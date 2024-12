THACO AGRI thúc đẩy hợp tác đầu tư tại tỉnh An Giang

Ngày 26/11, tại TP.HCM, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Giới thiệu tiềm năng đầu tư và Quảng bá sản phẩm đặc trưng tỉnh An Giang với chủ đề “An Giang: Không gian mới - Giá trị mới”. Đại diện THACO AGRI, ông Trần Bảo Sơn - Tổng Giám đốc THACO AGRI và ông Trần Tiến - Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Chăn nuôi heo tham dự Hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao biên bản thỏa thuận hợp tác và khảo sát đầu tư tại An Giang

Hội nghị có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Hồ Văn Mừng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh An Giang cùng gần 200 đại biểu là đại diện các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tham gia hội nghị, các doanh nghiệp, tổ chức được nghe giới thiệu về tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, danh mục các dự án trọng điểm thu hút đầu tư theo định hướng Quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tìm hiểu về cơ chế, chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư của tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hồ Văn Mừng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định: An Giang là vùng đất có nhiều lợi thế tự nhiên, tiềm năng sẵn có cùng những giá trị văn hóa, lịch sử qua nhiều thế hệ. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh xác định ba lĩnh vực phát triển trọng tâm, gồm: kinh tế nông nghiệp; phát triển du lịch và kinh tế biên mậu. Tỉnh sẽ quyết tâm biến các tiềm năng, thế mạnh này thành động lực tăng trưởng mới cho kinh tế An Giang trong thời gian tới.

Ông Trần Bảo Sơn - Tổng Giám đốc THACO AGRI nhận bản thỏa thuận hợp tác và khảo sát đầu tư tại An Giang

Ông Trần Tiến - Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Chăn nuôi heo nhận hoa và biểu trưng của UBND tỉnh An Giang cho các đơn vị có đóng góp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã trao biên bản thỏa thuận hợp tác và khảo sát đầu tư tại tỉnh An Giang cho ông Trần Bảo Sơn - Tổng Giám đốc THACO AGRI; đồng thời trao biểu trưng của UBND tỉnh An Giang cho ông Trần Tiến - Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Chăn nuôi heo với những đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh An Giang trong thời gian qua.

UBND tỉnh An Giang tặng hoa và trao biểu trưng cho các đơn vị tài trợ, doanh nghiệp có những đóng góp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh

Dịp này, tỉnh An Giang đã kết nối thành công với hơn 10 nhà đầu tư chiến lược mong muốn hợp tác và nghiên cứu khảo sát đầu tư các dự án thuộc các lĩnh vực quan trọng, nhiều tiềm năng phát triển của tỉnh như: phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các khu chức năng, khu kinh tế cửa khẩu; công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm, công nghiệp nhẹ; phát triển đô thị và nhà ở thương mại; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; thương mại - dịch vụ logistics - du lịch; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn.