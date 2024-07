Sửa quy định thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

Sửa quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 3 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

Tại Nghị định số 97/2024/NĐ-CP, quy định trên được sửa thành: Thủ tướng Chính phủ thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan đối với các doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Phụ lục I Nghị định số 97/2024/NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước gồm: 1- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; 2- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 3- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; 4- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 5- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 6- Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; 7- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; 8- Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư vốn để thành lập mới theo quy định tại Điều 11 Luật số 69/2014/QH13.