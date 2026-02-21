Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt hai nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

09:24 21/02/2026
Ngày 25/2, sẽ diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị. Dự kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo hội nghị.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

1-1771640770.png

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngày 7/2. (Ảnh: Như Ý)

Theo kế hoạch, hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì, chỉ đạo thực hiện, dự kiến tổ chức trong buổi sáng ngày 25/2/2026. Điểm cầu chính hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện. Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.

Hội nghị sẽ nghe 2 chuyên đề, gồm: Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79 - NQ/TW, ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước”, và chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80 - NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam”.

Hội nghị cũng sẽ nghe đại diện lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này.

theo tienphong.vn
Link bài gốc Copy link https://tienphong.vn/ngay-sau-ky-nghi-tet-to-chuc-hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-hai-nghi-quyet-quan-trong-cua-bo-chinh-tri-post1821958.tpo

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

