THACO Auto tri ân khách hàng, giới thiệu 4 mẫu BMW cao cấp thế hệ mới

Một mẫu xe BMW. (Nguồn: THACO)

THACO Auto và BMW vừa tổ chức sự kiện tri ân khách hàng và giới thiệu sản phẩm BMW cao cấp thế hệ mới vào ngày 26/4.

Sự kiện nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành cùng THACO Auto và BMW trong suốt 5 năm qua.

Dịp này, THACO cũng giới thiệu 4 mẫu xe BMW cao cấp thế hệ mới gồm: The new BMW X7, The new BMW 8 Series Gran Coupe, The all-new BMW 7 Series và đặc biệt là The all-new BMW i7, mẫu xe vận hành hoàn toàn bằng điện lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam.

Các sản phẩm BMW cao cấp thế hệ mới là sự kết hợp hoàn hảo giữa các ưu điểm về kiểu dáng sáng tạo, công nghệ cao và những cải tiến nổi bật trong khả năng vận hành.

Cả 4 mẫu xe BMW cao cấp thế hệ mới đều có những ưu điểm riêng biệt, BMW 7 Series mới mang kiểu dáng sedan sang trọng, lịch lãm; BMW X7 mới sở hữu sự linh hoạt và đa dụng của một chiếc SAV gầm cao đầu bảng; BMW 8 Series mới mang kiểu dáng Gran Coupe thể thao cùng khả năng vận hành phấn khích.

Đặc biệt, BMW i7 mới với động cơ điện cùng nhiều trang bị công nghệ ấn tượng chính là mẫu xe đại diện cho sự phát triển mới của BMW trong phân khúc xe điện tại Việt Nam

Dòng xe BMW cao cấp Luxury Class được định hình là những mẫu xe sang trọng và hiện đại bậc nhất của thương hiệu với những đặc điểm riêng như kích thước xe lớn, thiết kế ấn tượng, được trang bị những công nghệ và tiện nghi cao cấp bậc nhất của thương hiệu BMW.

Mẫu BMW X7 (Nguồn: THACO)

Sự xuất hiện của các sản phẩm BMW cao cấp thế hệ mới sẽ là bước phát triển đột phá của BMW tại thị trường Việt Nam, đồng thời mang đến cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn ở phân khúc xe cao cấp.

Trong 5 năm qua, với vai trò là nhà phân phối chính hãng của thương hiệu BMW tại thị trường Việt Nam, THACO Auto đã bán ra thị trường hơn 4.000 xe, giới thiệu 15 mẫu xe mới thuộc tất cả các dòng xe chủ lực của BMW và liên tục mở rộng hệ thống phân phối.

Từ 2 showroom ban đầu tại Phú Mỹ Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) và Long Biên (thành phố Hà Nội), đến nay, THACO Auto đã đầu tư và đưa vào hoạt động 13 showroom BMW chính hãng theo hệ thống nhận diện mới của BMW trên toàn quốc.

Đặc biệt, THACO Auto đưa vào mô hình “Tổ hợp showroom 3 thương hiệu BMW-MINI-BMW Motorrad," có không gian trưng bày sang trọng, rộng rãi, trang bị hiện đại và tiện nghi với khu vực tiếp đón chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, có khu vực trưng bày riêng cho những chiếc xe cao cấp hàng đầu và phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn 5 sao.

Ông Nguyễn Quang Bảo - Tổng giám đốc THACO Auto, với triết lý tận tâm phục vụ và phương châm khách hàng là trung tâm, THACO Auto cam kết tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối và đưa vào hoạt động thêm nhiều showroom/đại lý BMW chính hãng trên toàn quốc.

Đặc biệt, showroom BMW đầu tư theo tiêu chuẩn Retail Next tại Bình Dương sẽ được đưa vào hoạt động sớm sau khi được tập đoàn BMW đồng ý và chấp thuận.

Showroom BMW theo tiêu chuẩn Retail Next hứa hẹn mang đến một không gian sang trọng - nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận tinh thần thương hiệu và sản phẩm BMW.

Đồng thời, THACO Auto sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, mang đến những trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn BMW toàn cầu.

"Chúng tôi tin tưởng rằng với chất lượng dịch vụ cao cấp cùng hệ thống xưởng trải rộng khắp cả nước sẽ tạo nên sự thuận tiện và an tâm dành cho khách hàng khi sở hữu xe BMW," ông Bảo chia sẻ./.