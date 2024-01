Nhiều điểm đến “bùng nổ” khách, chỉ dấu tín hiệu lạc quan cho năm 2024

Năm 2023: “vượt mục tiêu nhưng vẫn… chật vật”

Du lịch Việt Nam trong năm 2023 có phần khởi sắc, sau một thời gian dài khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm 2023, các hoạt động, sự kiện du lịch diễn ra sôi động trong cả nước tạo ra nội lực tăng trưởng và phục hồi cả hoạt động du lịch nội địa và quốc tế. Hệ thống sản phẩm du lịch liên tục được làm mới, đa dạng, tăng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.

Du khách tham quan Sun World Ba Na Hills, Đà Nẵng

Theo thống kê, tính chung cả năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đạt 12,6 triệu lượt, gấp gần 3,5 lần so với năm 2022, vượt 57% mục tiêu ban đầu (8 triệu lượt) và đạt mục tiêu sau điều chỉnh (12-13 triệu lượt). Lượng khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt, vượt 5,8% so với kế hoạch đầu năm. Tổng thu du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch và bằng 93% so với năm 2019.

Tín hiệu lạc quan còn nằm ở xu hướng lượng khách quốc tế qua các tháng đã tăng dần đều, thể hiện tín hiệu phục hồi tốt. Đáng chú ý, 6 tháng cuối năm 2023 đều có trên 1 triệu khách đến Việt Nam, trong đó tháng 12 đạt lượng khách cao nhất với 1,37 triệu lượt.

Tuy du lịch Việt Nam hoàn thành mục tiêu đặt ra nhưng nhìn chung vẫn còn khá chật vật, đặc biệt trong việc thu hút khách quốc tế. Ngay trong Hội nghị trực tuyến về du lịch toàn quốc ngày 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét “du lịch Việt Nam mở cửa sớm nhưng lượng khách du lịch quốc tế chưa được như mong muốn và mục tiêu đề ra”.

So với năm 2019- thời điểm trước dịch thì sự phục hồi của du lịch vẫn còn rất khiêm tốn khi số lượng khách quốc tế mới chỉ bằng 70% so với cùng kỳ năm 2019 với 18 triệu lượt khách quốc tế. Ba thị trường khách quốc tế trọng điểm của Việt Nam có tốc độ phục hồi khá chậm, đó là: Trung Quốc mới đạt tỷ lệ phục hồi 30% so với 2019; Nga đạt 19%; Nhật Bản đạt mức 62%.

Đối với thị trường khách du lịch nội địa, sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm 2022 thì năm 2023 cũng có dấu hiệu chững lại.

Tây Ninh vượt kỷ lục, Phú Quốc “lội ngược dòng”...

Tuy nhiên, những ngày cuối cùng năm 2023 và đầu năm 2024, tín hiệu lạc quan cho du lịch Việt Nam lại được thổi bùng, khi nhiều điểm đến kịp ghi dấu ấn bùng nổ về lượng khách.

Ấn tượng nhất là Phú Quốc, điểm đến vốn bị xem là có một năm 2023 “thất bát” nhưng đã kịp lội ngược dòng trong những ngày cuối năm 2023. Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc cho biết, dịp cuối năm 2023 ghi dấu thời điểm lượng khách đến Phú Quốc tăng đột biến, đặc biệt là khách quốc tế. Bình quân một ngày, Phú Quốc đón 2.000 đến hơn 2.500 khách quốc tế, trong đó khách Hàn Quốc chiếm hơn 50%.

Đông đảo du khách tham quan và check in Cầu Hôn, Phú Quốc

Đặc biệt, sự kiện ra mắt Cầu Hôn cùng tổ hợp giải trí tại thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại Phú Quốc mới đây đã đem đến không khí tưng bừng, sôi động cho đảo Ngọc trong những ngày cuối cùng của năm 2023. Ghi nhận tại đảo ngọc Phú Quốc tối 31/12/2023 và rạng sáng 1/1/2024, hàng chục ngàn người dân, du khách đổ về Sunset Town (An Thới) để theo dõi Countdown 2024, chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, xuyên đêm vui chơi tại chợ đêm Vui Phết (VUI-Fest Bazaar); xem nhạc kịch đường phố “loảng xoảng show”; tham quan Cầu Hôn - tuyệt tác kiến trúc vừa được CNN ca ngợi hay thưởng thức show diễn Nụ hôn của biển cả (Kiss Of The Sea - Show diễn đa trải nghiệm kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật sân khấu đỉnh cao từ nghệ sĩ quốc tế)…

Những tín hiệu này cho thấy Phú Quốc đã và đang dần lấy lại hình ảnh, vị thế của một thiên đường du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua của du khách trong năm 2014.

Theo đánh giá sơ bộ của Sở Du lịch Kiên Giang, dịp Tết Dương lịch 2024, Kiên Giang đón hơn 120.000 lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, trong đó, khách quốc tế đạt trên 15.000 lượt. Công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 63,2%, tổng thu từ du lịch đạt 369 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tây Ninh tiếp tục là ẩn số bất ngờ, khi ngày cuối cùng của năm 2023, điểm đến này đã công bố con số kỷ lục 5 triệu lượt khách đi cáp treo tới Núi Bà trong năm 2023. Thành tích này đã góp phần giúp du lịch Tây Ninh có một năm thành công rực rỡ với dấu ấn đón hơn 5,1 triệu lượt khách, đạt 102% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ.

Được biết, ngay trong tháng 1/2023, Tây Ninh sẽ có nhiều điều mới mẻ dành cho Phật tử và du khách bốn phương. Với Đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới; Thác nước nhân tạo cao nhất châu Á chảy quanh tượng Phật Di Lặc, hay Cầu Ước – cây cầu tâm linh độc đáo để du khách chiêm bái tượng Phật Di Lặc..., Tây Ninh được kỳ vọng sẽ là điểm đến hành hương thu hút đông đảo Phật tử, du khách trong năm mới.

Bên cạnh Phú Quốc, Tây Ninh, Đà Nẵng cũng là một “ẩn số” đáng gờm trong năm 2024, khi tiếp tục ghi những dấu ấn tăng trưởng đáng nể trong năm 2023. Theo báo cáo của Sở Du lịch, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ dự kiến cả năm 2023 đạt hơn 7,4 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với năm 2022; trong đó khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gấp 4 lần; khách nội địa đạt hơn 5,4 triệu lượt, tăng 69% so với năm 2022.

Sun World Ba Den Mountain, Tây Ninh đón vị khách 5 triệu dịp cuối năm 2023

Dịp Noel và Tết Dương lịch 2024 (23/12/2023 - 01/01/2024), khách đến Đà Nẵng ước đạt 261.000 lượt, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng trong 03 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng ước đạt 434 chuyến, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có nhiều lý do dẫn đến kết quả ấn tượng của các điểm đến này, tuy nhiên có thể dễ dàng nhận thấy một trong các “mẫu số chung” của sự phục hồi và tăng trưởng của các địa phương này đều đến từ sự nỗ lực đầu tư sản phẩm du lịch mới.

“Sự phấn khích của du khách, với hàng chục ngàn lượt trải nghiệm Cầu Hôn và chợ đêm mỗi tối, sự háo hức của nhiều Phật tử khi biết Núi Bà sẽ có tôn tượng Phật Di Lặc lớn hàng đầu Việt Nam và khu vực đã cho chúng tôi thấy rất rõ, dù có khó khăn, nhưng sự sáng tạo và cách làm du lịch độc đáo, mới mẻ vẫn sẽ quyết định du khách có lựa chọn đến với chúng ta hay không?” – ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group bày tỏ.