SeABank lần thứ 5 được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Ở thị trường trong nước, SeABank lần thứ 5 được vinh danh trong Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) do Báo VietnamNet và Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp thực hiện thường niên từ năm 2011. Cùng với FAST500, SeABank còn được vinh danh ở hạng mục Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam.

Sự uy tín của FAST500 thể hiện ở bảng tiêu chí khắt khe giúp đo lường chính xác về hiệu quả hoạt động cũng như đóng góp của doanh nghiệp cho kinh tế - xã hội, gồm: tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu, tăng trưởng ổn định trong nhiều năm liên tiếp, mức độ đóng góp cho cộng đồng, chấp hành quy định pháp luật…

SeABank, cùng với những doanh nghiệp được vinh danh trong Bảng xếp hạng FAST500, luôn dẫn đầu về chiến lược kinh doanh bền vững dựa trên các nền tảng: đẩy mạnh số hóa; tăng trưởng bền vững gắn liền với kiểm soát rủi ro; nâng cao chất lượng tín dụng; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Với những nỗ lực của SeABank, The Silicon Review (tạp chí quốc tế uy tín chuyên cung cấp tin tức về lĩnh vực công nghệ, tài chính và những giải pháp công nghệ sáng tạo nhất của Mỹ) đã trao tặng SeABank giải thưởng Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu năm 2024 – 50 Leading Companies of the year 2024. Giải thưởng ghi nhận những bước phát triển vượt bậc, sự đổi mới sáng tạo và dẫn đầu xu thế của SeABank.

Kiên định mục tiêu phát triển bền vững, năm 2024, SeABank sẽ tiếp tục số hóa hệ thống quy trình vận hành, tiến tới áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào vận hành thực tế, đột phá về công nghệ để phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Với sự sáng tạo và tiên phong đổi mới, trong thời gian tới, SeABank tự tin sẽ tiếp tục mang đến nhiều hơn nữa các sản phẩm, dịch vụ để gia tăng trải nghiệm khách hàng, mang lại lợi thế cạnh tranh và duy trì tăng trưởng bền vững trong tương lai.