T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millenia Long An

CTCP Thái Sơn Long An và Anabuki NL Việt Nam ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia

Theo đó, Anabuki NL Housing Service Việt Nam (thuộc Tập đoàn Anabuki) là đơn vị được lựa chọn để quản lý vận hành dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp T&T City Millennia. Với mục tiêu phát triển các dự án đô thị mang tầm vóc quốc tế, nâng tầm tiêu chuẩn sống cho người dân khu vực phía Nam TP.HCM và Long An, sự kiện ký kết hợp tác là dấu mốc quan trọng trong việc mang các tiêu chuẩn vận hành “chuẩn Nhật Bản” tới cư dân của khu đô thị.

Theo ông Omori Daisuke, Tổng Giám đốc Anabuki Housing Service Việt Nam, Anabuki rất vinh dự khi được đồng hành cùng Tập đoàn T&T Group, CTCP Thái Sơn Long An và thương hiệu T&T Homes kiến tạo nên một khu đô thị đáng sống cho cộng đồng cư dân T&T City Millennia.

"Với tinh thần Omotenashi của người Nhật, cùng triết lý “quản lý vì hạnh phúc”, đề cao sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, Anabuki cam kết sẽ mang đến những dịch vụ tối ưu để kiến tạo không gian sống hài hòa nhất, nơi cư dân có thể tận hưởng tối đa các tiện ích của khu đô thị và các lợi thế mới của khu vực này”, đại diện Anabuki Housing Service Việt Nam nhấn mạnh.

Phối cảnh tổng thể dự án T&T City Millennia tại Long An với quy mô 267 ha

Chia sẻ về sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp, ông Đỗ Hoàng Việt – Tổng Giám đốc CTCP Thái Sơn Long An cho biết, với việc lựa chọn Anabuki - một trong những Tập đoàn bất động sản hàng đầu của Nhật Bản là đơn vị quản lý vận hành dự án T&T City Millennia, Tập đoàn T&T Group và đơn vị phát triển T&T Homes đã và đang tiếp tục hiện thực hóa cam kết của mình trong việc đảm bảo cho cư dân tương lai được hưởng một không gian sống đẳng cấp cùng dịch vụ chuyên nghiệp, xứng tầm.

Khu thương mại, biệt thự và chung cấp cao cấp T&T City Millennia có quy mô 267ha, do CTCP Thái Sơn Long An làm chủ đầu tư và được phát triển bởi thương hiệu T&T Homes. Sở hữu vị trí đắc địa tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cách trung tâm TP.HCM 18km về phía Nam và dễ dàng kết nối với mạng lưới giao thông liên vùng như: cao tốc Bến Lức – Long Thành - Dầu Giây, tuyến Quốc lộ 50, cao tốc TP.HCM – Trung Lương, quốc lộ 1A, tuyến DT826 và DT19, tuyến Metro số 4, T&T City Millennia được kỳ vọng trở thành khu đô thị vệ tinh cho TP.HCM, đồng thời kết nối và phát triển các giá trị kinh tế của vùng đất Long An.

T&T City Millenia sẽ do Anabuki Housing Service Việt Nam quản lý vận hành

Với mong muốn kiến tạo một thành phố thiên niên kỷ mang diện mạo của các đại đô thị quốc tế hiện đại, T&T City Millennia được quy hoạch thiết kế dựa trên cảm hứng lịch sử hào hùng, oanh liệt của vùng đất Cần Giuộc như những đóa sen đầy sức sống, dựa trên sự hòa quyện của các dòng chảy của tự nhiên, dòng chảy văn hóa, dòng chảy của lịch sử và con người, kết hợp với những tinh hoa từ các vùng sông nước trên thế giới như Venice – Italia, Garden by the bay – Singapore.

T&T City Millennia đã khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 10/2023

Cuối tháng 10/2023 vừa qua, dự án T&T City Millennia đã khánh thành giai đoạn 1, bao gồm các sản phẩm biệt thự, liền kề và shophouse nổi bật với phong cách kiến trúc châu Á hiện đại được triển khai trên diện tích đất 69,38 ha. Căn hộ nhà mẫu và văn phòng bán hàng của dự án cũng đã được hoàn thiện khang trang, sẵn sàng tiếp đón các cư dân tương lai trong thời gian tới.

Trước đó, với tiềm năng phát triển cùng những ưu điểm nổi bật của mình, T&T City Millennia đã xuất sắc được vinh danh Top 10 dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất năm 2023 tại Lễ vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu 2022-2023 do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức.

Căn hộ nhà mẫu tại T&T City Millennia