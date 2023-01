Tạp chí quốc tế công bố 5 điểm đến hàng đầu Việt Nam

Nói về Việt Nam, tạp chí Drift Travel giới thiệu đây là một đất nước được biết đến với vẻ đẹp thiên nhiên ấn tượng và có những đô thị hấp dẫn bậc nhất ở Đông Nam Á. Đó là lý do du khách có vô vàn những điều thú vị để khám phá khi ghé thăm nơi đây. Từ những con phố nhộn nhịp của Tp.HCM hay Hà Nội đến những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp ở các đảo phía Nam.

Để giúp du khách tìm được điểm đến hoàn hảo cho mình, Drift Travel đã tổng hợp 5 thành phố đẹp nhất Việt Nam. Mỗi thành phố đều có văn hóa, lịch sử và phong cảnh độc đáo riêng khiến du khách mê hoặc.

Tp.Hồ Chí Minh

Là nơi có lịch sử văn hóa phong phú, Tp.HCM gây ấn tượng với những khu chợ sôi động, ẩm thực truyền thống và nhiều kỳ quan kiến trúc. Đến với Tp.HCM, du khách có thể ghé thăm những địa điểm lịch sử được gìn giữ, trùng tu và bảo tồn như Nhà thờ Đức Bà với phong cách kiến trúc Roman pha trộn nghệ thuật Gothic, Địa đạo Củ Chi cùng hệ thống đường hầm như mê cung từng là nơi hoạt động của quân và dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh với vô số những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, du khách có thể tham gia lớp học nấu ăn để trải nghiệm thực tế ẩm thực địa phương, khám phá các con phố cổ kính hoặc tham quan nhiều di tích đẹp xung quanh thành phố.

Tới Tp.HCM, du khách có thể đạp xe dọc theo các con phố nhỏ và khám phá dần ra phía ngoại ô hoặc đi du thuyền trên sông để có thể ngắm nhìn đường chân trời, đặc biệt là vào những thời điểm cảnh vật thơ mộng như bình minh hay hoàng hôn. Tp.HCM luôn mang lại trải nghiệm đặc biệt cho mọi đối tượng khách du lịch, cho dù họ đang tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng yên bình hay một kỳ nghỉ thú vị và đáng nhớ.

Đà Lạt

Đà Lạt là địa điểm không thể bỏ qua cho bất kỳ du khách nào đang tìm kiếm một trải nghiệm Việt Nam đích thực. Nằm ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển, thời tiết mát mẻ ở Đà Lạt dường như là nét đặc biệt ở vùng đất nhiệt đới gió mùa như Việt Nam nói riêng hay các nước Đông Nam Á khác nói chung.

Nơi này cũng luôn tự hào có nhiều phong cách kiến trúc - từ kiến trúc cổ điển thời Pháp thuộc đến kiến trúc hiện đại. Các công trình này nằm rải rác tại nhiều con đường và quán cà phê của thành phố - tất cả đều đang chờ đợi du khách tới khám phá. Đà Lạt cũng có những khu chợ đầy màu sắc và ẩm thực đường phố ngon miệng - những điều đang làm nên sức hút đặc biệt của thành phố này.

Hà Nội

Thủ đô của Việt Nam nổi bật nhờ sự pha trộn giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại.

Khu Phố Cổ Hà Nội mang đến cho du khách cái nhìn về cuộc sống Hà Nội như nó đã tồn tại trong nhiều thế kỷ qua với những con đường quanh co luôn đông đúc người bán hàng rong, những ngôi đền cổ và các cửa hàng đậm chất địa phương. Các điểm tham quan ấn tượng nhất của Hà Nội có thể kể tới như: Chùa Một Cột, một ngôi chùa Phật giáo, nhà tù Hỏa Lò, hồ Hoàn Kiếm...

Nha Trang

Nha Trang là một thành phố biển ở Nam Trung Bộ Việt Nam, một trong những điểm đến nghỉ mát tuyệt đẹp và nổi tiếng nhất cả nước. Nơi đây nổi tiếng với đường bờ biển rộng và dài, rừng rậm nhiệt đới xen lẫn với nền văn hóa phong phú.

Đặt chân tới Nha Trang, làn nước trong xanh như pha lê và khí hậu dễ chịu sẽ níu chân du khách. Có rất nhiều trải nghiệm du khách có thể lựa chọn ở Nha Trang như tham gia các chuyến tham quan bằng thuyền để khám phá các hòn đảo lân cận, tham quan các ngôi đền Chăm cổ kính hoặc thư giãn tại một trong nhiều bãi biển nổi tiếng ở đây.

Hội An

Hội An được biết đến với sự pha trộn tinh tế trong các công trình kiến trúc, những bãi biển đẹp, cuộc sống về đêm sôi động và những khu chợ truyền thống.

Phố cổ Hội An thơ mộng đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới với giá trị của hơn 1.000 năm văn hóa. Hội An là nơi có nhiều điểm tham quan văn hóa, bao gồm những ngôi nhà bằng gỗ cổ, những quán trà kiểu cũ và nhiều ngôi chùa cổ. Có thể nói Hội An mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa cuộc sống thành thị và thiên nhiên.