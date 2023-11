Ra mắt Chương trình truyền hình “Hành trình Net Zero” phát sóng hàng tuần trên kênh VTV9, Đài truyền hình Việt Nam

Ra mắt chương trình truyền hình “Hành trình Net Zero”

Chương trình truyền hình “Hành trình Net Zero” được phát sóng vào lúc 20g10 thứ 6 hàng tuần trên sóng truyền hình quốc gia VTV9; phát lại lúc 06g30 thứ 7; 09g25 Chủ nhật và 17h30 Thứ 4 hàng tuần. “Hành trình Net Zero sẽ bao gồm 52 số, mỗi số 15 phút và chia thành ba phần: Tuần Xanh, Tâm Xanh và Điểm xanh. Tuần xanh: điểm qua các tin tức nổi bật liên quan đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; Tâm xanh: các ý tưởng mới lạ, độc đáo hoặc những dự án đã và đang được triển khai phục vụ cho mục tiêu giảm phát thải, kinh tế xanh, phát triển bền vững hay vì lợi ích môi trường; Điểm xanh: phóng sự về dự án, con người, hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm, công nghệ và thành tựu về môi trường, doanh nghiệp chia sẻ ý tưởng, giải pháp và đóng góp....

Phát biểu tai buổi lễ ra mắt chương trình "Hành trình Net Zero", ông Ngô Trường Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, VTV9 xây dựng và thiết kế "Hành trình Net zero" nhằm góp phần thúc đẩy và ủng hộ chuyển đổi xanh thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức và giáo dục, thúc đẩy hành động cụ thể, tạo ra cơ hội và hỗ trợ giao lưu, tạo động lực và tạo cảm hứng trong quá trình chuyển đổi xanh. Ông cũng nhấn mạnh: "Hành trình Net zero "góp phần xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách về tiến trình tăng trường, chuyển đổi xanh.

Ông Ngô Trường Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP. HCM phát biểu

Ông Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam chia sẻ: "Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đối khí hậu, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, báo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường".

Giáo sư Đặng Hùng Võ trong bài phát biểu của mình

Giáo sư Đặng Hùng Võ – Chuyên gia Quản lý tài nguyên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết: “Toàn nhân loại đang cần một trái đất sạch, luôn trong xanh (cả Green lẫn Blue) để đảm bảo cho tương lai bền vững. Thương mại trong thị trường quyền cacbon là một giải pháp duy nhất tạo nên hiệu quả, vì giải pháp này gắn được với cơ chế tài chính để điều tiết lợi ích. Trên toàn cầu, thị trường quyền cacbon được vận hành dựa vào Công pháp quốc tế, mà chủ yếu vẫn là các cam kết giữa các quốc gia thông qua các ký kết quốc tế, trong đó trách nhiệm thực thi vẫn dựa trên cơ chế tự nguyện”.

Lễ ra mắt chương trình "Hành trình Net Zero" cũng là dịp để doanh nghiệp tham gia Giải thưởng "Tôn vinh Doanh nghiệp phát triển Xanh" do EPMA tổ chức. Giải thưởng sẽ được tổ chức và trao giải vào tháng 10/2024, được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV9, nhằm ghi nhận, tôn vinh các doanh nghiệp có đông góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng Xanh.

Lễ ra mắt các thành viên Ban Cố vấn cấp cao

Công bố Cuộc thi Tìm kiếm "Đại sứ môi trường Việt Nam" 2024 - Hành trình truyền cảm hứng sống xanh, sống khỏe và thân thiện môi trường. Đây là dự án tiếp theo do EPMA tổ chức và phát động, nhằm tìm kiếm những gương mặt Đại sứ truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường với quy mô toàn quốc. Cuộc thi chia làm 3 bảng gồm: Bảng Quý Bà; Bảng Cá nhân & Tô chức và Bảng Quý Cô. Các Bảng sẽ lần lượt tô chức Vòng chung kết vào tháng 3/2024, tháng 6/2024 & tháng 8/2024.