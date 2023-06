Sữa đặc Ông Thọ Vinamilk duy trì sức hút tại thị trường quy mô dân số lớn nhất thế giới – Trung Quốc

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Thông qua pháp luật phá sản, Nhà nước và Tòa án có thể can thiệp vào quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã với một cách nhìn hiện đại, năng động và hết sức mềm dẻo với xu hướng chung là ngày càng đề cao, hoàn thiện hơn về Luật Phá sản. Do đó, pháp luật phá sản có vai trò vô cùng to lớn