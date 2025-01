Theo chỉ đạo, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức được xác định dựa trên kết quả xếp hạng năm 2023 theo quy định tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN, sau khi áp dụng hệ số chung cho toàn hệ thống.

Ngày 30/12/2024, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức công bố văn bản gửi đến các tổ chức tín dụng, nhấn mạnh yêu cầu công khai và minh bạch trong việc triển khai nguyên tắc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025. Đây là bước đi nhằm giúp các tổ chức tín dụng chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Theo chỉ đạo, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức được xác định dựa trên kết quả xếp hạng năm 2023 theo quy định tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN, sau khi áp dụng hệ số chung cho toàn hệ thống. Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống trong năm 2025 sẽ đạt mức khoảng 16%. Đồng thời, phù hợp với Nghị quyết số 62/2022/QH15 của Quốc hội, nhà điều hành tiếp tục lộ trình giảm dần và tiến tới xóa bỏ cơ chế phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng riêng lẻ cho từng tổ chức tín dụng, thay thế bằng phương pháp quản lý chung, hướng đến kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định vĩ mô.

NHNN công khai, minh bạch về nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2025

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh yêu cầu đối với các tổ chức tín dụng phải đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Việc cấp tín dụng cần phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, tình hình thanh khoản và khả năng huy động vốn của từng đơn vị. Chất lượng tín dụng cần được bảo đảm, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành kinh tế ưu tiên, và các động lực tăng trưởng theo định hướng của Chính phủ. Đồng thời, các tổ chức cần kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tăng cường thẩm định, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, và đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm chi phí và tạo dư địa hạ lãi suất cho vay.

Trong bối cảnh điều hành năm 2025, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thực tế, áp dụng cách tiếp cận linh hoạt và chủ động trong việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Mục tiêu là đảm bảo hệ thống ngân hàng cung ứng đủ vốn tín dụng kịp thời cho nền kinh tế, đồng thời duy trì an toàn hệ thống, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Đặc biệt, các tổ chức tín dụng sẽ không cần gửi văn bản đề nghị khi cần điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng, vì nhà điều hành sẽ chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung ứng vốn.

Đáng chú ý, đến ngày 13/12/2024, tín dụng toàn hệ thống đã tăng 12,5% so với cuối năm 2023, cao hơn đáng kể so với mức tăng 9,87% cùng kỳ năm trước, và tăng 16,51% so với cùng kỳ năm 2023. Trong năm 2024, cơ cấu tín dụng tiếp tục có những thay đổi tích cực, tập trung vào các ngành sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, với nhiều ngành đạt mức tăng trưởng cao hơn cả trung bình toàn hệ thống lẫn so với năm trước.

