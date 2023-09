Tại sao nên mở tài khoản ngân hàng bằng định danh điện tử (eKYC) trên BAC A BANK Mobile Banking?

eKYC (Electronic Know Your Customer) là công nghệ định danh khách hàng điện tử giúp các ngân hàng rút gọn quá trình đăng ký mở tài khoản mới thông qua hình thức trực tuyến 100%. Các bước ghi nhận thông tin, nhận diện gương mặt, vân tay… đều được thực hiện trên điện thoại có cài đặt ứng dụng mobile banking của ngân hàng mà không cần ra quầy giao dịch, góp phần tăng chất lượng trải nghiệm của khách hàng. Ngoài ra, công nghệ xác thực đa dạng (gương mặt, vân tay, …) hỗ trợ tăng cường tính bảo mật, nâng cao an toàn cho cả phía ngân hàng và khách hàng. Công nghệ eKYC đã trở thành một công cụ hiệu quả góp phần khuyến khích người tiêu dùng hình thành thói quen “thanh toán không dùng tiền mặt”.

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng và xu thế thị trường, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã liên tục triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn để thu hút khách hàng sử dụng eKYC trong việc mở tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng BAC A BANK Mobile Banking. Đặc biệt trong tháng 9 này, nếu khách hàng tham gia giới thiệu nhiều khách hàng mở mới tài khoản bằng hình thức định danh eKYC sẽ có cơ hội nhận quà tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng tại ngân hàng này.

Cụ thể, chương trình khuyến mại “Giới thiệu bạn mới - Ngập tràn quà tới” của BAC A BANK được triển khai từ ngày 05/09 đến hết ngày 30/11/2023 dành cho các khách hàng khi giới thiệu bạn bè, người thân mở tài khoản, đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử thông qua phương thức eKYC trên BAC A BANK Mobile Banking hoặc tại quầy giao dịch BAC A BANK. Theo đó, người giới thiệu sẽ nhận quà tặng tiền mặt trị giá 30.000 VND cho 01 lượt giới thiệu thành công và không giới hạn số lượt giới thiệu. Người được giới thiệu khi đã mở tài khoản thành công và phát sinh giao dịch tối thiểu 50.000 VND tại mỗi đợt xét thưởng hoặc duy trì số dư tối thiểu 50.000 VND tính đến thời điểm xét thưởng cũng sẽ nhận quà chào mừng là 20.000 VND vào tài khoản. Bên cạnh đó trong khoảng thời gian từ 05/09 – 30/09/2023, khách hàng còn có cơ hội nhận giải thưởng đặc biệt lên tới 2 triệu đồng dành cho người có số lượt giới thiệu thành công nhiều nhất.

Sau gần 1 năm ra mắt, eKYC đã trở thành phương thức phổ biến để định danh khách hàng mới tại BAC A BANK, giúp số lượng tài khoản thanh toán năm 2022 gia tăng nhanh chóng - xấp xỉ 40% so với năm 2021. Các chương trình khuyến mại của Ngân hàng điện tử BAC A BANK được triển khai thường xuyên, với hình thức tham gia đơn giản, quà tặng hữu ích, luôn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khách hàng.

