Những hình ảnh tổng duyệt hé lộ đêm thứ hai đa sắc màu của Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng

Sân khấu khủng của DIFF 2023 với khán đài sức chứa 5.000 người, có thiết kế hiện đại và ứng dụng nhiều công nghệ mới là điểm nhấn ấn tượng cho mùa DIFF năm nay. Với công nghệ led laser tân tiến và khung giàn đèn có thể nâng hạ một góc 87 độ, những góc nhìn đẹp nhất của khu vực bắn pháo hoa sẽ được thắp sáng trong đêm thi thứ hai này.

Không quá cầu kỳ và nhiều chi tiết, sân khấu được thiết kế sang trọng và đầy cảm hứng âm nhạc với cụm mỹ thuật mô tả những vệt pháo hoa rực sáng trên bầu trời, cũng là biểu trưng cho 5 dòng kẻ trên khuông nhạc. Tại đây, âm nhạc sẽ là một phần linh hồn của đêm thi thứ 2 – với những bản nhạc nổi tiếng trong nước và quốc tế mang đậm âm hưởng tình yêu, đúng với chủ đề “Tình yêu không biên giới”.

Đêm thứ 2 của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 hứa hẹn sẽ là một đêm tiệc ánh sáng bùng nổ với những cảm xúc mãnh liệt của tình yêu và niềm hi vọng.

Đi cùng với màn pháo hoa rực rỡ là chương trình âm nhạc tôn vinh tình yêu, từ chất rock cuồng nhiệt cho đến các giai điệu R&B bắt tai, từ các tuyệt phẩm quốc tế cho đến các bài nhạc quen thuộc của các tác giả Nguyễn Hải Phong- Đỗ Hiếu, Vicky Nhung…

Ca sĩ Ottaviano Natalia Maricel và Vũ đoàn Bà Nà Hills đã sẵn sàng đưa du khách đắm chìm trong giai điệu của bản tình ca ngọt ngào "Always Remember Us This Way"- ca khúc được đề cử trong giải Grammy lần thứ 62 của Lady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey và Lori McKenna.

Bản tình ca Veux của Pháp, quốc gia nổi tiếng về sự lãng mạn trong tình yêu cũng sẽ khiến du khách tan chảy trong âm hưởng tình yêu dưới màn trình diễn đầy cảm xúc của ca sĩ Ottaviano Natalia Marice và Vũ đoàn Bà Nà Hills.

Các giai điệu khi sâu lắng, lúc sôi động sẽ là sự kết hợp tinh tế và chính xác với màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, cùng tạo nên câu chuyện kể về tình yêu nhưng bằng ngôn ngữ của ánh sáng.

Đặc biệt, hiệu ứng âm thanh trong mùa DIFF năm nay được đầu tư một cách kỹ lưỡng, không chỉ dành cho các khán giả có mặt tại sân khấu. Du khách có thể đứng ở bất cứ đâu tại Đà Nẵng cũng có thể trải nghiệm âm thanh chân thực và sinh động qua ứng dụng Cinewav - giải pháp âm thanh đang được sử dụng tại Vivid Sydney, một trong những lễ hội âm nhạc, ánh sáng lớn nhất thế giới.

Đến với đêm thi thứ hai của DIFF 2023, du khách không chỉ được chìm đắm trong không gian âm nhạc độc đáo, mà còn được khám phá vẻ đẹp lãng mạn của kinh đô ánh sáng Paris và những đặc trưng văn hoá, con người của xứ sở lá phong Canada.

Theo ông Alain Bouthillier – chỉ đạo đội Canada: “Có rất nhiều lễ hội và tiệc tùng được tổ chức tại đất nước chúng tôi khi mùa hè đến. Đó là thời điểm để chúng tôi ăn mừng bên nhau, tận hưởng những điệu nhảy cuộc sống. Vì vậy, bạn sẽ thấy rất nhiều hiệu ứng mà chúng tôi cố gắng mang lại cho sân khấu này để giải thích về âm nhạc và các điệu vũ ở Canada thông qua màu sắc của pháo hoa”.

Với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, màn trình diễn pháo hoa của Pháp và Canada sẽ truyền tải thông điệp về sự kết nối giữa con người và tự nhiên, con người và con người. Theo Edouard Gregoire – chỉ đạo đội Pháp: “Để diễn giải chủ đề này, chúng tôi muốn nhấn vào tình bằng hữu sau 3 năm đại dịch nghiệt ngã. Bởi vậy, màn trình diễn của chúng tôi sẽ không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn truyền tải cảm xúc của con người cũng như chạm được đến trái tim của khán giả”.