền để không trong tài khoản. Với tính chất ưu việt “tiền sinh tiền, lời sinh lời” từ công cụ “Super Sinh lời”, Minh Thành giảm bớt tâm trạng nôn nóng thường trực của các chứng sĩ.

Không để tiền “nằm im” trên tài khoản

Cũng là nhà đầu tư theo trường phái “đánh nhanh, rút gọn”, Duy Anh chọn cách tiếp cận có phần thận trọng hơn.

Anh không giao dịch thường xuyên mà thường chờ khi thị trường giảm mạnh để bắt đáy, sử dụng chiến lược trung bình giá và chốt lời khi thị trường phục hồi trở lại. Đôi khi, Duy Anh chờ đợi cả tháng mới chọn được điểm mua. Bởi cách chơi chờ cơ hội, nhà đầu tư này luôn duy trì khoảng 3 tỷ đồng dự phòng để chủ động trước biến động thị trường.

Thay vì chỉ để khoản tiền này trong tài khoản chứng khoán, Duy Anh cũng lựa chọn "Super Sinh lời", với ưu điểm là tiền luôn sẵn sàng để giao dịch trước khi mỗi phiên bắt đầu, nhưng đồng thời vẫn tự động hưởng mức lợi suất hấp dẫn hàng ngày khi chưa đầu tư.

“Đây chính là cách để tối ưu hoá hiệu quả dòng tiền nhàn rỗi, giúp tôi vừa yên tâm về tính thanh khoản, vừa có thêm một khoản lợi nhuận ổn định và an toàn trong bối cảnh thị trường chưa có nhiều biến động”, Duy Anh nhận xét.

Lợi suất cạnh tranh, thanh khoản linh hoạt, “Super Sinh Lời” giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn vốn chưa sử dụng đến. Với những nhà đầu tư chứng khoán, như Minh Thành và Duy Anh, “Super Sinh Lời” càng phù hợp hơn nếu xét về khía cạnh thời gian.

Thị trường chứng khoán mở cửa từ 8h45 với thị trường phái sinh và 9h với thị trường cơ sở, đóng cửa lúc 15h00 hàng ngày. Với “Super Sinh lời”, khoản tiền nhàn rỗi trên tài khoản chứng khoán của Thành sẽ được chuyển sang tài khoản VPBank và tự động sinh lời lúc 16h00 khi thị trường chứng khoán đóng cửa và luôn sẵn sàng trước 9h00 sáng ngày làm việc tiếp theo.

Theo lãnh đạo ngân hàng VPBank, với “Super Sinh lời”, VPBank cam kết mang đến cho khách hàng một trải nghiệm tài chính tối ưu, linh hoạt và an toàn theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Như vậy, với sự kết hợp giữa chiến lược quản lý tiền thông minh, kinh nghiệm và sản phẩm ngân hàng phù hợp như “Super Sinh lời” của VPBank, nhà đầu tư hoàn toàn có thể đạt hiệu suất giao dịch tối ưu và bền vững.

Trong tương lai, VPBank cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai thêm các công cụ, giải pháp tài chính khác, giúp khách hàng có thêm đa dạng lựa chọn để tối ưu hóa tài sản cá nhân, để mỗi đồng tiền đều có thể “tiền sinh tiền, lời sinh lời” hiệu quả nhất.